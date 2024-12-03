"Выехали десятки скорых": Алехин о том, как "Искандеры" обрушились на располаги наемников под Чугуевом - 03.12.2024 Украина.ру
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"Выехали десятки скорых": Алехин о том, как "Искандеры" обрушились на располаги наемников под Чугуевом
"Выехали десятки скорых": Алехин о том, как "Искандеры" обрушились на располаги наемников под Чугуевом - 03.12.2024 Украина.ру
"Выехали десятки скорых": Алехин о том, как "Искандеры" обрушились на располаги наемников под Чугуевом
Окрестности Чугуева ещё с советских времен были огромным военным полигоном. Украинская армия активно использовала этот полигон для обучения и размещения своих военнослужащих. Местная авиабаза активно использовалась для запуска беспилотников. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-12-03T05:15
2024-12-03T05:15
новости
чугуев
харьковская область
геннадий алехин
иностранные наемники
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
"искандер"
полигон
артиллерия
сво
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На прошлой неделе российские "Искандеры" обрушились на военный гарнизон ВСУ возле города Чугуев в Харьковской области. Там, в бывшем пионерском лагере "Орлёнок", разместились украинские военнослужащие и иностранные наемники, в основном латиноамериканцы, сообщил эксперт. По его мнению, также взрывы были зафиксированы ещё в одном месте дислокации ВСУ под Чугуевом. Там размещались инструкторы стран НАТО, которые обучали украинских военных стрельбе из западных артиллерийских систем, уточнил Алехин."По данным координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева, в сторону военных объектов ВСУ выехали десятки машин скорой помощи. Численность жертв среди наёмников и украинских военных пока выясняется, вероятно, что их больше нескольких десятков — удары ракет пришлись в вечернее время по расположениям боевиков и наемников", — сообщил полковник запаса.Он отметил, что окрестности города Чугуева ещё с советских времен были огромным военным полигоном. Украинская армия активно использовала этот полигон для обучения и размещения своих военнослужащих.Также авиабаза в Чугуеве активно использовалась для вылета беспилотников, в том числе самолётного типа, которые атаковали российскую территорию, резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Высокая боевая активность - на земле и в воздухе, бегство дезертиров" на сайте Украина.ру.Подробно о разработках украинского противокорабельного ракетного комплекса "Нептун" — в материале Алексея Туманова "Орешник" vs "Нептун" и вся ракетная программа Украины на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241201/1059336532.html
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новости, чугуев, харьковская область, геннадий алехин, иностранные наемники, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), "искандер", полигон, артиллерия, сво, детали, спецоперация
Новости, Чугуев, Харьковская область, Геннадий Алехин, иностранные наемники, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), "Искандер", полигон, артиллерия, СВО, детали, Спецоперация

"Выехали десятки скорых": Алехин о том, как "Искандеры" обрушились на располаги наемников под Чугуевом

05:15 03.12.2024
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоенные учения "Центр-2011" на полигоне Ашулук в Астраханской области
Военные учения Центр-2011 на полигоне Ашулук в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Окрестности Чугуева ещё с советских времен были огромным военным полигоном. Украинская армия активно использовала этот полигон для обучения и размещения своих военнослужащих. Местная авиабаза активно использовалась для запуска беспилотников. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На прошлой неделе российские "Искандеры" обрушились на военный гарнизон ВСУ возле города Чугуев в Харьковской области. Там, в бывшем пионерском лагере "Орлёнок", разместились украинские военнослужащие и иностранные наемники, в основном латиноамериканцы, сообщил эксперт.
По его мнению, также взрывы были зафиксированы ещё в одном месте дислокации ВСУ под Чугуевом. Там размещались инструкторы стран НАТО, которые обучали украинских военных стрельбе из западных артиллерийских систем, уточнил Алехин.
"По данным координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева, в сторону военных объектов ВСУ выехали десятки машин скорой помощи. Численность жертв среди наёмников и украинских военных пока выясняется, вероятно, что их больше нескольких десятков — удары ракет пришлись в вечернее время по расположениям боевиков и наемников", — сообщил полковник запаса.
Он отметил, что окрестности города Чугуева ещё с советских времен были огромным военным полигоном. Украинская армия активно использовала этот полигон для обучения и размещения своих военнослужащих.
Также авиабаза в Чугуеве активно использовалась для вылета беспилотников, в том числе самолётного типа, которые атаковали российскую территорию, резюмировал автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Высокая боевая активность - на земле и в воздухе, бегство дезертиров" на сайте Украина.ру.
Подробно о разработках украинского противокорабельного ракетного комплекса "Нептун" — в материале Алексея Туманова "Орешник" vs "Нептун" и вся ракетная программа Украины на сайте Украина.ру.
Коловрат интервью
1 декабря, 14:29
Командир взвода морской пехоты "Коловрат": Такой встречи противник явно не ожидалВ середине августа сеть облетели фотографии одной из первых колонн ВСУ, уничтоженных в Курской области, которые заметно взбодрили обеспокоенное российское общество. О том, как протекал тот бой, что было до и после него, журналисту издания "Украина.ру" рассказал командир взвода 810-й бригады морской пехоты с позывным "Коловрат".
 
НовостиЧугуевХарьковская областьГеннадий Алехининостранные наемникиПэтриот (зенитный ракетный комплекс )"Искандер"полигонартиллерияСВОдеталиСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
05:45"Прожарка" ВСУ в новых котлах: Алехин раскрыл, как ВС РФ загоняют противника в новые "огневые мешки"
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05:30"Этот гробик сам пришел в руки": полковник запаса рассказал, как танкисты захватили вражеский M113
05:20Арктика может стать новым полем боя России и Запада, а Норвегия — превратиться в ядерную пустошь
05:15"Выехали десятки скорых": Алехин о том, как "Искандеры" обрушились на располаги наемников под Чугуевом
05:11Когда останется "ноль украинцев", сколько платит Зеленский за "дружбу" актерам из Голливуда? Цифры недели
05:07Мультимедийная конференция
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