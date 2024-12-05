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Они не двигаются с места: Ермак поехал к людям Трампа

Они не двигаются с места: Ермак поехал к людям Трампа - 05.12.2024 Украина.ру

Они не двигаются с места: Ермак поехал к людям Трампа

Делегация Киева во главе с главой Офиса президента Андреем Ермаком встретилась в Вашингтоне с высокопоставленными представителями команды Дональда Трампа, включая будущего спецпосланника по Украине Келлога, сообщает Reuters. Главный по "договорнякам" и внешним контактам Зеленского – Ермак – поехал налаживать связи с трампистами.

2024-12-05T16:21

2024-12-05T16:21

2024-12-05T16:21

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И хотя его английский язык и порочащие связи с Демпартией не располагают к тёплому приёму, тем не менее, встреча состоялась. Ермак добивался переговоров не столько переживая за судьбу своей страны, сколько за свою собственную. То есть скорее всего цель поездки - получение гарантий для всего действующего политического руководства Украины. В то же время в Москву вновь приехал американский журналист Такер Карлсон, который записал интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Однако неофициальная цель визита, как утверждают эксперты – прощупывание позиции России по поводу возможных переговоров. Карлсон является доверенным лицом Дональда Трампа, и такая неофициальная поездка может быть весьма полезной для последнего. На своих страницах в соцсетях эксперты опубликовали ряд мнений о том, что известно о первых итогах визита Ермака в США и какие условия прекращения войны обсуждались.Политолог Георгий БовтПо данным агентства Reuters, любые потенциальные планы Трампа по Украине теперь сводятся к формуле "территориальные уступки без членства в НАТО". Хотя окончательного плана по урегулированию пока нет, и будущий президент хотел бы для начала выслушать обе стороны конфликта.Одна сторона в лице главы администрации Зеленского Андрея Ермака уже отправилась в США для встречи с командой Трампа, в том числе с Келлогом. Скорее всего, украинские парламентеры будут напирать на тезис о неуступчивости Москвы, выражая свою готовность проявить гибкость.Что касается вариантов, то существуют предложения Кита Келлога, а также избранного вице-президента Джей Ди Вэнса и советника Трампа Ричарда Гренелла. Отличия лишь в нюансах. Отвергая идею членства Украины в НАТО, ни один из них также не предполагает и передачу России каких-либо территорий, кроме тех, что она уже контролирует, путем замораживания боевых действия по линии фронта. План Келлога предусматривает при этом некое "принуждение" сторон к переговорам путем регулирования военных поставок Киеву или снятия санкций с России. План Вэнса предполагает демилитаризованную зону вдоль текущей линии фронта, которая будет "тщательно укреплена". В связи с чем в Европе уже заговорили о возможности отправки "миротворцев". Ричард Гренелл ранее предлагал создание неких "автономных зон" на востоке Украины. На встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе, несмотря на настойчивость Украины, альянс вновь уклонился от приглашения ко вступлению, лишь повторив тезис о "необратимости" движения к нему... Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что сейчас важнее всего предоставить Киеву еще больше оружия, чтобы Украина вступила потом в переговоры с позиции силы, а пока их надо вообще отложить. Он явно подразумевал, мол, дождемся Трампа, но вслух произносить не стал. Госсекретарь США Блинкен напомнил о рекомендации администрации Байдена снизить призывной возраст на Украине с 25 до 18 лет. Киев это делать отказывается, тоже ожидая, что скажет Трамп. Складывающаяся в западной дипломатии ситуация порой напоминает абсурдистскую пьесу великого драматурга Сэмюэля Беккета "В ожидании Годо". Там два главных героя — Владимир и Эстрагон — словно завязли во времени, приклеенные к одному месту ожиданием некоего Годо, встреча с которым, по их мнению, внесет смысл в их бессмысленное существование и избавит от угроз враждебного окружающего мира. ...Годо, конечно же, так и не приходит, тогда герои решают свести счеты с жизнью, если Годо не придет и завтра. В финале звучит реплика: "Они не двигаются с места".Украинский политик Дмитрий БыковУкраина в скором времени намерена "заявить о готовности к миру", сообщает WSJ. По данным издания, цель визита Ермака в США — показать Украину как "конструктивного партнера в стремлении к миру", а не как препятствие. Но на марафоне до сих пор победа. В реальности – отступление наших войск, мародерство власти на крови, бесконечная коррупция, злоупотребление властью, реки крови, незаконное удержание власти. И все это замыливается единственным информационным пространством ради иллюзии победы, потому что лидер должен быть несгибаемым, мощным с изумрудным оттенком и привкусом Ермака...