Они не двигаются с места: Ермак поехал к людям Трампа - 05.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241205/1059436094.html
Они не двигаются с места: Ермак поехал к людям Трампа
Они не двигаются с места: Ермак поехал к людям Трампа - 05.12.2024 Украина.ру
Они не двигаются с места: Ермак поехал к людям Трампа
Делегация Киева во главе с главой Офиса президента Андреем Ермаком встретилась в Вашингтоне с высокопоставленными представителями команды Дональда Трампа, включая будущего спецпосланника по Украине Келлога, сообщает Reuters. Главный по "договорнякам" и внешним контактам Зеленского – Ермак – поехал налаживать связи с трампистами.
2024-12-05T16:21
2024-12-05T16:21
эксклюзив
сша
украина
дональд трамп
андрей ермак
кит келлог
нато
эксперты
соцсети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103418/86/1034188601_0:6:1043:593_1920x0_80_0_0_28dd7e8cc887fc3b8eb6711348e3a126.jpg
И хотя его английский язык и порочащие связи с Демпартией не располагают к тёплому приёму, тем не менее, встреча состоялась. Ермак добивался переговоров не столько переживая за судьбу своей страны, сколько за свою собственную. То есть скорее всего цель поездки - получение гарантий для всего действующего политического руководства Украины. В то же время в Москву вновь приехал американский журналист Такер Карлсон, который записал интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Однако неофициальная цель визита, как утверждают эксперты – прощупывание позиции России по поводу возможных переговоров. Карлсон является доверенным лицом Дональда Трампа, и такая неофициальная поездка может быть весьма полезной для последнего. На своих страницах в соцсетях эксперты опубликовали ряд мнений о том, что известно о первых итогах визита Ермака в США и какие условия прекращения войны обсуждались.Политолог Георгий БовтПо данным агентства Reuters, любые потенциальные планы Трампа по Украине теперь сводятся к формуле "территориальные уступки без членства в НАТО". Хотя окончательного плана по урегулированию пока нет, и будущий президент хотел бы для начала выслушать обе стороны конфликта.Одна сторона в лице главы администрации Зеленского Андрея Ермака уже отправилась в США для встречи с командой Трампа, в том числе с Келлогом. Скорее всего, украинские парламентеры будут напирать на тезис о неуступчивости Москвы, выражая свою готовность проявить гибкость.Что касается вариантов, то существуют предложения Кита Келлога, а также избранного вице-президента Джей Ди Вэнса и советника Трампа Ричарда Гренелла. Отличия лишь в нюансах. Отвергая идею членства Украины в НАТО, ни один из них также не предполагает и передачу России каких-либо территорий, кроме тех, что она уже контролирует, путем замораживания боевых действия по линии фронта. План Келлога предусматривает при этом некое "принуждение" сторон к переговорам путем регулирования военных поставок Киеву или снятия санкций с России. План Вэнса предполагает демилитаризованную зону вдоль текущей линии фронта, которая будет "тщательно укреплена". В связи с чем в Европе уже заговорили о возможности отправки "миротворцев". Ричард Гренелл ранее предлагал создание неких "автономных зон" на востоке Украины. На встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе, несмотря на настойчивость Украины, альянс вновь уклонился от приглашения ко вступлению, лишь повторив тезис о "необратимости" движения к нему... Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что сейчас важнее всего предоставить Киеву еще больше оружия, чтобы Украина вступила потом в переговоры с позиции силы, а пока их надо вообще отложить. Он явно подразумевал, мол, дождемся Трампа, но вслух произносить не стал. Госсекретарь США Блинкен напомнил о рекомендации администрации Байдена снизить призывной возраст на Украине с 25 до 18 лет. Киев это делать отказывается, тоже ожидая, что скажет Трамп. Складывающаяся в западной дипломатии ситуация порой напоминает абсурдистскую пьесу великого драматурга Сэмюэля Беккета "В ожидании Годо". Там два главных героя — Владимир и Эстрагон — словно завязли во времени, приклеенные к одному месту ожиданием некоего Годо, встреча с которым, по их мнению, внесет смысл в их бессмысленное существование и избавит от угроз враждебного окружающего мира. ...