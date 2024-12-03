"Выехали десятки скорых": Алехин о том, как "Искандеры" обрушились на располаги наемников под Чугуевом
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоенные учения "Центр-2011" на полигоне Ашулук в Астраханской области
Окрестности Чугуева ещё с советских времен были огромным военным полигоном. Украинская армия активно использовала этот полигон для обучения и размещения своих военнослужащих. Местная авиабаза активно использовалась для запуска беспилотников. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На прошлой неделе российские "Искандеры" обрушились на военный гарнизон ВСУ возле города Чугуев в Харьковской области. Там, в бывшем пионерском лагере "Орлёнок", разместились украинские военнослужащие и иностранные наемники, в основном латиноамериканцы, сообщил эксперт.
По его мнению, также взрывы были зафиксированы ещё в одном месте дислокации ВСУ под Чугуевом. Там размещались инструкторы стран НАТО, которые обучали украинских военных стрельбе из западных артиллерийских систем, уточнил Алехин.
"По данным координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева, в сторону военных объектов ВСУ выехали десятки машин скорой помощи. Численность жертв среди наёмников и украинских военных пока выясняется, вероятно, что их больше нескольких десятков — удары ракет пришлись в вечернее время по расположениям боевиков и наемников", — сообщил полковник запаса.
Он отметил, что окрестности города Чугуева ещё с советских времен были огромным военным полигоном. Украинская армия активно использовала этот полигон для обучения и размещения своих военнослужащих.
Также авиабаза в Чугуеве активно использовалась для вылета беспилотников, в том числе самолётного типа, которые атаковали российскую территорию, резюмировал автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Высокая боевая активность - на земле и в воздухе, бегство дезертиров" на сайте Украина.ру.
Подробно о разработках украинского противокорабельного ракетного комплекса "Нептун" — в материале Алексея Туманова "Орешник" vs "Нептун" и вся ракетная программа Украины на сайте Украина.ру.
1 декабря, 14:29Командир взвода морской пехоты "Коловрат": Такой встречи противник явно не ожидалВ середине августа сеть облетели фотографии одной из первых колонн ВСУ, уничтоженных в Курской области, которые заметно взбодрили обеспокоенное российское общество. О том, как протекал тот бой, что было до и после него, журналисту издания "Украина.ру" рассказал командир взвода 810-й бригады морской пехоты с позывным "Коловрат".