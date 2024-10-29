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Парламент Украины уволил генпрокурора
Парламент Украины уволил генпрокурора - 29.10.2024 Украина.ру
Парламент Украины уволил генпрокурора
Верховная Рада Украины поддержала увольнение Андрея Костина с должности генерального прокурора. За это проголосовали 255 парламентариев
2024-10-29T17:32
2024-10-29T17:32
2024-10-29T17:32
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сша
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верховная рада
снбо
коррупция
уклонисты
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До голосования украинские нардепы высказались о деятельности Костина на посту генпрокурора. Преобладали негативные оценки."Выступил с трибуны – сказал все что думаю об этом туристе: как в его каденцию возросло давление на бизнес, как защищал повышение зарплат и нулевую реакцию на зашквары правоохранителей, как полностью отдал управление прокуратурой на Банковую", - сообщил в своём телеграм-канале депутат Ярослав Железняк.Он также выразил сомнение в том, что новый назначенец будет лучшим генпрокурором. Железняк также отметил, что Костина следовало уволить двумя годами ранее.Генпрокурор Украины подал в отставку в конце октября на фоне громкого коррупционного скандала в медкомиссиях разных регионов Украины. За оформление фальшивых документов для уклонистов и оснований для удостоверения инвалида взятки исчислялись тысячами долларов. Преимущественно в иностранной валюте США при обысках у должностных лиц медкомиссий были обнаружены суммы в сотни тысяч и даже более миллиона.Также выяснилось, что среди лжеинвалидов оказалось много прокурорских работников, их родственников и приятелей. Ситуация разбиралась Владимиром Зеленским на заседании СНБО, после чего генпрокурор подал в отставку.Тем временем В Одессе снова разоблачили коррумпированного медика, помогавшего уклонистам
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, денис костин, ярослав железняк, владимир зеленский, верховная рада, снбо, коррупция, уклонисты, инвалидность
Новости, Украина, США, Денис Костин, Ярослав Железняк, Владимир Зеленский, Верховная Рада, СНБО, коррупция, уклонисты, инвалидность
Парламент Украины уволил генпрокурора
Верховная Рада Украины поддержала увольнение Андрея Костина с должности генерального прокурора. За это проголосовали 255 парламентариев
До голосования украинские нардепы высказались о деятельности Костина на посту генпрокурора. Преобладали негативные оценки.
"Выступил с трибуны – сказал все что думаю об этом туристе: как в его каденцию возросло давление на бизнес, как защищал повышение зарплат и нулевую реакцию на зашквары правоохранителей, как полностью отдал управление прокуратурой на Банковую", - сообщил в своём телеграм-канале депутат Ярослав Железняк
.
Он также выразил сомнение в том, что новый назначенец будет лучшим генпрокурором. Железняк также отметил, что Костина следовало уволить двумя годами ранее.
Генпрокурор Украины подал в отставку
в конце октября на фоне громкого коррупционного скандала в медкомиссиях разных регионов Украины. За оформление фальшивых документов для уклонистов и оснований для удостоверения инвалида взятки исчислялись тысячами долларов. Преимущественно в иностранной валюте США
при обысках у должностных лиц медкомиссий были обнаружены суммы в сотни тысяч и даже более миллиона.
Также выяснилось, что среди лжеинвалидов оказалось много прокурорских работников, их родственников и приятелей. Ситуация разбиралась Владимиром Зеленским
на заседании СНБО
, после чего генпрокурор подал в отставку.