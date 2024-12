https://ukraina.ru/20241206/1059464761.html

Лавина из оружия, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 декабря

Лавина из оружия, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 декабря

США предоставят Украине "лавину военной помощи", сообщили СМИ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/06/1059464639_0:526:960:1066_1920x0_80_0_0_221e6ebcdb72cbe7c1c42db7c9fc9979.jpg.webp

Издание The Guardian сообщило о том, что Белый дом разработал стратегию усиления Украины, которая предусматривает лавину военной помощи, а именно -предоставление оружия и военной техники, а также новые масштабные санкции против России."Советник по национальной безопасности Джейк Салливан встретился с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком более чем за час в четверг, пообещав предоставить Украине сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники к середине января", - сообщило издание.Кроме того, США пообещали поддержать Украину в решении кадровых вопросов, предлагая обучать новых солдат на объектах за пределами территории Украины."Это происходит наряду с почти выделенными кредитами на сумму $20 млрд, которые будут обеспечены прибылью от обездвиженных российских суверенных активов. Соединённые Штаты связывают это с рядом новых санкций, которые будут введены в ближайшие недели с целью усложнить способность России поддерживать свои военные усилия и усилить переговорную силу Украины за столом переговоров, что может заложить основу для будущего урегулирования" - отмечалось в публикации The Guardian.На прошлой неделе президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить ещё $24 млрд на военную помощь Украине и пополнение запасов американского вооружения, которое было передано Киеву.В настоящий момент администрация Байдена использует остаток одобренных Конгрессом средств для военной помощи Украине.Обстрелы и налётыУтром 6 декабря Минобороны России рассказало об отражённых за ночь атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата. Четырнадцать БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области, одиннадцать сбиты над территорией Курской области, семь БПЛА – над территорией Белгородской области и один – над территорией Республики Крым. Также экипажами Морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову", - отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону 3 удара.Все обстрелы ВСУ совершили на горловском направлении, выпустив в общей сложности 7 единиц различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ повреждено 1 жилое домостроение.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 41 снаряд из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 41 снаряд из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Козачьи Лагеря — 4; Алёшки — 4; Днепряны — 4; Таврийск — 3; Новая Каховка — 3; Малая Лепетиха — 5; Князе-Григоровка — 14; Великая Лепетиха — 4", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 12 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Маячка и Саги.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке украинских беспилотников на Алёшки."Сегодня утром Алёшки подверглись бесчеловечной атаке дронов-камикадзе. В результате удара по пункту выдачи гуманитарной помощи погибли три человека. Ещё трое граждан получили тяжелые ранения и были госпитализированы в Алёшкинскую центральную районную больницу, где сейчас находятся в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Этот акт агрессии, приведший к трагическим последствиям, был направлен исключительно на мирное население. Украинские операторы отлично видели и знали, что атакуют беспилотниками не просто гражданскую цель, а место помощи людям, живущими в тяжёлой обстановке фронтового города. Варварство киевского режима выходит за рамки обычных военных преступлений", - написал Сальдо в своём телеграм-канале.Он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших."Обстоятельства этой трагедии будут тщательно расследованы, и виновные понесут ответственность за свои действия. Власти сделают всё необходимое, чтобы помочь пострадавшим, а также обеспечить безопасность региона", - заявил Сальдо.Утром 6 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий. В Белгородском районе по посёлку Октябрьский, сёлам Красный Хутор, Репное, Ровенек и Черемошное выпущено 17 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 5 беспилотников, 4 из которых сбиты системой ПВО. В районе села Ровенек в результате атаки беспилотника повреждён легковой автомобиль", - писал губернатор.В Борисовском районе по сёлам Берёзовка и Грузское, а также хутору Климовое нанесены удары 5 дронами. Повреждены частный дом и легковой автомобиль.Над Волоконовским районом системой ПВО сбит беспилотник. Обошлосб без пострадавших и разрушений."В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Глотово, Гора-Подол и Сподарюшино выпущено 10 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки с помощью 3 беспилотников. Пострадавших и повреждений нет", - сообщил губернатор.В Краснояружском районе посёлок Задорожный и село Колотиловка атакованы 9 беспилотниками и 2 артснарядами. Обошлось без последствий.В Чернянском районе село Завалищено подверглось атаке одного беспилотника. Последствий нет."В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино и село Терезовка подверглись 4 обстрелам, в ходе которых выпущено 7 боеприпасов, и атаке одного беспилотника. Получили ранения четыре мирных жителя. Пострадавшие с различными осколочными ранениями средней степени тяжести госпитализированы в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. В Шебекино повреждены 17 частных домовладений и один автомобиль. Также в одном частном доме перебиты линия электропередачи и газопровод", - отмечалось в сводке.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися в регион украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем в зоне СВО — в статье Геннадия Алёхина "ВСУ держатся за плацдарм в Судже, но им не сбросить нас с плацдарма на Осколе".

