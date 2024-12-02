https://ukraina.ru/20241202/1059367177.html

За деньги для немецкой промышленности украинцы заплатят жизнью. Итоги 2 декабря на Украине

За деньги для немецкой промышленности украинцы заплатят жизнью. Итоги 2 декабря на Украине - 02.12.2024 Украина.ру

За деньги для немецкой промышленности украинцы заплатят жизнью. Итоги 2 декабря на Украине

Представители оборонной промышленности Германии поддержали продолжение боевых действий на Украине

2024-12-02T18:21

2024-12-02T18:21

2024-12-02T18:21

эксклюзив

хроники

владимир зеленский

олаф шольц

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киев

германия

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минобороны

der spiegel

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Германия должна тратить ежегодно €10 млрд на военную помощь Украине, а иначе есть риск приостановки завода по производству боеприпасов Rheinmelall, заявил в интервью изданию Der Spiegel глава немецкого оборонного концерта Армин Паппергер.Он заявил, что Германии следует заложить гораздо более крупный бюджет под военную поддержку Украине, который превысит €8 млрд ежегодных расходов."Необходимо утвердить как минимум десять миллиардов в качестве дальнейшей помощи", - подчеркнул он.При этом Паппергер выразил обеспокоенность тем, что не сможет без государственного финансирования поддерживать полную нагрузку нового предприятия в общине Унтерлюс в Нижней Саксонии, где, среди прочего, производятся боеприпасы для Украины. По словам промышленника, если Rheinmetall не закажет заранее расходные материалы, то завод может остановиться через год или полтора.Также глава Rheinmetall заявил, что для модернизации бундесвера потребуются дополнительно €350-400 млрд.Ранее концерн сообщил об увеличении объемов продаж в первом полугодии увеличились до €3,8 млрд евро, что на 33% выше аналогичного показателя прошлого года. Как утверждалось в пресс-релизе Rheinmetall , этосвязано в т.ч. и с поставками оружия на Украину.В июле правительство Германии сообщило о том, что в рамках проекта бюджета на 2025 года оно намерено вдвое сократить помощь Украине - с €8 млрд до €4 млрд. Это заявление прозвучало до правительственного кризиса.Также 2 декабре издание Deutsche Welle* (СМИ, выполняющее функции иноагента — Ред.) сообщило, что войдёт в пакет военной помощи Украине в €650 млн, который анонсировал в этот же день прибывший с необъявленным визитом в Киев канцлер Германии Олаф Шольц. Как сказал изданию представитель Минобороны ФРГ, в этот пакет помощи войдут системы противовоздушной обороны IRIS-T, танки Leopard 1 и ударные беспилотники. При этом, указал чиновник, немецкая военная помощь прибудет в Украину в декабре."Зима уже не за горами, поэтому будет также зимнее снаряжение, ручное оружие и средства обогрева", - отметил чиновник.В министерстве отметили, что эти поставки являются частью пакета помощи, о котором Берлин объявил в октябре.Владимир Зеленский, рассказывая о встрече с Шольцем, заявил, что среди прочего они осмотрели беспилотники."Воздушные и наземные беспилотники, FPV-дроны, системы управления. То оружие, которое помогает нашим защитникам. И очень важно, что такое оружие Украина производит в сотрудничестве с Германией. Сегодня вместе с канцлером Олафом Шольцем осмотрели беспилотники с разумным компонентом и пообщались с представителями компаний-производителей. Благодарю всех, кто подключён к этой работе. Благодарю Германию за такую важную поддержку нашего оборонного потенциала", - заявил Зеленский.Сам же Шольц позднее обратился к президенту России Владимиру Путину."Моё послание из Киева Путину: у нас есть выносливость. Мы не перестанем поддерживать Украину. Мы поддерживаем украинцев – до тех пор, пока это необходимо", - подчеркнул Шольц.При этом его подозревают в меркантильности."Ответ на то, почему Шольц продолжит поддерживать войну в Украине. Der Spiegel пишет, что Глава Rheinmetall считает, что для модернизации Бундесвера необходимо до €400 млрд. Также все немецкие ВПК выступают лоббистами продолжения украинского кризиса (они спонсоры Шольца). Акции Rheinmetall продолжают бить рекорды. Ситуация для Украины поменяется, когда эти "нажрутся" заказов и им понадобится пауза", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Другой популярный в стране телеграм-канал - "ЗеРада" - указал и на политические интересы Шольца."В Германии - политический кризис, предстоят выборы, после которых совсем не факт, что Шольц сохранит пост канцлера. Также Европа серьёзно опасается, что с приходом Трампа ей придется взять на себя больше обязательств по поддержке Украины (и военной, и экономической), в чем мы не сомневаемся. Глобалисты делают все возможное, чтобы перед приходом в Белый дом Трампа вооружить Украину, выделить возможное финансирование. Тем самым максимально усложнить Трампу задачу выполнить свои предвыборные обещания, добиться мирных переговоров с РФ и остановки военного конфликта", - отмечали авторы канала.Примечательно, что, как сообщило издание Tagesschau, Шольц не только использует визит в Киев в предвыборной кампании, но и попытался опередить своего конкурента — главу ХДС Фридриха Мерца. Как сообщил изданию журналист ARD Василий Голод, Зеленский пригласил Мерца приехать в Киев."Не исключено, что Олаф Шольц хотел упредить визит Мерца", — рассказал Голод.Мерц — глава Христианско-демократического союза и главный конкурент Шольца в борьбе за пост канцлера. Ранее он пообещал, что в случае победы выдвинет России "ультиматум" о прекращении ударов по украинской инфраструктуре в течение суток, в противном случае обещал поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.В сентябре газета Berliner Zeitung со ссылкой на главу экономического отдела исследовательского подразделения Deutsche Bank Робина Винклера сообщила о том, что промышленность Германии переживает сильнейший спад с 1945 года.Винклер заявил, что, с одной стороны нынешний спад менее серьёзен, чем рецессия после финансового кризиса 2008 года и пандемии коронавируса, а с другой — он "глубже и продолжительнее, чем основные структурные кризисы XXвека".Нынешний кризис Винклер сравнил со спадом начала 1980-ых годов, когда сильный энергетический шок и растущая глобальная конкуренция тоже поставили тяжёлую промышленность ФРГ перед проблемой существования. В то же время, по мнению экономиста, в этот раз кризис грозит оказаться более серьёзным из-за экономической политики правящей коалиции.К том времени ряд крупнейших производителей, в частности Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen, анонсировали масштабные сокращения. Одной из причин такого положения дел было лишения доступа Германии к дешёвым энергоносителям из России, в т.ч. и благодаря теракту на "Северных потоках".Таким образом, за счёт оборонпрома нынешнее руководство Германии пытается исправить ситуацию. При этом за продолжение боевых действий украинцы будут платить жизнями своих солдат. Тем временем в обществе Украины нарастает усталость от боевых действий.О политике украинских властей — в статье Сергея Зуева "Предложения украинской власти нереалистичны, но смягчены. Украинские эксперты и политики в поисках мира".

https://ukraina.ru/20241202/1059355216.html

https://ukraina.ru/20241202/1059350248.html

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эксклюзив, хроники, владимир зеленский, олаф шольц, дональд трамп, киев, германия, украина, минобороны, der spiegel, бундесвер, северный поток