В обком за ярлыком: теневые детали визита Ермака в США - 06.12.2024 Украина.ру
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В обком за ярлыком: теневые детали визита Ермака в США
В обком за ярлыком: теневые детали визита Ермака в США - 06.12.2024 Украина.ру
В обком за ярлыком: теневые детали визита Ермака в США
Формально целью поездки главы Офиса президента Андрея Ермака в США было согласование позиций относительно хода войны с представителями старой (Салливан) и новой (Келлог) администраций. И, действительно, он что-то согласовал. Однако, помимо этой цели преследовали и цели внутриполитические – получение от команды Трампа "ярлыка на княжение"
2024-12-06T15:46
2024-12-06T15:46
мнения
сша
украина
россия
андрей ермак
владимир зеленский
дональд трамп
офис президента
переговоры
политика
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Собственно говоря, у украинского руководства в отношениях с командой Трампа изначально были три вопроса. Искать ответы на них и поехал Ермак.Во-первых, необходимо было наладить отношения Зеленского и его окружения с Трампом. В первую очередь – в контексте продолжения его правления.Проблема не столь уж простая. Трамп наверняка должен воспринимать нынешнюю киевскую администрацию как продукт американских демократов, предназначенный для решения задач, поставленных демократами. Но это не смертельно – если Зеленский сможет доказать, что он полезен и для республиканцев… Тогда, наверное, можно было бы забыть и заявления с украинской стороны относительно нежелательности победы Трампа (к чести Зеленского – он в этом вопросе был очень осторожен и, кажется, ни разу не ошибся).Результат переговоров пока неопределённый.С одной стороны, судя по сообщениям западных СМИ, Ермаку удалось привлечь внимание администрации Трампа перспективами разработки украинских полезных ископаемых и заказами на поставки вооружений (видимо, он раскрыл теневую сторону этих поставок – там действительно должно быть интересно и с точки зрения юридического преследования противников Трампа, и с точки зрения непосредственного интереса членов новой администрации).Ермак также сделал заявление, что выборы состоятся после подписания мирного соглашения с Россией. Это конечно не совсем то, чего хотел бы Зеленский (Трамп одновременно требует переговоров – т.е. долго тянуть не получится), но это уже выигрыш – его хотя бы по-прежнему будут признавать легитимным президентом.При этом, судя по заявлению Сергея Лаврова, в Кремле Зеленского уже не считают "просроченным" – во всяком случае, с ним будут вести переговоры как с легитимным руководителем Украины (скорее всего – под гарантии США). Это, правда, сигнал не Банковой, а Мар-а-Лаго (резиденция избранного, но ещё не вступившего в должность президента США во Флориде).С другой стороны, неясно, разрешат ли Зеленскому стать президентом ещё раз. Испанская El Mundo, например, пишет, что на время выборов бывшего просто сошлют в Лондон – чтобы не мешал вершить "праздник демократии". Западные СМИ полнятся сообщениям о снижающемся уровне доверия к Зеленскому, так что трудно отделаться от впечатления, что его потихоньку списывают.Во-вторых, Ермак наверняка решал свою собственную судьбу. По крайней мере – в ближайшей перспективе.Известно, что его фигура в последнее время вызывает существенное недовольство в США. Появился ряд публикаций, в которых главу Офиса президента откровенно демонизируют.Зачем это делается, не совсем понятно. То ли таким образом хотят ослабить Зеленского (а Украиной сейчас фактически правит дуумвират), то ли таким образом хотят избавиться от самого Ермака, который, вероятно, по некоторым переговорным вопросам занимает более жёсткую (или просто менее конструктивную) позицию, чем Зеленский.Насколько можно понять, в этом смысле визит Ермака окончился успехом – переговоры с ним были проведены, так что де-факто его соправителем Зеленского оставили.Возможно, ему намекнули, что, если он и дальше захочет сохранять этот фактический статус, ему придётся подумать о юридической легитимности. Но тут он и сам в курсе – вопрос о назначении Ермака главой правительства ставился ещё до начала СВО.В-третьих, по мнению нашего киевского источника, Ермак должен был обсудить вопрос судьбы украинских олигархов. Конкретно речь шла о двух персоналиях:- Ринат Ахметов на настоящий момент является основным украинским спонсором войны, за что ему дарована неприкосновенность от служб по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией;- Игорь Коломойский* скрывается от преследований ФБР в комфортабельной трёхкомнатной камере киевского СИЗО – его, конечно, потихоньку "доят", но это не мешает по-прежнему входить в десятку богатейших людей Украины.Предметом переговоров могло быть их будущее, но как именно его видят в Киеве и удалось ли прийти к консенсусу, остаётся только гадать.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовО неустойчивости позиций Ермака в киевской властной иерархии можно прочитать в статье Михаила Павлива "Зеленский, Ермак и разбитое корыто"
https://ukraina.ru/20241205/1059436094.html
https://ukraina.ru/20240611/1055606906.html
https://ukraina.ru/20241204/1059395284.html
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Василий Стоякин
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мнения, сша, украина, россия, андрей ермак, владимир зеленский, дональд трамп, офис президента, переговоры, политика
Мнения, США, Украина, Россия, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Офис президента, переговоры, политика