Годо, конечно же, так и не приходит, тогда герои решают свести счеты с жизнью, если Годо не придет и завтра. В финале звучит реплика: "Они не двигаются с места".Украинский политик Дмитрий БыковУкраина в скором времени намерена "заявить о готовности к миру", сообщает WSJ. По данным издания, цель визита Ермака в США — показать Украину как "конструктивного партнера в стремлении к миру", а не как препятствие. Но на марафоне до сих пор победа. В реальности – отступление наших войск, мародерство власти на крови, бесконечная коррупция, злоупотребление властью, реки крови, незаконное удержание власти. И все это замыливается единственным информационным пространством ради иллюзии победы, потому что лидер должен быть несгибаемым, мощным с изумрудным оттенком и привкусом Ермака...Украинский политолог Виктор НебоженкоСпециальный представитель президента США Трампа по вопросам войны России против Украины генерал Кит Келлог не будет сильно "воевать" за мир – это опасно, рискованно, а главное, в процессе разрядки российско-украинской войны, не подставить президента США Трампа. Но Кэллог не будет и сильно мирить Киев и Кремль, ибо он генерал, а не дипломат - мир это не его хобби. Его задача- протянуть несколько месяцев, пока Трамп не сформулирует американскую стратегическую инициативу в российско-украинской войне, учитывающую прежде всего интересы США, потом Китая, России и Европы. Только в этом случае возникнет геополитический квадрат согласия, в эпицентре которого будет соглашение о перемирии в Украине, имеющее шансы на будущее.Политолог Малек ДудаковУкраинские лоббисты закопошились. Офис Зеленского отчаянно пытается искать выходы на команду Трампа. Андрей Ермак заявился в Вашингтон и пытался убедить будущую администрацию США дать им гарантии безопасности. Но лоббистов Киева ожидал очень холодный приём. Кит Келлог - спецпосланник Трампа по Украине - пообещал им не перекрывать оставшиеся военные транши. Но выделение новых пакетов помощи замораживается. У республиканцев в Конгрессе нет желания продолжать этот аттракцион невиданной щедрости с предоставлением траншей в виде кредитов до 2040-х годов, которые никогда не будут выплачены Киевом. Того же Келлога очень беспокоит истощение военных арсеналов США. Пентагон спустил три миллиона снарядов на Украине, а выпускается их по 360 тысяч в год. Ракеты для ATACMS заканчиваются. Остро не хватает и ракет для Patriot, которых производится по 300 в год. Запасы гаубиц, HIMARS, различных систем ПВО у Пентагона на исходе. К тому же, заморозку траншей будут использовать как рычаг давления на офис Зеленского, требуя переходить к переговорам.Украинские лоббисты пытаются получить гарантии членства в НАТО после перемирия. Но и здесь команда Трампа их опрокинула - расширения альянса не планируется. Ведь сам Трамп планирует переформатировать и делить НАТО. Республиканская администрация будет требовать от Киева и проведения выборов, чтобы устроить на Украине смену режима. Ну а мнение офиса Зеленского учитываться не будет от слова совсем. И тот ещё рискует стать фигурантом антикоррупционных расследований в отношении демократов и украинских траншей, которые может заставить Минюст США при Трампе.Журналист Валентин БогдановПримерная тактика Зеленского и его гоп-компании в рамках "мирных переговоров" при новом Белом доме понятна и предсказуема. Незамедлительно и дисциплинированно согласиться на всё, что предлагает команда Трампа (согласиться - не значит выполнять, как у них принято с Минских соглашений), а следом завести вой, что, дескать, Россия, не хочет подлинного мира. Все ради того, чтобы скорее проскочив первую фазу, заставить вашингтонских перейти к фазе второй плана Помпео/Келлога/Уолца и т.п, а именно к "кнуту". То есть к дальнейшему вооружению Киева. То есть к возвращению на привычные рельсы бесконечной войны без устранения первопричин.Скучно, девушки.