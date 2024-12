https://ukraina.ru/20241204/1059414579.html

Вынужденная рокировка после скандала: Пентагон может возглавить один из главных оппонентов Трампа

Избранному президенту США Дональду Трампу приходится менять свои планы по формированию будущей администрации на фоне всё новых скандалов, касающихся его соратников

Практически сразу после публикации в журнале The New Yorker истории о неподобающем поведении и пьяных дебошах бывшего ведущего телеканала Fox News майора запаса Пита Хегсета, номинированного в министры обороны, стало известно, что избранный президент США раздумывает над тем, чтобы выдвинуть другого кандидата на эту должность."Дональд Трамп рассматривает губернатора Флориды Рона Десантиса в качестве возможной замены Питу Хегсету, которого он выбрал на пост главы Пентагона", - сообщила газета The Wall Street Journal.К тому же, всё больше сенаторов отказываются голосовать за назначение Хегсета, сообщил телеканал ABC News, а без согласия верхней палаты Конгресса это невозможно.В свою очередь телекомпания NBC уточняет, что Хегсета всё равно утвердят в должности, если против его кандидатуры выступят все сенаторы-демократы и не более трёх республиканцев, но скептически к решению Трампа номинировать именно его относятся минимум шесть однопартийцев избранного президента. Так что назначение Хегсета главой Пентагона не гарантировано.По словам источника CNN, имя Десантиса было в первоначальном списке кандидатов на пост министра обороны, который переходная команда показала Трампу.Губернатор Флориды был вторым по популярности из республиканцев, изъявивших желание побороться на высший государственный пост, соответственно, он единственный мог бросить вызов 45-му президенту США на внутрипартийных праймериз и помешать ему вернуться к власти в 2025 году. Как и полагается конкурентам за звание кандидата в президенты, политики спорили на дебатах, обменивались критическими замечаниями и даже оскорблениями. Трамп считал выдвижение Десантиса в президенты предательством, поскольку содействовал продвижению его политической карьеры, и язвительно называл его "Десантимониусом". Однако в конце января нынешнего года губернатор объявил о выходе из гонки и поддержал Трампа. Программы двух конкурентов мало чем отличались, а объяснить избирателям, чем он лучше бывшего главы государства, Десантис так и не смог.Кандидатура Хегсета насторожила представителей военного ведомства в том числе из-за отсутствия у потенциального министра обороны опыта работы на руководящих должностях в области безопасности: во главе Пентагона они хотели бы видеть человека, знающего о военной сфере не понаслышке.Десантис имеет воинское звание лейтенант-коммандер ВМС США (аналог российского майора в сухопутных войсках). Поступить на юридический факультет Гарвардского университета и на службу в ВМС его вдохновил фильм "Несколько хороших парней" с Томом Крузом в роли начинающего адвоката, молодого лейтенанта ВМС США, защищающего рядового и капрала, которым предъявили обвинения в убийстве товарища на военной базе Гуантанамо на Кубе. В 2006 году он и сам отправился работать на скандально известную базу в спецтюрьму, где содержались подозреваемые в терроризме. В 2007 году Десантиса откомандировали в Ирак в качестве юрисконсульта командующего подразделения SEAL ("морские котики") в составе Сил специальных операций ВМС. По возвращении в Штаты в 2008-м он работал в юридической службе ВМС и одновременно был спецпомощником прокурора в одном из округов штата Флорида, а в феврале 2010-го уволился с военной службы.Работы у будущего главы Пентагона, без сомнений, будет предостаточно, одним из ключевых вопросов станет Украина.Десантис не признаёт Крым, Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области российскими регионами, осуждал РФ за проведение СВО, а администрацию нынешнего президента США Джо Байдена и европейские страны — за слабую поддержку Украины.Порой заявления политика по украинской тематике противоречили друг другу: то он призывал передать Киеву оборонительные и наступательные вооружения, то высказался против дальнейшей поддержки и за скорейшее завершение конфликта.На эту критику в адрес администрации ответил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на онлайн-брифинге, подчеркнув, что оказание поддержки Украине, в том числе военной, отвечает национальным интересам США и их союзников.Однако решительности губернатора Флориды для отстаивания собственной позиции по Украине хватило ненадолго. Через полторы недели он отказался от слов о "территориальном споре", утверждая, что они были восприняты превратно."Я не думаю, что это законно, но это так. Там много этнических русских. Там идут сложные боевые действия, и это то, что я имел в виду, а не то, что Россия имеет право на это", — сказал Десантис.Если бы по щелчку пальцев можно было вернуть Украине эти территории, то он обязательно сделал бы это, добавил политик.25 апреля 2023 года в интервью японской газете "Никкэй", комментируя ситуацию на Украине, Десантис призывал к скорейшему урегулированию конфликта, чтобы не допустить повторения Первой мировой войны."