В обком за ярлыком: теневые детали визита Ермака в США

15:46 06.12.2024
 
Фото - Команда Зеленського
Фото - Команда Зеленського
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Формально целью поездки главы Офиса президента Андрея Ермака в США было согласование позиций относительно хода войны с представителями старой (Салливан) и новой (Келлог) администраций. И, действительно, он что-то согласовал. Однако, помимо этой цели преследовали и цели внутриполитические – получение от команды Трампа "ярлыка на княжение"
Собственно говоря, у украинского руководства в отношениях с командой Трампа изначально были три вопроса. Искать ответы на них и поехал Ермак.
Во-первых, необходимо было наладить отношения Зеленского и его окружения с Трампом. В первую очередь – в контексте продолжения его правления.
Проблема не столь уж простая. Трамп наверняка должен воспринимать нынешнюю киевскую администрацию как продукт американских демократов, предназначенный для решения задач, поставленных демократами. Но это не смертельно – если Зеленский сможет доказать, что он полезен и для республиканцев… Тогда, наверное, можно было бы забыть и заявления с украинской стороны относительно нежелательности победы Трампа (к чести Зеленского – он в этом вопросе был очень осторожен и, кажется, ни разу не ошибся).
Результат переговоров пока неопределённый.
С одной стороны, судя по сообщениям западных СМИ, Ермаку удалось привлечь внимание администрации Трампа перспективами разработки украинских полезных ископаемых и заказами на поставки вооружений (видимо, он раскрыл теневую сторону этих поставок – там действительно должно быть интересно и с точки зрения юридического преследования противников Трампа, и с точки зрения непосредственного интереса членов новой администрации).
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Вчера, 16:21
Они не двигаются с места: Ермак поехал к людям ТрампаДелегация Киева во главе с главой Офиса президента Андреем Ермаком встретилась в Вашингтоне с высокопоставленными представителями команды Дональда Трампа, включая будущего спецпосланника по Украине Келлога, сообщает Reuters. Главный по "договорнякам" и внешним контактам Зеленского – Ермак – поехал налаживать связи с трампистами.
Ермак также сделал заявление, что выборы состоятся после подписания мирного соглашения с Россией. Это конечно не совсем то, чего хотел бы Зеленский (Трамп одновременно требует переговоров – т.е. долго тянуть не получится), но это уже выигрыш – его хотя бы по-прежнему будут признавать легитимным президентом.
При этом, судя по заявлению Сергея Лаврова, в Кремле Зеленского уже не считают "просроченным" – во всяком случае, с ним будут вести переговоры как с легитимным руководителем Украины (скорее всего – под гарантии США). Это, правда, сигнал не Банковой, а Мар-а-Лаго (резиденция избранного, но ещё не вступившего в должность президента США во Флориде).
С другой стороны, неясно, разрешат ли Зеленскому стать президентом ещё раз. Испанская El Mundo, например, пишет, что на время выборов бывшего просто сошлют в Лондон – чтобы не мешал вершить "праздник демократии". Западные СМИ полнятся сообщениям о снижающемся уровне доверия к Зеленскому, так что трудно отделаться от впечатления, что его потихоньку списывают.
Во-вторых, Ермак наверняка решал свою собственную судьбу. По крайней мере – в ближайшей перспективе.
Известно, что его фигура в последнее время вызывает существенное недовольство в США. Появился ряд публикаций, в которых главу Офиса президента откровенно демонизируют.
11 июня, 14:59
Печальный сказ о том, как Запад на Ермака обиделся О сколько нам открытий чудных… Очередное чудное открытие, вслед за The Washington Post сделал лондонская The Times. Оказывается, "высокопоставленные чиновники Украины все больше встревожены зависимостью президента от руководителя своей администрации Андрея Ермака". А издание Time озаботилось отставкой Мустафы Найема… Казалось бы – какая связь?
Зачем это делается, не совсем понятно. То ли таким образом хотят ослабить Зеленского (а Украиной сейчас фактически правит дуумвират), то ли таким образом хотят избавиться от самого Ермака, который, вероятно, по некоторым переговорным вопросам занимает более жёсткую (или просто менее конструктивную) позицию, чем Зеленский.
Насколько можно понять, в этом смысле визит Ермака окончился успехом – переговоры с ним были проведены, так что де-факто его соправителем Зеленского оставили.
Возможно, ему намекнули, что, если он и дальше захочет сохранять этот фактический статус, ему придётся подумать о юридической легитимности. Но тут он и сам в курсе – вопрос о назначении Ермака главой правительства ставился ещё до начала СВО.
В-третьих, по мнению нашего киевского источника, Ермак должен был обсудить вопрос судьбы украинских олигархов. Конкретно речь шла о двух персоналиях:
- Ринат Ахметов на настоящий момент является основным украинским спонсором войны, за что ему дарована неприкосновенность от служб по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией;
4 декабря, 06:25
Надеется на Трампа и обвиняет Украину в вымогательстве. Чем занят бывший шеф Зеленского Игорь КоломойскийВ прошлый вторник, 26 ноября, украинский олигарх и бывший работодатель Зеленского Игорь Коломойский* окончательно проиграл дело об отмене национализации "Приватбанка", крупнейшего банка Украины
- Игорь Коломойский* скрывается от преследований ФБР в комфортабельной трёхкомнатной камере киевского СИЗО – его, конечно, потихоньку "доят", но это не мешает по-прежнему входить в десятку богатейших людей Украины.
Предметом переговоров могло быть их будущее, но как именно его видят в Киеве и удалось ли прийти к консенсусу, остаётся только гадать.
* внесён в РФ в список экстремистов и террористов
О неустойчивости позиций Ермака в киевской властной иерархии можно прочитать в статье Михаила Павлива "Зеленский, Ермак и разбитое корыто"
 
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