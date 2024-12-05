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Финляндия отправляет на Украину 26-й пакет военной помощи

Финляндия отправляет на Украину 26-й пакет военной помощи - 05.12.2024 Украина.ру

Финляндия отправляет на Украину 26-й пакет военной помощи

Финляндия отравляет 26-ю партию военных грузов на Украину. Об этом сообщает Минобороны Финляндии.

2024-12-05T17:05

2024-12-05T17:05

2024-12-05T17:05

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Военная помощь Финляндии для ВСУ с начала СВО оценена в 2,3 миллиарда евро. Нова партия будет последней в 2024 году.Согласно официальному сообщению Минобороны Финляндии, стоимость военных грузов для украинской армии в нынешней поставе составила 25 млн евро.Министерство сообщило также, что готовится делать военные поставки и в дальнейшем. Уже формируется новая партия военных грузов, которые будут отправлены на Украину в 2025 году.Предыдущая 25-я партия военной помощи защитникам нынешнего руководства Украины обошлась финским налогоплательщикам в 118 миллионов евро.Согласно сообщениям из зоны СВО, на вооружении ВСУ имеются различные типы и виды вооружений, поставленные из Финляндии. Также из этой страны для ВСУ поступали комплекты обмундирования, военное оборудование и боеприпасы.Во время Второй мировой войны Финляндия была союзницей гитлеровской Германии. После войны страна долго придерживалась внеблокового статуса. Весной 2023 года Финляндия вступила в НАТО.Автор издания Украина.ру Олег Хавич рассмотрел проблему милитаризации Украины в публикации Миллионы поляков живут в нищете. Но Варшава тратит миллиарды на военную помощь Киеву Также на эту тему высказалась автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович в публикации "Горячую войну" Запад готов поменять на холодную. Украина в международном контексте

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новости, финляндия, украина, германия, олег хавич, военная помощь, сво, всу, украина-нато