https://ukraina.ru/20241203/1059358994.html

"Выехали десятки скорых": Алехин о том, как "Искандеры" обрушились на располаги наемников под Чугуевом

"Выехали десятки скорых": Алехин о том, как "Искандеры" обрушились на располаги наемников под Чугуевом - 03.12.2024 Украина.ру

"Выехали десятки скорых": Алехин о том, как "Искандеры" обрушились на располаги наемников под Чугуевом

Окрестности Чугуева ещё с советских времен были огромным военным полигоном. Украинская армия активно использовала этот полигон для обучения и размещения своих военнослужащих. Местная авиабаза активно использовалась для запуска беспилотников. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2024-12-03T05:15

2024-12-03T05:15

2024-12-03T05:15

новости

чугуев

харьковская область

геннадий алехин

иностранные наемники

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

"искандер"

полигон

артиллерия

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101089/24/1010892429_0:183:2989:1864_1920x0_80_0_0_4b790d798a7693b91e9798dd667c0ec3.jpg

На прошлой неделе российские "Искандеры" обрушились на военный гарнизон ВСУ возле города Чугуев в Харьковской области. Там, в бывшем пионерском лагере "Орлёнок", разместились украинские военнослужащие и иностранные наемники, в основном латиноамериканцы, сообщил эксперт. По его мнению, также взрывы были зафиксированы ещё в одном месте дислокации ВСУ под Чугуевом. Там размещались инструкторы стран НАТО, которые обучали украинских военных стрельбе из западных артиллерийских систем, уточнил Алехин."По данным координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева, в сторону военных объектов ВСУ выехали десятки машин скорой помощи. Численность жертв среди наёмников и украинских военных пока выясняется, вероятно, что их больше нескольких десятков — удары ракет пришлись в вечернее время по расположениям боевиков и наемников", — сообщил полковник запаса.Он отметил, что окрестности города Чугуева ещё с советских времен были огромным военным полигоном. Украинская армия активно использовала этот полигон для обучения и размещения своих военнослужащих.Также авиабаза в Чугуеве активно использовалась для вылета беспилотников, в том числе самолётного типа, которые атаковали российскую территорию, резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Высокая боевая активность - на земле и в воздухе, бегство дезертиров" на сайте Украина.ру.Подробно о разработках украинского противокорабельного ракетного комплекса "Нептун" — в материале Алексея Туманова "Орешник" vs "Нептун" и вся ракетная программа Украины на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241201/1059336532.html

чугуев

харьковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, чугуев, харьковская область, геннадий алехин, иностранные наемники, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), "искандер", полигон, артиллерия, сво, детали, спецоперация