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Парламент Украины уволил генпрокурора

Парламент Украины уволил генпрокурора - 29.10.2024 Украина.ру

Парламент Украины уволил генпрокурора

Верховная Рада Украины поддержала увольнение Андрея Костина с должности генерального прокурора. За это проголосовали 255 парламентариев

2024-10-29T17:32

2024-10-29T17:32

2024-10-29T17:32

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До голосования украинские нардепы высказались о деятельности Костина на посту генпрокурора. Преобладали негативные оценки."Выступил с трибуны – сказал все что думаю об этом туристе: как в его каденцию возросло давление на бизнес, как защищал повышение зарплат и нулевую реакцию на зашквары правоохранителей, как полностью отдал управление прокуратурой на Банковую", - сообщил в своём телеграм-канале депутат Ярослав Железняк.Он также выразил сомнение в том, что новый назначенец будет лучшим генпрокурором. Железняк также отметил, что Костина следовало уволить двумя годами ранее.Генпрокурор Украины подал в отставку в конце октября на фоне громкого коррупционного скандала в медкомиссиях разных регионов Украины. За оформление фальшивых документов для уклонистов и оснований для удостоверения инвалида взятки исчислялись тысячами долларов. Преимущественно в иностранной валюте США при обысках у должностных лиц медкомиссий были обнаружены суммы в сотни тысяч и даже более миллиона.Также выяснилось, что среди лжеинвалидов оказалось много прокурорских работников, их родственников и приятелей. Ситуация разбиралась Владимиром Зеленским на заседании СНБО, после чего генпрокурор подал в отставку.Тем временем В Одессе снова разоблачили коррумпированного медика, помогавшего уклонистам

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новости, украина, сша, денис костин, ярослав железняк, владимир зеленский, верховная рада, снбо, коррупция, уклонисты, инвалидность