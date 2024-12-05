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Лишь бы сместить акцент: Небензя в СБ ООН вывел на чистую воду Запад, "беспокоящийся" об украинских детях

Лишь бы сместить акцент: Небензя в СБ ООН вывел на чистую воду Запад, "беспокоящийся" об украинских детях - 05.12.2024 Украина.ру

Лишь бы сместить акцент: Небензя в СБ ООН вывел на чистую воду Запад, "беспокоящийся" об украинских детях

Председательство в Совете Безопасности ООН в декабре перешло к Соединённым Штатам, соответственно, этот месяц никак не мог обойтись без заседаний, посвящённых ситуации на Украине. Он и не обошёлся – 4 декабря по инициативе западных дипломатов обсуждали последствия конфликта для детей и их семей

2024-12-05T18:16

2024-12-05T18:16

2024-12-05T18:16

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В качестве приглашённого докладчика выступила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел. По её словам, за период проведения СВО 2406 детей убиты или ранены, 3,6 млн человек стали внутренне перемещёнными лицами на Украине, а 6,7 млн человек – беженцами. Она призвала конфликтующие стороны воздерживаться от применения взрывного оружия в городских и жилых районах, а также не использовать противопехотные мины, кассетные боеприпасы, имеющие неизбирательное воздействие на детей."Кроме того, ЮНИСЕФ обеспокоен количеством детей, отделённых от семей. Призываем наладить систему отслеживания нахождения детей, чтобы они могли воссоединиться со своей семьёй. Дети рассчитывают на Совет [Безопасности ООН] и его действия. Мы не можем и не должны их подвести", - заявила Рассел.Выступавший позже постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что, если семья по тем или иным причинам разлучена, на этот случай у Аппарата Уполномоченного по правам ребёнка налажен чёткий алгоритм по воссоединению детей с родственниками, и эта деятельность осуществляется с начала СВО последовательно и открыто. При посредничестве Катара налажен рабочий канал связи с украинской стороной для обмена информацией, верификации данных, координации процесса воссоединения. С октября 2023 года при содействии Дохи удалось достичь значительных успехов в деле воссоединения семей, а совсем недавно, 28 ноября, ещё семь детей воссоединились со своими родственниками на Украине.За день до заседания Лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественного здравоохранения опубликовала доклад о "принудительном незаконном усыновлении" Россией детей с Украины, подготовка которого велась в течение 20 месяцев на основе открытых данных и спутниковой съёмки."Мы выявили, что 314 детей с Украины после вторжения России в 2022 году были перемещены для принудительного усыновления. Детей передавали в Россию, как если бы они были сиротами из России. 148 детей были размещены в России или усыновлены после незаконной аннексии в сентябре 2022 года на международно признанной территории Украины. Личные президентские самолёты перевозили детей с Украины в Россию", - утверждал исполнительный директор лаборатории Натаниэль Рэймонд, выступая в Совете Безопасности ООН.По его словам, из 314 упомянутых детей в 2022 году 208 вывезли в Россию для оформления опекунства или усыновления, а 67 официально натурализованы как граждане РФ (до усыновления они должны получить российское гражданство)."Депортируя детей с Украины в Россию, [уполномоченная при президенте РФ по правам ребёнка] Мария Львова-Белова нарушает международное гуманитарное право, это преступление против человечности – передача детей из одной этнической группы в другую, что запрещено Римским статутом от 1998 года. Исторический прецедент – это восьмой нюрнбергский суд, известный как суд RuSHA, когда нацисты передавали детей в Германию для германизации, при этом уничтожая их свидетельства о рождении. Это происходит сейчас, в XXI веке, и совершает их Россия. Россия должна предоставить Украине, Международному комитету Красного креста, ЮНИСЕФ полный список вывезенных детей", – заявил Рэймонд.В реальности всё обстоит совсем не так. Нет в России каких-либо программ усыновления детей из зоны СВО: сироты и оставшиеся без попечения родителей дети переданы лишь под временную предварительную опеку либо временное попечительство российских граждан, пояснил Небензя."Полностью несостоятельны и обвинения в насильственном присвоении украинским детям российского гражданства. Указ об упрощённом предоставлении российского гражданства, на который при этом обычно ссылаются, даёт возможность приобрести российское гражданство по гуманитарным соображениям. Он не требует прекращения гражданства Украины, но позволяет получать меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным и региональным законодательством, ускоряет доступ к новым возможностям, например, поступлению в учебные заведения на территории России", – добавил он.