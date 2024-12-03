Глава немецкой общины Крыма: Германия снова в лагере врагов России и это большая историческая ошибка - 03.12.2024 Украина.ру
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Глава немецкой общины Крыма: Германия снова в лагере врагов России и это большая историческая ошибка
Глава немецкой общины Крыма: Германия снова в лагере врагов России и это большая историческая ошибка - 03.12.2024 Украина.ру
Глава немецкой общины Крыма: Германия снова в лагере врагов России и это большая историческая ошибка
Послание канцлера Германии президенту России является позорным, как и статус Берлина – вашингтонской марионетки. Об этом 3 декабря заявил РИА "Новости" глава крымской немецкой общины Юрий Гемпель.
2024-12-03T10:33
2024-12-03T10:33
новости
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россия
киев
олаф шольц
владимир зеленский
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международные отношения
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Накануне, 2 декабря Олаф Шольц провёл в Киеве переговоры с Владимиром Зеленским и пообещал дополнительную военную помощь Киеву в условиях СВО. После этого канцлер ФРГ на своей странице в соцсети опубликовал послание Владимиру Путину, в котором пообещал продолжать поддерживать нынешнее руководство Украины."Послание Шольца – позорно и не отвечает национальным интересам Германии, развитие которой возможно только в дружбе и взаимовыгодных партнерских отношениях с Россией. То, что Германия снова оказалась в лагерей врагов России, – ее большая историческая ошибка, ответственность за которую лежит на заблудившем по отношению к своему народу политике Шольце", - сказал Гемпель.Он также отметил, что своим посланием Шольц лишь подчеркнул, что Германия - марионетка в руках США и проводник геополитических интересов Вашингтона."Шольцу впору не послания записывать, а прислушаться, о чем говорит и какие сигналы посылает Западу президент России", - добавил Гемпель.Также накануне в Киеве оскандалились другие чиновники. Подробности в публикации Словакия: заявления новых представителей ЕС в Киеве не соответствуют нормам ЕС Актуальное интервью на эту тему: Иван Пятибратов: США прошляпили Россию, Китай и КНДР, поэтому готовятся сбросить пару ядерных бомб Больше новостей на начало дня в обзоре Кадровые перестановки в ВСУ, ускоренная накачка Киева оружием. Главное на Украине на утро 3 декабря
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новости, германия, россия, киев, олаф шольц, владимир зеленский, владимир путин, ес, фрг, международные отношения, крым, сша, геополитика, международная политика
Новости, Германия, Россия, Киев, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ЕС, ФРГ, международные отношения, Крым, США, геополитика, Международная политика

Глава немецкой общины Крыма: Германия снова в лагере врагов России и это большая историческая ошибка

10:33 03.12.2024
 
Шольц
Шольц
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Послание канцлера Германии президенту России является позорным, как и статус Берлина – вашингтонской марионетки. Об этом 3 декабря заявил РИА "Новости" глава крымской немецкой общины Юрий Гемпель.
Накануне, 2 декабря Олаф Шольц провёл в Киеве переговоры с Владимиром Зеленским и пообещал дополнительную военную помощь Киеву в условиях СВО. После этого канцлер ФРГ на своей странице в соцсети опубликовал послание Владимиру Путину, в котором пообещал продолжать поддерживать нынешнее руководство Украины.
"Послание Шольца – позорно и не отвечает национальным интересам Германии, развитие которой возможно только в дружбе и взаимовыгодных партнерских отношениях с Россией. То, что Германия снова оказалась в лагерей врагов России, – ее большая историческая ошибка, ответственность за которую лежит на заблудившем по отношению к своему народу политике Шольце", - сказал Гемпель.
Он также отметил, что своим посланием Шольц лишь подчеркнул, что Германия - марионетка в руках США и проводник геополитических интересов Вашингтона.
"Шольцу впору не послания записывать, а прислушаться, о чем говорит и какие сигналы посылает Западу президент России", - добавил Гемпель.
Также накануне в Киеве оскандалились другие чиновники. Подробности в публикации Словакия: заявления новых представителей ЕС в Киеве не соответствуют нормам ЕС
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