Вы не хотите оказаться в ситуации, подобной битве при Вердене, когда у вас просто массовые потери, массовые расходы и в конечном итоге патовая ситуация. Все заинтересованы в том, чтобы попытаться добраться до места, где мы можем добиться прекращения огня", — заявил он.О президенте РФ в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану в марте 2023 года Десантис говорил так: "Думаю, что у него грандиозные амбиции. Я думаю, что он враждебно настроен по отношению к Соединённым Штатам, однако полагаю, что у него нет обычных возможностей для реализации своих амбиций. И поэтому, по сути, он бензоколонка с кучей ядерного оружия".Чтобы резюмировать позицию всех возможных претендентов на президентский пост от республиканцев, телеканал Fox News в начале марта 2023-го направил им анкету с шестью вопросами об Украине. И вот что сказал Десантис: США не следует направлять свои войска на Украину, вопрос о передаче истребителей F-16 или ракет большой дальности должен быть снят с повестки дня, поскольку подобные шаги создадут риск втягивания США в конфликт, приблизив к сценарию горячей войны между двумя крупнейшими мировыми ядерными державами.Политолог-американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру предположил, какова будет позиция министра обороны США Десантиса по Украине: "Думаю, [будущий госсекретарь] Марко Рубио даст ему директивы, как вести себя по Украине. Также Трамп простил Десантесу все антитрамповские высказывания, Десантес присягнул ему и, скорее всего, будет во всём следовать линии нового президента США".Однако эксперт обращает внимание на другой аспект в случае назначения Десантиса главой Пентагона."Два латиноса в администрации Белого дома — такого не было никогда в истории США. Это сигнал Латинской Америке, Венесуэле и Мадуро. С другой стороны, это защита для Трампа. Когда начнётся депортация мигрантов из США и посыплются обвинения на президента, он скажет: "Смотрите, у меня два латиноамериканца в администрации, а вы меня обвиняете в антимигрантских настроения!" - заявил Вайнер.Марко Рубио – потомок иммигрантов с Кубы, а Рон Десантис имеет итальянские корни, но с января 2019 года возглавляет штат, где проживает большое количество этнических латиноамериканцев (согласно последней переписи населения, они составляют вторую по численности этническую группу – 26,2% населения).А ещё в случае прихода Десантиса в администрацию будет интересно понаблюдать за его взаимоотношениями с вице-президентом Джеем Ди Вэнсом – они оба рассматриваются в качестве потенциальных кандидатов в президенты от Республиканской партии. Полномочия Десантиса на губернаторском посту истекают в 2027 году, и снова баллотироваться он не сможет, а руководство штата, к слову, может перейти к бывшему конгрессмену Мэту Гетцу, которого Трамп номинировал на пост генерального прокурора США, но ему пришлось взять самоотвод, поскольку были сомнения, что Сенат поддержит его из-за былых скандалов.Вопрос с новой кандидатурой главы Пентагона, по информации The Wall Street Journal, может решиться в течение ближайших 48 часов. Десантиса уже уведомили о возможном выдвижении на пост министра обороны страны, а Хегсет должен 4 декабря дать интервью Fox News и провести встречу с первой женщиной-ветераном в Сенате Джони Эрнст, подполковником, служившей в Ираке, чьё мнение, как ожидается, будет иметь большое значение. Она объявила, что хочет провести с ним жёсткую дискуссию о роли женщин в боевых действиях. Сама Эрнст ранее рассказывала, что боролась с сексуальным насилием в армии, к тому же в колледже её изнасиловал бойфренд, а бывший муж подвергал психологическому и физическому насилию."Если ей будет некомфортно с Питом, и он не ответит на её вопросы о женщинах в армии и о сексуальном насилии — а она пережила это — если она не поддержит его кандидатуру, то найдётся 5 или 6 сенаторов-республиканцев, которые выступят против его выдвижения", — сказал источник CNN."Давление вынуждает команду избранного президента маневрировать за кулисами, чтобы избежать провала второго кабинета министров на фоне усиления республиканцев. Переходная команда Трампа была ошеломлена обвинением в сексуальном насилии против Хегсета в 2017 году. По мере того, как в СМИ появлялась лавина сообщений о его предполагаемых прошлых проступках, терпение многих в окружении Трампа иссякло. Тем временем начинают появляться альтернативные кандидатуры на пост министра обороны на случай провала Хегсета", - сообщает CNN.В качестве потенциальных сменщиков называют троих: Десантиса, Джони Эрнст и сенатора Билла Хагерти, работавшего в первый срок правления Трампа послом США в Японии, поэтому он входил в список претендентов в госсекретари в новой администрации уже 47-го президента.Ряд республиканцев в Сенате настаивают на том, что необходимо передать биографические данные Хегсета на проверку ФБР (некоторые опасаются, что всплывут неприятные истории из его биографии в период работы на Fox News), а также провести слушания по утверждению его кандидатуры, прежде чем проголосовать.По состоянию на вечер 3 декабря выдвижение Хегсета на пост главы Пентагона находилось на грани срыва.Читайте также: "Ледяная дева" Трампа: будущий президент США анонсировал неожиданное назначение

