Делегация из Киева во главе с Ермаком встретилась с членами новой команды Трампа - Рейтер
07:15 05.12.2024 (обновлено: 07:17 05.12.2024)
Украинская делегация во главе с руководителем Офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком встретилась в США с вероятными членами команды победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник
"Группа встретилась в Вашингтоне с Майком Уолцем, которого Трамп выбрал в качестве советника по национальной безопасности, и с посланником (Трампа - ред.) по Украине Китом Келлогом", - говорится в материале.
По данным Wall Street Journal, накануне Ермак встретился во Флориде с будущей главой аппарата Трампа Сьюзи Уайлс.
Согласно изданию, глава Офиса Зеленского намерен на переговорах изображать Украину как конструктивного партнера для достижения мира, а не как препятствие на пути к нему.
В июне агентство Рейтер передавало, что бывшие руководители штабов Совета национальной безопасности Кит Келлог и Фред Фляйц на случай переизбрания Трампа представили план по подталкиванию Украины к мирным переговорам с Россией, в случае отказа от которых военная поддержка со стороны США иссякнет. Келлог и Фляйц, которые были советниками Трампа в 2017-2021 годах, рассказали агентству, что прекращение огня будет основываться на преобладающих линиях фронта. Они также сообщили, что Трамп отреагировал на представленный план положительно, но не утверждали, что он согласится с ним полностью.
Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.