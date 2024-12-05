https://ukraina.ru/20241205/1059426409.html

Миллионы поляков живут в нищете. Но Варшава тратит миллиарды на военную помощь Киеву

Миллионы поляков живут в нищете. Но Варшава тратит миллиарды на военную помощь Киеву - 05.12.2024 Украина.ру

Миллионы поляков живут в нищете. Но Варшава тратит миллиарды на военную помощь Киеву

Более 2,5 миллиона поляков живут в условиях крайней нищеты, из них более полумиллиона детей. При этом Варшава хвастается, что её помощь Киеву, в основном военная, составила почти 5% ВВП Польши.

2024-12-05T10:57

2024-12-05T10:57

2024-12-05T11:15

эксклюзив

польша

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дмитрий вишневский

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нищета

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варшава

украина.ру

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На днях известная польская благотворительная организация Szlachetna Paczka ("Благородная посылка", БП) обнародовала очередной доклад об уровне бедности в Польше в 2023 году. Данные шокировали общественность, ведь уровень оказался самым высоким с 2015-го.Доклад БП представлен в форме описания вымышленного польского города "Беднянск", живущее в крайней нищете население которого составляет 2,5 миллиона человек, в том числе более полумиллиона детей и 400 тысяч стариков. Это больше, чем население Варшавы, и составляет 6,6% от всего населения Польши.В документе отмечено, что люди, страдающие от бедности, каждый день сталкиваются с нехваткой средств на основные нужды: еду, лекарства и оплату счетов. Средний доход члена такой семьи после оплаты жилья и лекарств составляет всего 533 злотых в месяц, что составляет примерно 17 злотых (чуть больше четырёх долларов) в день. Многие домохозяйства (около 41%) не удовлетворяют основные биологические и социальные потребности. В случае семей, в которых есть люди с ограниченными возможностями, этот процент возрастает до 48%.Особую тревогу вызывает положение детей, живущих в крайней нищете, ведь их число достигло 522 тысяч. Это означает, что каждый тринадцатый польский ребенок испытывает серьезные ограничения в удовлетворении своих основных потребностей, а это отрицательно влияет на его развитие и шансы на лучшую жизнь.Рост инфляции в стране ещё больше усугубляет проблему бедности. Целых 4 из 5 поляков вынуждены покупать меньше продуктов или выбирать всё более дешёвые, а 3% не могут позволить себе базовые покупки, такие, как продукты питания или бытовая химия. Стоимость лекарств является барьером для 8% населения, равно как и оплата коммунальных услуг и арендной платы.Бедность также приводит к социальной изоляции. Почти половина семей, получающих помощь, не имеют компьютера, что затрудняет образование детей и доступ к цифровым услугам. В "Беднянске" нет перспектив – проблема наследственной бедности и неверия в возможность улучшения ситуации являются повседневной ситуацией для его жителей.Пожилые люди в Польше являются одной из наиболее уязвимых социальных групп. В "Беднянске" они живут в условиях, которые часто вынуждают их отказываться от выхода из дома из-за трудностей с передвижением и высокой стоимости жизни. Например, после вычета расходов на жилье и кредитов у некоторых пожилых людей остается всего 80 злотых в месяц, что означает 2,60 злотых (0,64 доллара) в день.В доклад БП также включено видение поляками достойной жизни. Для них достоинство означает, прежде всего, возможность удовлетворить основные потребности, такие, как еда (83%), лекарства (82%) или оплата счетов (81%). К символам отсутствия достойной жизни относится отсутствие обуви по сезону и дополнительной одежды, необходимой в чрезвычайных ситуациях.В среду, 4 декабря, влиятельное польское издание Wprost опубликовало большое интервью с доктором Рихардом Шарфенбергом, который возглавляет польское представительство European Anti-Poverty Network (EAPN, Европейская сеть противодействия бедности). Учёный комментировал как доклад БП, так и обнародованное чуть ранее исследование EAPN (в нём число поляков, живущих в крайней нищете, также оценено в 2,5 миллиона человек). В исследовании также указано, что сфера социальной изоляции в Польше расширилась до 46%, что затрагивает 17,3 миллиона человек.Доктор Шарфенберг отметил, что в обществах, ориентированных на экономический успех, существует тенденция представления себя в лучшем свете. В результате бедность становится неудобной темой, которая не вписывается в повествование о прогрессе и процветании, что делает ее менее заметной для общества в целом – но она на самом деле никуда не исчезает."Рост нищеты стал результатом не одного события, а ряда перекрывающихся проблем. Понимание этих взаимосвязанных проблем показывает, почему так много людей в Польше в 2023 году оказались в трудной ситуации", – говорит учёный. Среди главных – экономическая стагнация (рост ВВП составил всего 02,%), галопирующая инфляция (11,4%), дополнительное бремя, вызванное недостаточной социальной поддержкой. В частности, реальная стоимость программ поддержки семей с детьми упала на 30%, пособия для бедных семей остаются на уровне 2016 года, а критерии для их получения не скорректированы с учетом текущей стоимости жизни."Отмечу рост детской бедности на 32% за последний год. При этом впервые в истории исследований Главстата семьи с двумя детьми подвергаются большему риску бедности (9,4%), чем многодетные семьи (8,3%). Вторая явная особенность – растущая бедность пожилых людей. 430 тысяч из них получают ниже прожиточного минимума, а прирост в этой группе составил целых 50% год к году. Это вызывает особую тревогу в контексте стареющего общества", – подчеркнул доктор Рихард Шарфенберг.В эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру редактор польского портала Strajk.pl Мачей Вишнёвский заявил, что на уровень бедности в Польше ощутимо повлиял фактор Украины."Однако чего явно не хватает в этом шокирующем докладе, так упоминания о том, что на ухудшение ситуации в нашей экономике имела влияние милитаризация Польши, выдача гигантских сумм на закупку вооружений. При этом, подчеркну, вооружений наступательных: танков, самолётов, ракет. Не следует забывать и об увеличении численности польской армии. Жаль, что БП об этом умалчивает, поскольку это тоже ударило по людям, ныне являющимися жертвами бедности. То есть отсутствует рефлексия того, что милитаризация плохо влияет на общественное благосостояние", – отметил польский журналист, и напоминает, что при этом Польша предоставила огромную военную помощь Украине.Действительно, как сказано в отчёте, опубликованном в ноябре 2024 года Канцелярией президента Польши, суммарная помощь Украине составила 4,91% польского ВВП. Военная помощь может быть оценена в 14 миллиардов злотых (3,44 млрд долларов), расходы на содержание беженцев с Украины под временной защитой – в 7,4 миллиарда злотых (1,82 млрд долларов), а услуги польского здравоохранения для украинских беженцев – в 3,3 миллиарда злотых (810 млн долларов).Примечательно, что Варшава потратила на военные нужды Киева в 1,3 раза больше, чем на украинских беженцев. Но польские исследователи бедности всего этого настойчиво не замечают. Иначе сложно было бы объяснить, почему власти Польши не использовали эти миллиарды для улучшения жизни своих граждан.Читайте также: Кандидат в президент Польши: "Я не позволю ни одному польскому солдату находиться на Украине"

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20241112/1058848551.html

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эксклюзив, польша, украина, дмитрий вишневский, военная помощь, бедность, нищета, инфляция, варшава, украина.ру