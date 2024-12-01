Армия России освободила Ильинку и Петровку в ДНР - 01.12.2024 Украина.ру
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Армия России освободила Ильинку и Петровку в ДНР
Армия России освободила Ильинку и Петровку в ДНР - 01.12.2024 Украина.ру
Армия России освободила Ильинку и Петровку в ДНР
Подразделения российской армии освободили два населённых пункта в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
2024-12-01T12:37
2024-12-01T12:37
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"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.Также в сообщении министерства сказано об освобождении населённого пункта Ильинка в ДНР. Он освобождён подразделениями "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий.Минобороны России также публиковало видеоматериал, в котором военнослужащие группировки войск "Центр" рассказали об освобождении населённого пункта Новоалексеевка в ДНР.Ранее в новостях: Армия России за осень освободила 88 населенных пунктовТакже сообщалось, что СВО продлится ещё немного, заявил Песков Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре Гамарджоба, Майдан. Главное на Украине на утро 1 декабря
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новости, россия, донецкая народная республика, сво, днр, донбасс, минобороны рф
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, СВО, ДНР, Донбасс, Минобороны РФ

Армия России освободила Ильинку и Петровку в ДНР

12:37 01.12.2024
 
© Украина.руКарта ДНР
Карта ДНР - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© Украина.ру
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Подразделения российской армии освободили два населённых пункта в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.
Также в сообщении министерства сказано об освобождении населённого пункта Ильинка в ДНР. Он освобождён подразделениями "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий.
Минобороны России также публиковало видеоматериал, в котором военнослужащие группировки войск "Центр" рассказали об освобождении населённого пункта Новоалексеевка в ДНР.
Ранее в новостях: Армия России за осень освободила 88 населенных пунктов
Также сообщалось, что СВО продлится ещё немного, заявил Песков
Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре Гамарджоба, Майдан. Главное на Украине на утро 1 декабря
 
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