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Украинский лжевоенком продавал уклонистам фальшивые справки

Украинский лжевоенком продавал уклонистам фальшивые справки - 05.12.2024 Украина.ру

Украинский лжевоенком продавал уклонистам фальшивые справки

В Закарпатье задержан мошенник, зарабатывавший на обмане уклонявшихся от мобилизации соотечественников. Об этом 5 декабря сообщила Нацполиция области.

2024-12-05T17:41

2024-12-05T17:41

2024-12-05T17:41

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Совместно с СБУ полиция Закарпатской области изобличила 32-летнего жителя Раховского района. Силовики установили, что он предлагал военнообязанным мужчинам снятие с военного учета по состоянию здоровья."Для убедительности своим клиентам он представлялся работником ТЦК и СП (переименованные военкоматы, - ред.). За 18 тысяч долларов фигурант обещал выдать военнообязанным удостоверение о непригодности к несению службы по состоянию здоровья. Однако после получения денежных средств злоумышленник передавал своим клиентам самостоятельно напечатанный на обычном принтере фиктивный документ. Злоумышленник был задержан сразу после получения денег от очередного клиента", - сказано в публикации полиции Закарпатской области.Задержанному вменены мошенничество в крупных размерах и подделка документов. Дело передано в суд. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.Тем временем Директор национального музея истории Украины сбежал с УкраиныРанее из-за масштабной коррупции с выдачей уклонистам удостоверений инвалидов в отставку ушёл генпрокурор Украины. Подробности в публикации Парламент Украины уволил генпрокурора

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новости, украина, закарпатская область, закарпатье, сбу, нацполиция, уклонисты, сво, мобилизация