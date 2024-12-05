https://ukraina.ru/20241205/1059446531.html

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ держатся за плацдарм в Судже, но им не сбросить нас с плацдарма на Осколе

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ держатся за плацдарм в Судже, но им не сбросить нас с плацдарма на Осколе - 05.12.2024 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ держатся за плацдарм в Судже, но им не сбросить нас с плацдарма на Осколе

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2024-12-05T17:19

2024-12-05T17:19

2024-12-05T17:19

спецоперация

эксклюзив

суджа

россия

оскол

вооруженные силы украины

минобороны

курахово

угледар

часов яр

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Пять месяцев продолжаются упорные и ожесточенные бои на Курском направлении.ВСУ пытаются контратаковать в районе Дарьино. В ходе боевых действий наблюдается высокая активность штурмовых групп противника, который использует FPV-дроны.На подступах к Новоивановке враг пытается удержать свои позиции и остановить продвижение российских штурмовых подразделений на востоке села. При этом на окраинах Мартыновки, десантура группировки войск "Север" продолжает уверенное наступление.Наращивается наша огневая поддержка с воздуха и постоянная работа дальнобойной артиллерии и РСЗО. Уверенно отработала минувшей ночью и фронтовая авиация. Нанесены ракетные удары по путям переброски сил и средств противника с территории Сумской области, а также по пункту временной дислокации механизированной бригады ВСУ.Как сообщают мои достоверные источники из Украины, частям и подразделениям ВСУ, нацгвардии и теробороны приказано до последнего удерживать Суджанский плацдарм.Кроме того, киевский режим продолжает атаки БПЛА по приграничным регионам России. За сутки выпущен 101 БПЛА, 38 из них-в сторону Белгородского региона.На Купянском участке войска группировки "Запад" уверенно продвигаются к Боровой с двух сторон: с востока от Першотравневого и с севера из районов Кругляковки и Загрызово. Кстати, в этом месте самый узкий участок русла реки Оскол. После подрыва дамбы Оскольского водохранилища, некоторые притоки Оскола совсем обмелели и заросли бурьяном.На севере от Купянска обстановка остается сложной. Украинские силы сосредоточили значительные ресурсы и атакуют наши позиции на плацдармах у Двуречной на западном берегу Оскола.В течение минувшей ночи и сегодняшнего дня украинское командование перебрасывает в этот район дополнительные резервы в составе батальонно-тактической группы с бронетехникой, но сбить российский плацдарм не получается. По данным Минобороны, на Купянском участке противник за минувшие сутки потерял только убитыми около 500 солдат и офицеров.На Краснолиманском направлении весь день продолжаются бои в районе Тернов и Торского. Российская армия методично уничтожает украинскую бронетехнику, но сопротивление противника остается стойким. Ситуацию усугубляет местность, способствующая затяжным боестолкновениям.Сложная и напряженная обстановка сохраняется в Часовом Яре. Из-за плохой погоды приходится ограничивать использование беспилотников, которые играют весомую роль при прорывных действиях штурмовых групп. ВСУ продолжает минирование дорог, улиц и подходов, осложняя наше наступление. Также продолжаются тяжелые бои на северном и южном флангах города.В Торецке (Дзержинске) продолжается войсковая операция по штурму шахты "Центральная". По последней информации с мест, наши десантники и штурмовики захватили небольшой плацдарм на двух терриконах шахты и ведут зачистку территории. Тем не менее, ситуация остается нестабильной и тяжелой из-за контратак противника. Если нам удастся удержать достигнутые рубежи, это может привести к разрушению линии обороны ВСУ на данном участке.На Кураховском участке продолжаются ожесточенные бои. К югу от города освобождена Романовка, однако в Анновке и Веселом Гае противник продолжает упорное сопротивление. В самом Курахово большая часть высотной застройки находится под контролем российских штурмовых подразделений, однако западная часть города остается за ВСУ.А на границе Запорожской области и ДНР фиксируются значительные успехи российских войск. Минобороны официально подтвердило освобождение Новодаровки, что сокращает расстояние до стратегически важных объектов — Новополя и последней дороги из Великой Новоселки. В районе Нового Комара также отмечены успешные наступательные действия.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20241204/1059416713.html

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спецоперация, эксклюзив, суджа, россия, оскол, вооруженные силы украины, минобороны, курахово, угледар, часов яр