Политолог Михаил КарягинТерритории и нейтральный статус. Почему вопрос нейтрального статуса Украины так важен для России? Почему Москва не готова к компромиссам по этому направлению? Понимание ответов на эти вопросы, а также фиксация логики сторон, как мне представляется, является крайне важным для прогнозирования и сценирования потенциального переговорного процесса. Ни одна сторона, подписывающая соглашение, в рамках которого она идет на территориальные уступки, не рассчитывает на то, что новый статус-кво устанавливается навсегда. Всегда остаются реваншистские настроения. Поэтому разговоры о "временном отказе от территорий", которые сейчас ведут на Украине и Западе, — это не некая новая формула завершения конфликта, а нормальная логика принятия неизбежного проигравшей стороной. Так как Украина и Запад открыто признают наличие реваншистских настроений, более важным, чем территориальный вопрос, становится вопрос системы гарантий того, что новый статус-кво закреплен и не подлежит пересмотру. Именно поэтому вопросы отказа Украины от территорий и ее нейтральный статус являются неделимыми и будут рассматриваться Россией исключительно в комплексе. Первое без второго не имеет никакого смысла.На ту же тему: Делегация из Киева во главе с Ермаком встретилась с членами новой команды Трампа - Рейтер
https://ukraina.ru/20241205/1059432359.html
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103418/86/1034188601_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_19ce2e5e553ecae9159dc061b2ff33c0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сша, украина, дональд трамп, андрей ермак, кит келлог, нато, эксперты, соцсети
Эксклюзив, США, Украина, Дональд Трамп, Андрей Ермак, Кит Келлог, НАТО, эксперты, соцсети

Они не двигаются с места: Ермак поехал к людям Трампа

16:21 05.12.2024
 
© Фото : пресс-служба президента УкраиныАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Фото : пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Делегация Киева во главе с главой Офиса президента Андреем Ермаком встретилась в Вашингтоне с высокопоставленными представителями команды Дональда Трампа, включая будущего спецпосланника по Украине Келлога, сообщает Reuters. Главный по "договорнякам" и внешним контактам Зеленского – Ермак – поехал налаживать связи с трампистами.
И хотя его английский язык и порочащие связи с Демпартией не располагают к тёплому приёму, тем не менее, встреча состоялась. Ермак добивался переговоров не столько переживая за судьбу своей страны, сколько за свою собственную. То есть скорее всего цель поездки - получение гарантий для всего действующего политического руководства Украины.
В то же время в Москву вновь приехал американский журналист Такер Карлсон, который записал интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Однако неофициальная цель визита, как утверждают эксперты – прощупывание позиции России по поводу возможных переговоров. Карлсон является доверенным лицом Дональда Трампа, и такая неофициальная поездка может быть весьма полезной для последнего.
На своих страницах в соцсетях эксперты опубликовали ряд мнений о том, что известно о первых итогах визита Ермака в США и какие условия прекращения войны обсуждались.
Политолог Георгий Бовт
По данным агентства Reuters, любые потенциальные планы Трампа по Украине теперь сводятся к формуле "территориальные уступки без членства в НАТО". Хотя окончательного плана по урегулированию пока нет, и будущий президент хотел бы для начала выслушать обе стороны конфликта.
Одна сторона в лице главы администрации Зеленского Андрея Ермака уже отправилась в США для встречи с командой Трампа, в том числе с Келлогом. Скорее всего, украинские парламентеры будут напирать на тезис о неуступчивости Москвы, выражая свою готовность проявить гибкость.
Что касается вариантов, то существуют предложения Кита Келлога, а также избранного вице-президента Джей Ди Вэнса и советника Трампа Ричарда Гренелла. Отличия лишь в нюансах. Отвергая идею членства Украины в НАТО, ни один из них также не предполагает и передачу России каких-либо территорий, кроме тех, что она уже контролирует, путем замораживания боевых действия по линии фронта.
План Келлога предусматривает при этом некое "принуждение" сторон к переговорам путем регулирования военных поставок Киеву или снятия санкций с России. План Вэнса предполагает демилитаризованную зону вдоль текущей линии фронта, которая будет "тщательно укреплена". В связи с чем в Европе уже заговорили о возможности отправки "миротворцев". Ричард Гренелл ранее предлагал создание неких "автономных зон" на востоке Украины.
На встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе, несмотря на настойчивость Украины, альянс вновь уклонился от приглашения ко вступлению, лишь повторив тезис о "необратимости" движения к нему... Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что сейчас важнее всего предоставить Киеву еще больше оружия, чтобы Украина вступила потом в переговоры с позиции силы, а пока их надо вообще отложить. Он явно подразумевал, мол, дождемся Трампа, но вслух произносить не стал. Госсекретарь США Блинкен напомнил о рекомендации администрации Байдена снизить призывной возраст на Украине с 25 до 18 лет. Киев это делать отказывается, тоже ожидая, что скажет Трамп.
Складывающаяся в западной дипломатии ситуация порой напоминает абсурдистскую пьесу великого драматурга Сэмюэля Беккета "В ожидании Годо". Там два главных героя — Владимир и Эстрагон — словно завязли во времени, приклеенные к одному месту ожиданием некоего Годо, встреча с которым, по их мнению, внесет смысл в их бессмысленное существование и избавит от угроз враждебного окружающего мира.
...Годо, конечно же, так и не приходит, тогда герои решают свести счеты с жизнью, если Годо не придет и завтра. В финале звучит реплика: "Они не двигаются с места".
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
13:48
Ермак высказал отношение к перспективе переговоров с РоссиейГлава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью газете Telegraph заявил, что не относится пессимистично к перспективе переговоров с РФ по урегулированию конфликта на Украине
Украинский политик Дмитрий Быков
Украина в скором времени намерена "заявить о готовности к миру", сообщает WSJ. По данным издания, цель визита Ермака в США — показать Украину как "конструктивного партнера в стремлении к миру", а не как препятствие. Но на марафоне до сих пор победа. В реальности – отступление наших войск, мародерство власти на крови, бесконечная коррупция, злоупотребление властью, реки крови, незаконное удержание власти. И все это замыливается единственным информационным пространством ради иллюзии победы, потому что лидер должен быть несгибаемым, мощным с изумрудным оттенком и привкусом Ермака...
Украинский политолог Виктор Небоженко
Специальный представитель президента США Трампа по вопросам войны России против Украины генерал Кит Келлог не будет сильно "воевать" за мир – это опасно, рискованно, а главное, в процессе разрядки российско-украинской войны, не подставить президента США Трампа. Но Кэллог не будет и сильно мирить Киев и Кремль, ибо он генерал, а не дипломат - мир это не его хобби. Его задача- протянуть несколько месяцев, пока Трамп не сформулирует американскую стратегическую инициативу в российско-украинской войне, учитывающую прежде всего интересы США, потом Китая, России и Европы. Только в этом случае возникнет геополитический квадрат согласия, в эпицентре которого будет соглашение о перемирии в Украине, имеющее шансы на будущее.
Политолог Малек Дудаков
Украинские лоббисты закопошились. Офис Зеленского отчаянно пытается искать выходы на команду Трампа. Андрей Ермак заявился в Вашингтон и пытался убедить будущую администрацию США дать им гарантии безопасности.
Но лоббистов Киева ожидал очень холодный приём. Кит Келлог - спецпосланник Трампа по Украине - пообещал им не перекрывать оставшиеся военные транши. Но выделение новых пакетов помощи замораживается.
У республиканцев в Конгрессе нет желания продолжать этот аттракцион невиданной щедрости с предоставлением траншей в виде кредитов до 2040-х годов, которые никогда не будут выплачены Киевом. Того же Келлога очень беспокоит истощение военных арсеналов США. Пентагон спустил три миллиона снарядов на Украине, а выпускается их по 360 тысяч в год. Ракеты для ATACMS заканчиваются. Остро не хватает и ракет для Patriot, которых производится по 300 в год. Запасы гаубиц, HIMARS, различных систем ПВО у Пентагона на исходе. К тому же, заморозку траншей будут использовать как рычаг давления на офис Зеленского, требуя переходить к переговорам.