Распространяя утверждения о "похищении" Россией украинских детей, Киев и его западные кураторы сознательно идут на подмену понятий: компетентные органы РФ эвакуируют детей из зоны ведения боевых действий в полном соответствии с обязательствами по международному гуманитарному праву, а также Конвенции о правах ребёнка, абсолютное большинство детей прибыли в Россию вместе с родителями или другими родственниками, спасаясь от обстрелов со стороны ВСУ, заявил Небензя.Риторика представителей западных стран была ожидаема и повторялась из выступления к выступлению, как будто точно списывали друг у друга. Всё сводилось к нескольким тезисам: дети проводят месяцы в подземных укрытиях, где нет отопления, там же вынуждены учиться; Россия принудительно перемещает детей из районов боевых действий, лишает их детства, уничтожает их самоидентичность, запрещая разговаривать по-украински, и украинскую культуру вообще. Многие дипломаты пытались давить на жалость, называя имена детей, с которыми лично познакомились в ходе поездок на Украину, зачитывали выдержки из их дневников и написанные ими стихи, как постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд (для полноты картины даже надела сине-жёлтый браслет), под чьим председательством проходило заседание."Коллеги, ради Милены и всех украинских детей мы должны призвать Кремль прекратить эту захватническую войну, причём немедленно, вывести свои силы с суверенной территории Украины. Если Кремль добьётся своих военных целей и изменит границы Украины силой, это положит конец существованию Украины как независимого государства, в таком случае Россия продолжит заниматься этим в других местах. Поэтому США продолжат поддерживать Украину", – заявила она.В свою очередь постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер не удосужился хоть чем-нибудь подкрепить свои обвинения в адрес РФ. Он лишь привёл статистику о пострадавших и покинувших свои жилища, осудил действия российской стороны, упомянув в частности удар по детской больнице "Охматдет" 8 июля. Тому происшествию было посвящено отдельное заседание как раз в тот момент, когда роль председателя Совета Безопасности ООН выполняла Россия, и тогда делегация РФ представила доказательства, что удар по зданию медицинского учреждения не мог быть нанесён ракетой ВС РФ."Мы вынуждены выслушивать в этом зале набившие оскомину за последние годы и неоднократно опровергнутые фальшивки про якобы похищаемых Россией украинских детей. Очевидно, что США и их сателлиты решили достать этот сюжет из нафталина, чтобы сместить акцент с предпринятых ими в последнее время эскалационных шагов, призванных усугубить и расширить географию украинского конфликта и грозящих прямым столкновением ядерных держав. Я имею в виду разрешение на применение дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow для ударов вглубь нашей территории, которое принципиальным образом меняет суть конфликта. По задумке американского председательства, очевидно, сегодняшнее заседание должно произвести сильный эмоциональный эффект, ведь никто не может остаться безучастным к судьбе невинных детей. И тот факт, что наши коллеги не в состоянии документально подтвердить озвученные обвинения, поскольку они представляют собой осознанную и целенаправленную ложь, никого из "закоперщиков" этого заседания не смущает", – заявил Небензя.На фоне заявлений западных дипломатов очень контрастно, а что самое главное – здраво и конструктивно выглядело выступление представителя Китая."Дети – ни в чём неповинные жертвы вооружённого конфликта. Чтобы детей защитить от этого, важно обеспечить прекращение конфликта. Для этого в первую очередь необходимо обеспечить деэскалацию напряжённости. Всё большие объёмы оружия с всё большей летальностью поступают на украинский театр боевых действий, это вызывает встревоженность. Во-вторых, надо достичь прекращения огня и боевых действий. Международное сообщество сейчас обсуждает украинский кризис, и эти обсуждения всё больше идут к переговорам и приближению к миру. Мы призываем стороны конфликта сделать всё, чтобы отреагировать на эти призывы: проявить политическую волю, прийти к общему знаменателю и как можно скорее провести эти переговоры. В-третьих, необходимо установить прочный мир. Украинский кризис – это результат напряжённости в области безопасности в Европе. Необходимо обеспечить эффективную архитектуру безопасности на европейском континенте", – сказал Гэн Шуан.Дипломат подчеркнул, что позиция Китая по этому вопросу последовательна: Пекин всегда стоял на стороне диалога и был привержен тому, чтобы обеспечивать мирные переговоры и выходить на политическое решение."С момента начала конфликта мы изложили четыре соображения того, что нужно сделать, что должно лечь в основу политическое решения. Мы готовы продолжить работу с международным сообществом для того, чтобы оказать содействие мирным усилиям, будем таким образом делать вклад в мирное урегулирование этого конфликта", – подытожил представитель КНР.В отличие от западников Китай смотрит на ситуацию глубже, пытаясь найти причину конфликта и выдвинув конкретные предложения по его урегулированию.