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Белорусские пограничники задержали вооружённого агента СБУ

Белорусские пограничники задержали вооружённого агента СБУ - 14.09.2023 Украина.ру

Белорусские пограничники задержали вооружённого агента СБУ

На белорусской границе был задержан агент украинских спецслужб Вячеслав Бородий "Мангуст". Об этом 13 сентября сообщил белорусский Госпогранкомитет (ГПК)

2023-09-14T17:29

2023-09-14T17:29

2023-09-14T17:29

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По информации ГПК Белоруссии, задержанный 1 сентября белорусскими пограничниками агент ГУР и СБУ Вячеслав Бородий незаконно пересёк украинско-белорусскую границу. Пограничники изъяли у него пистолет Sig Sauer с глушителем и двумя снаряжёнными магазинами."По заданию украинских спецслужб мужчина должен был перейти границу, изучить местность, спрятать на белорусской территории два автомата Калашникова, БПЛА и взрывные устройства. За выполнение этого задания предполагалась оплата — всего 1000 долларов", - сказано в официальном сообщении.Бородий был завербован главным управлением разведки Минобороны Украины в 2022 году. Под оперативным псевдонимом "Мангуст" проходил спецподготовку на украинской территории как боевик-террорист, обучаясь минно-взрывному и стрелковому делу, топографии, сообщили в погранслужбе."Мангуст" использовался СБУ для переброски в Белоруссию взрывчатки и другого оружия для организации терактов и диверсий на нашей территории и в России", уточняется в сообщении.Бородий даёт признательные показания. Пограничное ведомство Белоруссии сопроводило публикацию о нём видеофильмом, созданным при участии КГБ республики "СБУ. Группировка террористов. В Беларуси предотвратили взрывы на железной дороге – подробности".

https://ukraina.ru/20230901/1049081501.html

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новости, сбу, главное управление разведки украины (гур), гур моу, кгб белоруссии, госпогранкомитет белоруссии, госпогранслужба, терроризм, шпионы, бпла, союзное государство, государственная граница, диверсанты