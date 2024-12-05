Полковник Геннадий Алехин: ВСУ держатся за плацдарм в Судже, но им не сбросить нас с плацдарма на Осколе - 05.12.2024 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: ВСУ держатся за плацдарм в Судже, но им не сбросить нас с плацдарма на Осколе
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ держатся за плацдарм в Судже, но им не сбросить нас с плацдарма на Осколе - 05.12.2024 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ держатся за плацдарм в Судже, но им не сбросить нас с плацдарма на Осколе
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2024-12-05T17:19
2024-12-05T17:19
спецоперация
эксклюзив
суджа
россия
оскол
вооруженные силы украины
минобороны
курахово
угледар
часов яр
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Пять месяцев продолжаются упорные и ожесточенные бои на Курском направлении.ВСУ пытаются контратаковать в районе Дарьино. В ходе боевых действий наблюдается высокая активность штурмовых групп противника, который использует FPV-дроны.На подступах к Новоивановке враг пытается удержать свои позиции и остановить продвижение российских штурмовых подразделений на востоке села. При этом на окраинах Мартыновки, десантура группировки войск "Север" продолжает уверенное наступление.Наращивается наша огневая поддержка с воздуха и постоянная работа дальнобойной артиллерии и РСЗО. Уверенно отработала минувшей ночью и фронтовая авиация. Нанесены ракетные удары по путям переброски сил и средств противника с территории Сумской области, а также по пункту временной дислокации механизированной бригады ВСУ.Как сообщают мои достоверные источники из Украины, частям и подразделениям ВСУ, нацгвардии и теробороны приказано до последнего удерживать Суджанский плацдарм.Кроме того, киевский режим продолжает атаки БПЛА по приграничным регионам России. За сутки выпущен 101 БПЛА, 38 из них-в сторону Белгородского региона.На Купянском участке войска группировки "Запад" уверенно продвигаются к Боровой с двух сторон: с востока от Першотравневого и с севера из районов Кругляковки и Загрызово. Кстати, в этом месте самый узкий участок русла реки Оскол. После подрыва дамбы Оскольского водохранилища, некоторые притоки Оскола совсем обмелели и заросли бурьяном.На севере от Купянска обстановка остается сложной. Украинские силы сосредоточили значительные ресурсы и атакуют наши позиции на плацдармах у Двуречной на западном берегу Оскола.В течение минувшей ночи и сегодняшнего дня украинское командование перебрасывает в этот район дополнительные резервы в составе батальонно-тактической группы с бронетехникой, но сбить российский плацдарм не получается. По данным Минобороны, на Купянском участке противник за минувшие сутки потерял только убитыми около 500 солдат и офицеров.На Краснолиманском направлении весь день продолжаются бои в районе Тернов и Торского. Российская армия методично уничтожает украинскую бронетехнику, но сопротивление противника остается стойким. Ситуацию усугубляет местность, способствующая затяжным боестолкновениям.Сложная и напряженная обстановка сохраняется в Часовом Яре. Из-за плохой погоды приходится ограничивать использование беспилотников, которые играют весомую роль при прорывных действиях штурмовых групп. ВСУ продолжает минирование дорог, улиц и подходов, осложняя наше наступление. Также продолжаются тяжелые бои на северном и южном флангах города.В Торецке (Дзержинске) продолжается войсковая операция по штурму шахты "Центральная". По последней информации с мест, наши десантники и штурмовики захватили небольшой плацдарм на двух терриконах шахты и ведут зачистку территории. Тем не менее, ситуация остается нестабильной и тяжелой из-за контратак противника. Если нам удастся удержать достигнутые рубежи, это может привести к разрушению линии обороны ВСУ на данном участке.На Кураховском участке продолжаются ожесточенные бои. К югу от города освобождена Романовка, однако в Анновке и Веселом Гае противник продолжает упорное сопротивление. В самом Курахово большая часть высотной застройки находится под контролем российских штурмовых подразделений, однако западная часть города остается за ВСУ.А на границе Запорожской области и ДНР фиксируются значительные успехи российских войск. Минобороны официально подтвердило освобождение Новодаровки, что сокращает расстояние до стратегически важных объектов — Новополя и последней дороги из Великой Новоселки. В районе Нового Комара также отмечены успешные наступательные действия.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20241204/1059416713.html
суджа
россия
оскол
курахово
угледар
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Геннадий Алёхин
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Геннадий Алёхин
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, эксклюзив, суджа, россия, оскол, вооруженные силы украины, минобороны, курахово, угледар, часов яр
Спецоперация, Эксклюзив, Суджа, Россия, Оскол, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Курахово, Угледар, Часов Яр