От имени Украины на этот раз выступала советник главы Офиса президента Украины Дарья Заривная. Но начала она свою речь в лучших традициях одиозного постоянного представителя страны при ООН Сергея Кислицы, сидевшего за её спиной, – заявив, что России не должно быть в том зале, поскольку "она оккупировала место постоянного члена, принадлежавшее Советскому Союзу". Только она забыла, что РФ официально стала правопреемницей СССР, соответственно, получив не только его права, но и обязательства, в том числе по выплате всех задолженностей."Украина на важнейшем этапе российского вторжения – следующие полгода могут быть решающими. Многое зависит от решимости международных партнёров, однако что-то изменить уже нельзя: Россия не сможет изменить авторство зверств, совершаемых на Украине. Больше всего от российской агрессии страдают именно украинские дети. Миллионы людей стали беженцами, этого никогда не произошло бы, если бы ни преднамеренная война России", – утверждала Заривная.И тут она тоже запамятовала о важном моменте: Россия неоднократно предупреждала сам Киев и его западных кураторов, что не стоит пересекать красные линии, в конце 2021 года предложила США и НАТО подписать соглашения о взаимных гарантиях безопасности, в которых значились пункты об Украине, но те отказались, а Киев весной 2022-го, вскоре после начала СВО, сорвал заключение уже согласованного мирного договора, опять же по указке Запада. Россия регулярно подтверждает свою готовность к переговорам об урегулировании конфликта, но не в форме ультиматума и не на неприемлемых для неё условиях. Совсем недавно это повторил президент РФ Владимир Путин."Вместе с тем происходит нечто более чудовищное – масштабная кампания по похищению детей. Украина разыскивает примерно 20 000 детей, которые подверглись незаконной депортации и насильственному вывозу. Многие из них были подростками, когда началось вторжение, а сегодня Россия насильно их мобилизует, их пытаются заставить сражаться против их собственной страны – это военное преступление", - продолжила Заривная.И опять же поправочка: насильно мобилизуют и принуждают идти в бой на Украине, свидетельств чему при желании можно найти уйму.Небензя в своём выступлении отметил, что в любом конфликте действительно дети становятся одной из наиболее уязвимых категорий населения, и необходимость их защиты ни у кого возражений не вызывает, однако подходить к этой теме избирательно нельзя. Российский дипломат напомнил, что проблемы в сфере защиты детей на Украине начались вскоре после госпереворота в феврале 2014 года, когда пришедший к власти неонацистский киевский режим ополчился против русскоязычного населения страны, в том числе и детей. Им и их родителям не только отказывали в праве говорить и обучаться на родном языке, но и пытались лишить их национальной, конфессиональной и исторической идентичности и переформатировать их сознание. Только сегодня об этом никто из самозваных знатоков детской темы не говорил.Постоянный представитель РФ при ООН также привёл статистику о жертвах Киева: с 2014 года от украинских бомбёжек и обстрелов потерпевшими признаны более 24 000 донбасских детей, убито около 300 несовершеннолетних, ранения получили порядка 1 000 детей, а в период с 2014 по сентябрь 2022 года на подконтрольных Киеву территориях Донбасса бесследно исчезло около 1 600 детей."С начала 2022 года структуры киевского режима вывезли с территорий Донбасса, Херсонской и Запорожской областей около 65 000 детей, местонахождение которых неизвестно. Вот и сейчас, вопреки воле родителей, многие из которых предпочитают дождаться российских военных и оказаться в России, с подконтрольных Киеву регионов регулярно насильственно вывозятся несовершеннолетние, следы многих из которых потом теряются", - сказал Небензя.Кроме того, никто из западных политиков не упоминает детей, вывезенных украинскими военными из Курской области в ходе вторжения в регион. А не говорят потому, что нелицеприятные для Украины факты тщательно цензурируются."Главная и, по сути, единственная угроза украинским детям исходит из действий киевского режима, который видит в них всего лишь подрастающее "пушечное мясо", до которого дойдёт дело тогда, когда закончатся украинцы более старшего возраста, насильно отправляемые просроченным киевским главарём умирать за западные геополитические интересы в бессмысленную мясорубку. И от тех, кто спонсирует его войну "до последнего украинца", подталкивая к тому, чтобы отправить туда новых и новых насильно мобилизованных. Такими темпами, которыми Украина проигрывает на поле боя сейчас, за детей могут взяться очень скоро. Так же в своё время поступил загнанный в своё логово Гитлер, доверивший оборону Берлина в том числе "гитлерюгенду". Пособники Гитлера сегодня считаются на Украине героями. Призываем тех, кто радел сегодня за детей Украины, не дать бездарному актеру Зеленскому пожертвовать ради спасения собственной шкуры жизнями молодых украинцев", - призвал Небензя.Читайте также: "И женщин, и собак, и кошек". Депутат Рады назвал условие для мобилизации детей на Украине

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Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, россия, василий небензя, юнисеф, совбез оон, дети