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Глава немецкой общины Крыма: Германия снова в лагере врагов России и это большая историческая ошибка

Глава немецкой общины Крыма: Германия снова в лагере врагов России и это большая историческая ошибка - 03.12.2024 Украина.ру

Глава немецкой общины Крыма: Германия снова в лагере врагов России и это большая историческая ошибка

Послание канцлера Германии президенту России является позорным, как и статус Берлина – вашингтонской марионетки. Об этом 3 декабря заявил РИА "Новости" глава крымской немецкой общины Юрий Гемпель.

2024-12-03T10:33

2024-12-03T10:33

2024-12-03T10:33

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Накануне, 2 декабря Олаф Шольц провёл в Киеве переговоры с Владимиром Зеленским и пообещал дополнительную военную помощь Киеву в условиях СВО. После этого канцлер ФРГ на своей странице в соцсети опубликовал послание Владимиру Путину, в котором пообещал продолжать поддерживать нынешнее руководство Украины."Послание Шольца – позорно и не отвечает национальным интересам Германии, развитие которой возможно только в дружбе и взаимовыгодных партнерских отношениях с Россией. То, что Германия снова оказалась в лагерей врагов России, – ее большая историческая ошибка, ответственность за которую лежит на заблудившем по отношению к своему народу политике Шольце", - сказал Гемпель.Он также отметил, что своим посланием Шольц лишь подчеркнул, что Германия - марионетка в руках США и проводник геополитических интересов Вашингтона."Шольцу впору не послания записывать, а прислушаться, о чем говорит и какие сигналы посылает Западу президент России", - добавил Гемпель.Также накануне в Киеве оскандалились другие чиновники. Подробности в публикации Словакия: заявления новых представителей ЕС в Киеве не соответствуют нормам ЕС Актуальное интервью на эту тему: Иван Пятибратов: США прошляпили Россию, Китай и КНДР, поэтому готовятся сбросить пару ядерных бомб Больше новостей на начало дня в обзоре Кадровые перестановки в ВСУ, ускоренная накачка Киева оружием. Главное на Украине на утро 3 декабря

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новости, германия, россия, киев, олаф шольц, владимир зеленский, владимир путин, ес, фрг, международные отношения, крым, сша, геополитика, международная политика