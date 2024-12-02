https://ukraina.ru/20241202/1059346509.html

Предложения украинской власти нереалистичны, но смягчены. Украинские эксперты и политики в поисках мира

Предложения украинской власти нереалистичны, но смягчены. Украинские эксперты и политики в поисках мира - 02.12.2024 Украина.ру

Предложения украинской власти нереалистичны, но смягчены. Украинские эксперты и политики в поисках мира

На Украине обсуждают возможность мирных переговоров. На них будто бы уже согласно и руководство киевского режима, правда, на таких условиях, что они вряд ли состоятся. Но эти условия могут и изменить, тем более, что утверждают их вовсе не в Киеве.

2024-12-02T06:20

2024-12-02T06:20

2024-12-02T06:20

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владимир зеленский

андрей ермак

кость бондаренко

нато

верховная рада

вооруженные силы украины

эксклюзив

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Возможно, не случайно продолжают "прогревать" тему соцопросов, показывающих перелом в общественном сознании на подконтрольной киевскому режиму территории — так, опрос Gallup (о нем мы уже сообщали в одном из предыдущих обзоров) показал, что 52% респондентов хотят переговоров и скорейшего прекращения конфликта, тогда как год назад таких было 27%.Количество желающих воевать "до победы", то есть до границ 1991 года, упало за это же время с 63% до 38%.По словам украинского политолога Руслана Бортника, было будто бы и еще одно исследование, "подтверждающее, что большинство украинцев выступает за завершение войны и мир"."Даже, вероятно: большинство украинцев выступает за компромиссы с Россией, такого не было вообще за всю историю войны", - заявил эксперт в своем видеоблоге. Он добавил, что Зеленский на переговорах с Дональдом Трампом не сможет теперь использовать аргумент, что украинское общество не примет компромисс с РФ - "примет и даже с радостью".Украинский политолог Кость Бондаренко в эфире интернет-канала Politeka прокомментировал заявление главы ОП Андрея Ермака о том, что плодотворные переговоры возможны только тогда, когда ситуацию вернули бы хотя бы к состоянию на 23 февраля 2022 года (заметим – речь уже не идет о границах 1991-го года). По словам Ермака, "это стало бы отправной точкой для дальнейшего урегулирования, поскольку до этой даты часть Украины была оккупирована". Однако, по мнению главы ОП, "Россия не проявляет такой готовности: а продолжает эскалацию".Бондаренко в связи с этим напомнил, что это заявление было сделано то ли накануне, то ли в ходе поездки Ермака в США с целью наладить отношение с будущей администрацией."Фактически впервые прозвучала готовность Украины к компромиссу. Ранее звучало четко – только выход границы 1991 года, после этого переговоры. Сейчас более мягкая позиция…", - сказал политолог. По его мнению, главный посыл (прежде всего Вашингтону) – "мы готовы к компромиссу", все остальное второстепенно.Что до не так уж давно представленного "плана победы" Зеленского, то политолог напомнил, что украинское руководство делало ставку на победу Камалы Харрис, при которой была бы продолжена политика Байдена, а теперь "они пытаются вписаться в новую реальность".Внутри самой Украины реальность такова, что не все могут в нее вписаться даже при всем желании.Экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин отметил, что после атак ВС РФ в конце минувшей недели без света осталась почти вся Западная Украина. Тернопольщина сидит без воды и без света, жесткие ограничения введены во Львовской области – а там, по словам эксперта, "самые разговорчивые", которые до сих пор войну на себе не особенно чувствовали. Позднее последовали новые удары, в результате которых ситуация ухудшилась на всей территории Украины."А где ПВО, где Воздушные силы?.." - задал Соскин риторический вопрос. Он подчеркнул, что все это – результат действий давно уже незаконной власти Зеленского, добавив, что "почему-то молодое поколение с этим мирится".В комментариях к видео читаем: "Вспомните как Донбасс (сидел) без света, без газа, без воды? Как Крым (был) без воды, без света? Радовались? И это 8 лет".Теперь ультра-националистам и доверившимся им украинцам можно порадоваться и по другому поводу. На Украине в субботу 29 ноября вступил в силу закон о повышении налогов — военный сбор повысится с 1,5% до 5%, налог на прибыль банков - до 50%."Поздравляем всех украинцев с историческим днем, повышение налогов вступает в силу! Война продолжится за счет самих украинцев, а если учесть требование (западных — ред.) партнеров понизить мобилизацию до 18 лет, то выходит сознательное уничтожение страны, возникает вопрос - под кого освобождают территорию?" - пишет популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Авторы канала также утверждают, что "план мобилизации, утвержденный Зеленским, снова провален, несмотря на то, что ТЦК (аналог военкоматов — ред.) гребли всех подряд", новобранцы уже не могут закрыть дыры от потерь, численность ВСУ падает".В связи с этим снова заговорили о снижении мобилизационного возраста, а на той же Западной Украине звучат предложения мобилизовать пенсионеров полиции и военных пенсионеров. Ранее уже говорили о мобилизации женщин...Человеческий ресурс у киевского режима еще есть, оружие западные партнеры предоставят, а никаким результатам соцопросов на подконтрольной Киеву территории Украины верить, конечно, нельзя. Да и в любом случае желания и настроения рядовых украинцев никто учитывать не будет. Вот сейчас говорят о скором наступлении ВСУ — скорее всего, на российскую территорию.Сам же Зеленский заявил Sky News, что "горячая фаза войны с Россией прекратится, когда не оккупированные территории Украины окажутся под защитой НАТО", а остальные территории будут "возвращать дипломатическими путями".То есть, предлагается вступление в НАТО остатков Украины в обмен на мир.Но это означает неизбежное повторение войны в будущем, просто киевский режим получит передышку и довооружится. Согласится ли на это Москва?Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Именно риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала военной спецоперации. Он также отмечал, что Россия не может допустить, чтобы киевский режим воспользовался прекращением огня для восстановления своих сил. Так что очередной план Зеленского не выглядит реалистичным.И все же более-менее осведомленные лица каких-то переговоров ждут. Находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем телеграм-блоге высказал предположение, что Верховная рада до сих пор цела только по той причине, что она нужна для ратификации условного мирного соглашения, неважно, легитимная она или нелегитимная - "другой нет".По мнению нардепа, его коллеги-парламентарии под гарантии своей безопасности и выезда из страны проголосуют за "любой мир, вариант мира". Дубинский добавил, что "удар по "центрам принятия решений", в том числе, ВР (Верховной раде — ред.) - будет только если эта договоренность сорвется".Тогда территорию продолжат освобождать от населения. А пока украинские паблики советуют согражданам не рассчитывать на власть и запасаться всем необходимым для прохождения зимы — судя по всему, она будет для страны очень трудной.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в статье Владимира Скачко "Зеленский идет ва-банк. Шантаж и ультиматум НАТО – его предпоследняя ставка"

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Сергей Зуев

украина, россия, киев, владимир зеленский, андрей ермак, кость бондаренко, нато, верховная рада, вооруженные силы украины, эксклюзив