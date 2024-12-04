https://ukraina.ru/20241204/1059411584.html

Окрик из Брюсселя. Почему генсек НАТО Рютте не хочет переговоров и зачем он предостерегает Трампа

Окрик из Брюсселя. Почему генсек НАТО Рютте не хочет переговоров и зачем он предостерегает Трампа - 04.12.2024 Украина.ру

Окрик из Брюсселя. Почему генсек НАТО Рютте не хочет переговоров и зачем он предостерегает Трампа

Коллективный Запад продолжает спекуляции на тему возможных переговоров России и Украины. В ожидании, пока свою позицию по этому вопросу обозначит Дональд Трамп, новый генсек НАТО Марк Рютте советует Киеву не вступать пока ни в какие диалоги с Москвой

2024-12-04T15:49

2024-12-04T15:49

2024-12-04T16:08

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Разговоры о переговорахПосле победы Трампа на президентских выборах в США, европейские политики все чаще говорят о переговорах по завершению конфликта на Украине. Говорят это они пока еще робко, с массой оговорок, но так или иначе к этой мысли потихоньку приучают режим в Киеве.Трамп и ключевые члены его команды еще до выборов заявляли, что намерены приложить усилия для прекращения конфликта на Украине. Первым реальным шагом в этом направлении со стороны США стало назначение Кита Келлога спецпредставителем будущего лидера США по Украине. Официально он приступит к своим обязанностям после инаугурации Трампа.Из утечек в СМИ и более ранних заявлений Келлога следует, что ключевое положение его гипотетического плана – заморозка конфликта по линии фронта, отказ Киева от курса в НАТО на ближайшие годы, признание территориальных приобретений РФ де-факто, но не де-юре, а также частичное снятие санкций с России если она согласится на такие условия. В противном случае, киевский режим снова будет накачиваться оружием со стороны США.Похоже, что сложившиеся "на земле" реалии Владимиру Зеленскому все же придется так или иначе принять. Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на днях признал, что вернуть все утраченные регионы Киев не сможет.Все чаще звучат заявления о возможности переговоров. При этом отмечается, что для этого нужно, чтобы Украина подошла к ним в более сильной позиции. Об этом, в частности, недавно заявил премьер-министр Британии Кир Стармер."Политика Британии направлена ​​на то, чтобы создать для Украины максимально сильные позиции для переговоров. Мы хотим, чтобы Киев мог обеспечить прочный мир на своих условиях, гарантирующий безопасность, независимость и право выбирать собственное будущее", - сказал он.Получается, что для начала переговоров Украине нужно совершить некое действие, которое сможет если и не перевернуть ситуацию с ног на голову, то хотя бы побудить Россию согласиться на предложенный американцами вариант.Что предпримет УкраинаВероятно, что еще до победы Трампа таким действием задумывалось вторжение ВСУ в Курскую область и последующее удержание части этой территории до переговоров, чтобы использовать этот фактор для торгов.Теперь же, когда очевидно, что курская операция Украины себя не оправдала и перспектива разгрома группировки ВСУ на этом направлении все ближе, нельзя исключать, что киевский режим и его кураторы из-за рубежа могут планировать новую провокацию. Это могут быть удары западными дальнобойными ракетами вглубь территории РФ, либо же новое наступление на российские регионы, громкий террористический акт и т.д.Своеобразный последний рывок Украины, бессмысленный в плане военных результатов, но необходимый для переговоров.Косвенно это на днях подтвердил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Выступая перед украинскими спортсменами, он сравнил нынешнюю ситуацию с ферги-таймом, так в футболе называют последние минуты матча, в которые одна из команд забивает решающий гол (названо по имени британского тренера Алекса Фергюсона, чей клуб часто побеждал таким образом)."Сегодня для Украины именно этот ферги-тайм. Нам нужно собрать всю силу, выдержку, чтобы выиграть эту битву за будущее", - сказал Ермак.Рютте предупреждает ТрампаС этой точки зрения окрик Рютте, что Киеву пока рано думать о переговорах, ложится в эту логику, по которой нужно сначала выжить максимум из киевского режима."Убедитесь, что у Украины есть все необходимое, чтобы занять сильную позицию к моменту начала этих мирных переговоров. Так что я бы сказал: больше военной помощи и меньше обсуждений того, каким может быть процесс мирного урегулирования", - заявил генсек Альянса накануне встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.По мнению Рютте, Украина должна сама решать, когда ей садиться за стол переговоров.Подобное заявление является, конечно же, лукавством. Генсеку НАТО хорошо известно, что решать подобные вопросы Зеленский будет исключительно в согласии со своими западными партнерами, а если уж совсем начистоту, то с их прямой команды.Не исключено, что занимающий свой пост два месяца новый генсек решил просто поиграть на публику. Жесткая риторика в этом случае нужна, чтобы прикрыть провал планов, по которым воевать с Россией Украине нужно до победного конца. Либо это очередной сигнал украинским властям, держитесь, дескать, и боритесь, а мы вам подсобим чем сможем.Рютте никогда не отличался симпатиями к России, это было видно еще по его работе в должности премьера Нидерландов. Теперь же он пытается убедить Трампа и его советников, что их заигрывание с переговорами по Украине до добра не доведет.Как пишет Financial Times, генсек НАТО предупредил следующего президента США, что перемирие с РФ только подтолкнет Москву к еще более тесному сотрудничеству с Пекином и Тегераном, что в конечном счете невыгодно Соединенным Штатам и даже будто бы несет угрозу для этой страны.Новый генсек НАТО – убежденный ястреб, задача которого максимально радикализировать позицию будущей администрации Соединенных Штатов в отношении России. Его главная проблема – прохладное отношение Трампа к самому Североатлантическому альянсу. Будущий президент США считает, что Америка не может тянуть эту структуру исключительно на своих плечах.Американские СМИ ранее со ссылкой на источники писали, что в личных беседах Трамп не раз высказывал намерение вывести США из состава НАТО. В таком случае Рютте логичнее подчиниться решению следующей администрации Соединенных Штатов, если оно будет в пользу переговоров. Иначе генсек Альянса рискует оказаться в положении генерала без армии, так как именно США являются становым хребтом и направляющей силой этого военного блока.О том, какими могут быть переговоры между Россией и Западом - в материале издания Украина.ру Владимир Брутер о переговорах России и Запада: Лучше что-то сдать в Сирии, чтобы победить на Украине.

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