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Армия России освободила Ильинку и Петровку в ДНР

Армия России освободила Ильинку и Петровку в ДНР - 01.12.2024 Украина.ру

Армия России освободила Ильинку и Петровку в ДНР

Подразделения российской армии освободили два населённых пункта в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

2024-12-01T12:37

2024-12-01T12:37

2024-12-01T12:37

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"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.Также в сообщении министерства сказано об освобождении населённого пункта Ильинка в ДНР. Он освобождён подразделениями "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий.Минобороны России также публиковало видеоматериал, в котором военнослужащие группировки войск "Центр" рассказали об освобождении населённого пункта Новоалексеевка в ДНР.Ранее в новостях: Армия России за осень освободила 88 населенных пунктовТакже сообщалось, что СВО продлится ещё немного, заявил Песков Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре Гамарджоба, Майдан. Главное на Украине на утро 1 декабря

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новости, россия, донецкая народная республика, сво, днр, донбасс, минобороны рф