Украинский политолог Виктор НебоженкоСпециальный представитель президента США Трампа по вопросам войны России против Украины генерал Кит Келлог не будет сильно "воевать" за мир – это опасно, рискованно, а главное, в процессе разрядки российско-украинской войны, не подставить президента США Трампа. Но Кэллог не будет и сильно мирить Киев и Кремль, ибо он генерал, а не дипломат - мир это не его хобби. Его задача- протянуть несколько месяцев, пока Трамп не сформулирует американскую стратегическую инициативу в российско-украинской войне, учитывающую прежде всего интересы США, потом Китая, России и Европы. Только в этом случае возникнет геополитический квадрат согласия, в эпицентре которого будет соглашение о перемирии в Украине, имеющее шансы на будущее.Политолог Малек ДудаковУкраинские лоббисты закопошились. Офис Зеленского отчаянно пытается искать выходы на команду Трампа. Андрей Ермак заявился в Вашингтон и пытался убедить будущую администрацию США дать им гарантии безопасности. Но лоббистов Киева ожидал очень холодный приём. Кит Келлог - спецпосланник Трампа по Украине - пообещал им не перекрывать оставшиеся военные транши. Но выделение новых пакетов помощи замораживается. У республиканцев в Конгрессе нет желания продолжать этот аттракцион невиданной щедрости с предоставлением траншей в виде кредитов до 2040-х годов, которые никогда не будут выплачены Киевом. Того же Келлога очень беспокоит истощение военных арсеналов США. Пентагон спустил три миллиона снарядов на Украине, а выпускается их по 360 тысяч в год. Ракеты для ATACMS заканчиваются. Остро не хватает и ракет для Patriot, которых производится по 300 в год. Запасы гаубиц, HIMARS, различных систем ПВО у Пентагона на исходе. К тому же, заморозку траншей будут использовать как рычаг давления на офис Зеленского, требуя переходить к переговорам.Украинские лоббисты пытаются получить гарантии членства в НАТО после перемирия. Но и здесь команда Трампа их опрокинула - расширения альянса не планируется. Ведь сам Трамп планирует переформатировать и делить НАТО. Республиканская администрация будет требовать от Киева и проведения выборов, чтобы устроить на Украине смену режима. Ну а мнение офиса Зеленского учитываться не будет от слова совсем. И тот ещё рискует стать фигурантом антикоррупционных расследований в отношении демократов и украинских траншей, которые может заставить Минюст США при Трампе.Журналист Валентин БогдановПримерная тактика Зеленского и его гоп-компании в рамках "мирных переговоров" при новом Белом доме понятна и предсказуема. Незамедлительно и дисциплинированно согласиться на всё, что предлагает команда Трампа (согласиться - не значит выполнять, как у них принято с Минских соглашений), а следом завести вой, что, дескать, Россия, не хочет подлинного мира. Все ради того, чтобы скорее проскочив первую фазу, заставить вашингтонских перейти к фазе второй плана Помпео/Келлога/Уолца и т.п, а именно к "кнуту". То есть к дальнейшему вооружению Киева. То есть к возвращению на привычные рельсы бесконечной войны без устранения первопричин.Скучно, девушки.Политолог Михаил КарягинТерритории и нейтральный статус. Почему вопрос нейтрального статуса Украины так важен для России? Почему Москва не готова к компромиссам по этому направлению? Понимание ответов на эти вопросы, а также фиксация логики сторон, как мне представляется, является крайне важным для прогнозирования и сценирования потенциального переговорного процесса. Ни одна сторона, подписывающая соглашение, в рамках которого она идет на территориальные уступки, не рассчитывает на то, что новый статус-кво устанавливается навсегда. Всегда остаются реваншистские настроения. Поэтому разговоры о "временном отказе от территорий", которые сейчас ведут на Украине и Западе, — это не некая новая формула завершения конфликта, а нормальная логика принятия неизбежного проигравшей стороной. Так как Украина и Запад открыто признают наличие реваншистских настроений, более важным, чем территориальный вопрос, становится вопрос системы гарантий того, что новый статус-кво закреплен и не подлежит пересмотру. Именно поэтому вопросы отказа Украины от территорий и ее нейтральный статус являются неделимыми и будут рассматриваться Россией исключительно в комплексе. Первое без второго не имеет никакого смысла.На ту же тему: Делегация из Киева во главе с Ермаком встретилась с членами новой команды Трампа - Рейтер

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эксклюзив, сша, украина, дональд трамп, андрей ермак, кит келлог, нато, эксперты, соцсети