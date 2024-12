https://ukraina.ru/20241205/1059415215.html

"Горячую войну" Запад готов поменять на холодную. Украина в международном контексте

"Горячую войну" Запад готов поменять на холодную. Украина в международном контексте

Ядерная война отменяется, впереди переговоры о прекращении огня на Украине, утверждают в эти дни ведущие западные издания

При этом Запад не позволит России выйти из этого конфликта победителем – поэтому Киеву нужно предоставить еще больше военной помощи, а если понадобится, то и натовских солдат. Однако перспективы Украины стать полноценным членом альянса все еще весьма туманные, пишут СМИ.Страны НАТО не готовы принять Украину в альянс…Хотя Запад в целом поддерживает вступление Украины в НАТО, Киеву придется подождать, чтобы стать полноценным членом этого военного альянса, пишет 4 декабря Berliner Zeitung. По данным издания, против скорого присоединения Украины к НАТО выступают Германия, США, Турция и Венгрия.Издание ссылается на слова высокопоставленного представителя Североатлантического альянса, который утверждает, что на достижение консенсуса уйдут "недели и месяцы". За это время страны НАТО обсудят возможности для расширения военной поддержки Украины, чтобы в следующем году страна, охваченная боевыми действиями, оказалась в более выгодном положении для начала переговоров о приеме в НАТО, рассказал источник."Хотя в НАТО уже несколько лет говорят, что Украина присоединится к альянсу и что путь страны в НАТО "необратим", нет ни приглашения, ни конкретного графика вступления в альянс. В правительстве Украины абстрактный процесс вступления без конкретных обещаний вызывает заметное недовольство", - констатирует Berliner Zeitung.Издание напоминает, что Киев рассматривает членство в Североатлантическом альянсе как единственную гарантию будущей безопасности. Украинское руководство рассчитывает на Статью пять договора, в которой говорится, что если нападению подвергается одно государство-участник, то это будет считаться нападением на всех членов НАТО. В Киеве считают, что другие гарантии, такие как Будапештский меморандум 1994 года, не оправдывают себя, отмечает немецкая газета.… но готовы отправить на Украину своих военныхХотя сближение Украины с альянсом прямо сейчас представляется маловероятным, страны альянса предварительно обсуждают перспективы отправки европейских войск для обеспечения прекращения огня, если о нем удастся договориться, сообщает 3 декабря France24, ссылаясь на заявления двух западных дипломатов.“Во многих странах всерьез обдумывают различные сценарии, и то, как мы можем способствовать гарантиям безопасности. У нас должна быть возможность донести наши идеи до США”, — цитируют французские журналисты слова одного из европейских дипломатов.France24 также напоминает, что новый спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог предложил отложить давнее стремление Украины в НАТО в рамках будущего мирного соглашения и предоставить при этом Киеву иные гарантии безопасности.Что после "Орешника"? Новый железный занавес на долгие десятилетияМир может вздохнуть с облегчением – анонсированной Третьей мировой войны пока не будет, пишет в статье для авторитетного сербского издания "Политика" экс-дипломат, председатель Форума по международным отношениям Европейского движения в Сербии Душко Лопандич.По мнению аналитика, разрешение бить американскими дальнобойными ракетами по целям в глубине российской территории, которое уходящий президент США Джо Байден дал ВСУ, вызвало некую эскалацию российско-украинского конфликта. Однако еще больше к эскалации привело начало российской специальной военной операции в феврале 2022 года или "включение северокорейских военных в боевые действия", считает Лопандич.Автор полагает, что у России нет причин расширять зону конфликта в момент, когда ее силы на украинском фронте постепенно продвигаются вперед.Однако для автора "временное тактическое преимущество" российской армии не является гарантией ее победы."Пока Украина хоть как-то оказывает сопротивление соседу, который превосходит ее по территории и силе, она в перспективе выигрывает войну, несмотря на территориальные потери и миллионы беженцев", - утверждает Лопандич.По его словам, целью Кремля является полное уничтожение Украины как суверенного государства, и все другое для Владимира Путина будет неудачей. Поэтому главный вопрос здесь в том, выстоит ли украинский боевой дух перед такими испытаниями, как победа Трампа на президентских выборах в США и угроза уменьшения военной поддержки со стороны Запада, полагает автор статьи, опубликованной белградским изданием.Лопандич признает, что политика Трампа непредсказуема, так же, как и его характер, поэтому сложно предугадать, каков будет его план по Украине. Однако уже сейчас понятно, что США не могут себе позволить поражение Украины, считает он.С другой стороны, Кремль не удовлетворит "занятие одной пятой части соседнего государства", не подкрепленное какими-либо гарантиями безопасности, основанными на будущей архитектуре взаимоотношений Украины с НАТО и западными союзниками, отмечает аналитик.Автор статьи напоминает, что мирные переговоры подразумевают прежде всего определение линии демаркации, демилитаризацию территории между конфликтующими сторонами, возможность распределения военных наблюдателей ООН. Всего этого сложно добиться в условиях продолжающегося конфликта, когда нет ясной картины о том, кто победил, а кто проиграл, отмечает Лопандич."В целом, прекращение огня скорее всего будет означать то, что на смену "горячей войне" придет "холодная война" между Россией и остатком Европы, которая могла бы продолжатся десятилетиями, по аналогии с той ситуацией, которая сложилась в послевоенной Европе, разделенной железным занавесом", - подытожил Душко Лопандич.Формула от Рютте: Больше военной помощи и меньше разговоровКогда наступит возможное прекращение огня, не знает никто. Пока новый генсек НАТО Марк Рютте призывает Украину отложить мирные переговоры с Россией до тех пор, пока западные союзники не отправят ей достаточно военной помощи, чтобы Киев мог продвинуться вперед на поле боя и усилить свои переговорные позиции. Об этом 4 декабря пишет The New York Times."Давайте не будем вести все эти дискуссии, шаг за шагом, о том, каким будет процесс мирного урегулирования. Давайте сделаем так, чтобы Украина получила все необходимое и могла говорить с позиции силы, когда начнутся эти мирные переговоры", — сказал Рютте накануне двухдневной встречи министров иностранных дел в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.Больше военной помощи и меньше разговоров о том, каким может быть мирный процесс – это формула для Украины, которую своим коллегам по НАТО предлагает Рютте.Американское издание подчеркивает, что заявление генсека альянса прозвучало вопреки тому, что Владимир Зеленский недавно изменил свою официальную позицию по поводу возможных переговоров с Россией. Если Зеленский ранее утверждал, что Украина не уступит России ни пяди земли, недавно он дал понять, что Киев готов пойти на такой шаг в обмен на членство в Североатлантическом альянсе, пишет The New York Times.Эту перемену в риторике Зеленского отмечает также американский Responsible Statecraft. Издание считает важным признание Киева, что он не сможет выиграть на поле боя и что ему пора начать переговоры, пока он не потерял еще больше территорий.Хотя до мирного урегулирования еще далеко, это может быть предвестником того, что режим наконец-то готов обсуждать условия, которые положат конец этому ужасному кровопролитию, отмечается в публикации.Больше о позиции генсека НАТО по отношению к ситуации на Украине в статье Павла Котова Окрик из Брюсселя. Почему генсек НАТО Рютте не хочет переговоров и зачем он предостерегает Трампа

