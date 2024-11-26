Сотрудник посольства Великобритании лишен аккредитации за разведывательно-подрывную работу в РФ - 26.11.2024 Украина.ру
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Сотрудник посольства Великобритании лишен аккредитации за разведывательно-подрывную работу в РФ
Сотрудник посольства Великобритании лишен аккредитации за разведывательно-подрывную работу в РФ - 26.11.2024 Украина.ру
Сотрудник посольства Великобритании лишен аккредитации за разведывательно-подрывную работу в РФ
Сотрудник посольства Британии в Москве лишен аккредитации, так как нарушил российское законодательство. Об этом говорится в распространенном 26 ноября сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России
2024-11-26T16:48
2024-11-26T16:48
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Британский подданный не только проводил разведывательно-подрывную работу, сообщили в ФСБ. Он также указал ложную информацию при въезде на территорию России.Британскому шпиону необходимо покинуть Россию в течение двух недель. Посольство королевства не комментирует очередной дипломатический скандал.Также в новостях: "Не брезгуют различными грязными геополитическими технологиями": Лавров рассказал о происках Запада Накануне Херсонский областной суд приговорил украинского шпиона к 12 годам заключения
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новости, россия, британия, москва, фсб, шпионы, шпионаж, дипломатические отношения, дипломаты, скандал, разведка
Новости, Россия, Британия, Москва, ФСБ, шпионы, шпионаж, дипломатические отношения, дипломаты, скандал, разведка

Сотрудник посольства Великобритании лишен аккредитации за разведывательно-подрывную работу в РФ

16:48 26.11.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосольство Великобритании в Москве
Посольство Великобритании в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Сотрудник посольства Британии в Москве лишен аккредитации, так как нарушил российское законодательство. Об этом говорится в распространенном 26 ноября сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России
Британский подданный не только проводил разведывательно-подрывную работу, сообщили в ФСБ. Он также указал ложную информацию при въезде на территорию России.

"Уилкс Эдвард Прайор, сменивший на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, высланных из России в августе этого года, при получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство", — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Британскому шпиону необходимо покинуть Россию в течение двух недель. Посольство королевства не комментирует очередной дипломатический скандал.
Также в новостях: "Не брезгуют различными грязными геополитическими технологиями": Лавров рассказал о происках Запада
Накануне Херсонский областной суд приговорил украинского шпиона к 12 годам заключения
 
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