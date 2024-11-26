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Сотрудник посольства Великобритании лишен аккредитации за разведывательно-подрывную работу в РФ

Сотрудник посольства Великобритании лишен аккредитации за разведывательно-подрывную работу в РФ - 26.11.2024 Украина.ру

Сотрудник посольства Великобритании лишен аккредитации за разведывательно-подрывную работу в РФ

Сотрудник посольства Британии в Москве лишен аккредитации, так как нарушил российское законодательство. Об этом говорится в распространенном 26 ноября сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России

2024-11-26T16:48

2024-11-26T16:48

2024-11-26T16:48

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Британский подданный не только проводил разведывательно-подрывную работу, сообщили в ФСБ. Он также указал ложную информацию при въезде на территорию России.Британскому шпиону необходимо покинуть Россию в течение двух недель. Посольство королевства не комментирует очередной дипломатический скандал.Также в новостях: "Не брезгуют различными грязными геополитическими технологиями": Лавров рассказал о происках Запада Накануне Херсонский областной суд приговорил украинского шпиона к 12 годам заключения

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2024

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новости, россия, британия, москва, фсб, шпионы, шпионаж, дипломатические отношения, дипломаты, скандал, разведка