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Сотрудник посольства Великобритании лишен аккредитации за разведывательно-подрывную работу в РФ
Сотрудник посольства Великобритании лишен аккредитации за разведывательно-подрывную работу в РФ - 26.11.2024 Украина.ру
Сотрудник посольства Великобритании лишен аккредитации за разведывательно-подрывную работу в РФ
Сотрудник посольства Британии в Москве лишен аккредитации, так как нарушил российское законодательство. Об этом говорится в распространенном 26 ноября сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России
2024-11-26T16:48
2024-11-26T16:48
2024-11-26T16:48
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Британский подданный не только проводил разведывательно-подрывную работу, сообщили в ФСБ. Он также указал ложную информацию при въезде на территорию России.Британскому шпиону необходимо покинуть Россию в течение двух недель. Посольство королевства не комментирует очередной дипломатический скандал.Также в новостях: "Не брезгуют различными грязными геополитическими технологиями": Лавров рассказал о происках Запада Накануне Херсонский областной суд приговорил украинского шпиона к 12 годам заключения
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, британия, москва, фсб, шпионы, шпионаж, дипломатические отношения, дипломаты, скандал, разведка
Новости, Россия, Британия, Москва, ФСБ, шпионы, шпионаж, дипломатические отношения, дипломаты, скандал, разведка
Сотрудник посольства Великобритании лишен аккредитации за разведывательно-подрывную работу в РФ
Сотрудник посольства Британии в Москве лишен аккредитации, так как нарушил российское законодательство. Об этом говорится в распространенном 26 ноября сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России
Британский подданный не только проводил разведывательно-подрывную работу, сообщили в ФСБ. Он также указал ложную информацию при въезде на территорию России.
"Уилкс Эдвард Прайор, сменивший на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, высланных из России в августе этого года, при получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство", — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Британскому шпиону необходимо покинуть Россию в течение двух недель. Посольство королевства не комментирует очередной дипломатический скандал.