Украинские лоббисты пытаются получить гарантии членства в НАТО после перемирия. Но и здесь команда Трампа их опрокинула - расширения альянса не планируется. Ведь сам Трамп планирует переформатировать и делить НАТО. Республиканская администрация будет требовать от Киева и проведения выборов, чтобы устроить на Украине смену режима. Ну а мнение офиса Зеленского учитываться не будет от слова совсем. И тот ещё рискует стать фигурантом антикоррупционных расследований в отношении демократов и украинских траншей, которые может заставить Минюст США при Трампе.
Журналист Валентин Богданов
Примерная тактика Зеленского и его гоп-компании в рамках "мирных переговоров" при новом Белом доме понятна и предсказуема. Незамедлительно и дисциплинированно согласиться на всё, что предлагает команда Трампа (согласиться - не значит выполнять, как у них принято с Минских соглашений), а следом завести вой, что, дескать, Россия, не хочет подлинного мира. Все ради того, чтобы скорее проскочив первую фазу, заставить вашингтонских перейти к фазе второй плана Помпео/Келлога/Уолца и т.п, а именно к "кнуту". То есть к дальнейшему вооружению Киева. То есть к возвращению на привычные рельсы бесконечной войны без устранения первопричин.
Скучно, девушки.
Политолог Михаил Карягин
Территории и нейтральный статус. Почему вопрос нейтрального статуса Украины так важен для России? Почему Москва не готова к компромиссам по этому направлению? Понимание ответов на эти вопросы, а также фиксация логики сторон, как мне представляется, является крайне важным для прогнозирования и сценирования потенциального переговорного процесса.
Ни одна сторона, подписывающая соглашение, в рамках которого она идет на территориальные уступки, не рассчитывает на то, что новый статус-кво устанавливается навсегда. Всегда остаются реваншистские настроения. Поэтому разговоры о "временном отказе от территорий", которые сейчас ведут на Украине и Западе, — это не некая новая формула завершения конфликта, а нормальная логика принятия неизбежного проигравшей стороной.
Так как Украина и Запад открыто признают наличие реваншистских настроений, более важным, чем территориальный вопрос, становится вопрос системы гарантий того, что новый статус-кво закреплен и не подлежит пересмотру. Именно поэтому вопросы отказа Украины от территорий и ее нейтральный статус являются неделимыми и будут рассматриваться Россией исключительно в комплексе. Первое без второго не имеет никакого смысла.
На ту же тему: Делегация из Киева во главе с Ермаком встретилась с членами новой команды Трампа - Рейтер
 
ЭксклюзивСШАУкраинаДональд ТрампАндрей ЕрмакКит КеллогНАТОэкспертысоцсети
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:32Директор национального музея истории Украины сбежал с Украины
16:21Они не двигаются с места: Ермак поехал к людям Трампа
16:03Просится в НАТО и богатеет на войне. Чем занимается пятый президент Украины Порошенко
15:57Кого затянет торговая война США и Китая и зачем Такер Карлсон приехал в Россию – Колташов
15:52Лавров: инициативы по Украине обязаны учитывать проблему уважения прав человека
15:28Наёмник из Грузии приговорён к 14 годам колонии строгого режима
15:14Путин считает целесообразным подписание с Белоруссией договора о гарантиях безопасности
15:12Следком объявил в розыск полковника ВСУ, применившего оружие массового поражения под Курском
14:58Ян Таксюр: Украина - нацистская диктатура, которая по указке своих начальников взялась за нашу церковь
14:19Грузия не получала официальных уведомлений об украинских санкциях - премьер
14:01Кадыров рассказал, почему потеряли Украину и Грузию
13:48Ермак высказал отношение к перспективе переговоров с Россией
13:24Новый позор ЮНЕСКО: украинские писанки победили Пушкина
13:21Лукашенко: "25 лет мы пытаемся создать Союзное государство"
13:00НАТО Трампу не надо, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 5 декабря
12:50Нужна ли России ликвидация Зеленского и что нам делать с Одессой, Харьковом и Киевом - Кочетков
12:28Зеленский ввел санкции против Грузии
12:20Австрия может лишить пособий украинцев, владеющих автомобилями
12:14Украинские власти намерены сообщить о готовности к мирным переговорам - Wall Street Journal
11:57Газпром продолжает поставки в ЕС через Украину
Лента новостейМолния