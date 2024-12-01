Армия России освободила Ильинку и Петровку в ДНР
Подразделения российской армии освободили два населённых пункта в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.
Также в сообщении министерства сказано об освобождении населённого пункта Ильинка в ДНР. Он освобождён подразделениями "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий.
Минобороны России также публиковало видеоматериал, в котором военнослужащие группировки войск "Центр" рассказали об освобождении населённого пункта Новоалексеевка в ДНР.
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