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ держатся за плацдарм в Судже, но им не сбросить нас с плацдарма на Осколе

17:19 05.12.2024
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО
Алехин. Карта СВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Украина.ру
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Геннадий Алёхин авторы
Геннадий Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Пять месяцев продолжаются упорные и ожесточенные бои на Курском направлении.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
ВСУ пытаются контратаковать в районе Дарьино. В ходе боевых действий наблюдается высокая активность штурмовых групп противника, который использует FPV-дроны.
На подступах к Новоивановке враг пытается удержать свои позиции и остановить продвижение российских штурмовых подразделений на востоке села. При этом на окраинах Мартыновки, десантура группировки войск "Север" продолжает уверенное наступление.
Наращивается наша огневая поддержка с воздуха и постоянная работа дальнобойной артиллерии и РСЗО. Уверенно отработала минувшей ночью и фронтовая авиация. Нанесены ракетные удары по путям переброски сил и средств противника с территории Сумской области, а также по пункту временной дислокации механизированной бригады ВСУ.
Как сообщают мои достоверные источники из Украины, частям и подразделениям ВСУ, нацгвардии и теробороны приказано до последнего удерживать Суджанский плацдарм.
Кроме того, киевский режим продолжает атаки БПЛА по приграничным регионам России. За сутки выпущен 101 БПЛА, 38 из них-в сторону Белгородского региона.
На Купянском участке войска группировки "Запад" уверенно продвигаются к Боровой с двух сторон: с востока от Першотравневого и с севера из районов Кругляковки и Загрызово. Кстати, в этом месте самый узкий участок русла реки Оскол. После подрыва дамбы Оскольского водохранилища, некоторые притоки Оскола совсем обмелели и заросли бурьяном.
На севере от Купянска обстановка остается сложной. Украинские силы сосредоточили значительные ресурсы и атакуют наши позиции на плацдармах у Двуречной на западном берегу Оскола.
В течение минувшей ночи и сегодняшнего дня украинское командование перебрасывает в этот район дополнительные резервы в составе батальонно-тактической группы с бронетехникой, но сбить российский плацдарм не получается. По данным Минобороны, на Купянском участке противник за минувшие сутки потерял только убитыми около 500 солдат и офицеров.
На Краснолиманском направлении весь день продолжаются бои в районе Тернов и Торского. Российская армия методично уничтожает украинскую бронетехнику, но сопротивление противника остается стойким. Ситуацию усугубляет местность, способствующая затяжным боестолкновениям.
Сложная и напряженная обстановка сохраняется в Часовом Яре. Из-за плохой погоды приходится ограничивать использование беспилотников, которые играют весомую роль при прорывных действиях штурмовых групп. ВСУ продолжает минирование дорог, улиц и подходов, осложняя наше наступление. Также продолжаются тяжелые бои на северном и южном флангах города.
В Торецке (Дзержинске) продолжается войсковая операция по штурму шахты "Центральная". По последней информации с мест, наши десантники и штурмовики захватили небольшой плацдарм на двух терриконах шахты и ведут зачистку территории. Тем не менее, ситуация остается нестабильной и тяжелой из-за контратак противника. Если нам удастся удержать достигнутые рубежи, это может привести к разрушению линии обороны ВСУ на данном участке.
На Кураховском участке продолжаются ожесточенные бои. К югу от города освобождена Романовка, однако в Анновке и Веселом Гае противник продолжает упорное сопротивление. В самом Курахово большая часть высотной застройки находится под контролем российских штурмовых подразделений, однако западная часть города остается за ВСУ.
А на границе Запорожской области и ДНР фиксируются значительные успехи российских войск. Минобороны официально подтвердило освобождение Новодаровки, что сокращает расстояние до стратегически важных объектов — Новополя и последней дороги из Великой Новоселки. В районе Нового Комара также отмечены успешные наступательные действия.
Карта СВО
Карта ДНР
Курская и Сумская области
Белгородская и Харьковская области
Дмитрий Корнев (СВО) - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Вчера, 17:46
Военный эксперт Дмитрий Корнев: Через пару дней ВСУ тихо и с большой грустью уйдут из кармана у КураховоЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
СпецоперацияЭксклюзивСуджаРоссияОсколВооруженные силы УкраиныМинобороныКураховоУгледарЧасов Яр
 
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