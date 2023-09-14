Белорусские пограничники задержали вооружённого агента СБУ - 14.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230914/1049415444.html
Белорусские пограничники задержали вооружённого агента СБУ
Белорусские пограничники задержали вооружённого агента СБУ - 14.09.2023 Украина.ру
Белорусские пограничники задержали вооружённого агента СБУ
На белорусской границе был задержан агент украинских спецслужб Вячеслав Бородий "Мангуст". Об этом 13 сентября сообщил белорусский Госпогранкомитет (ГПК)
2023-09-14T17:29
2023-09-14T17:29
новости
сбу
главное управление разведки украины (гур)
гур моу
кгб белоруссии
госпогранкомитет белоруссии
госпогранслужба
терроризм
шпионы
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/17/1042891210_0:123:1585:1015_1920x0_80_0_0_66705203648b1e5b3261e81ae7f63434.jpg
По информации ГПК Белоруссии, задержанный 1 сентября белорусскими пограничниками агент ГУР и СБУ Вячеслав Бородий незаконно пересёк украинско-белорусскую границу. Пограничники изъяли у него пистолет Sig Sauer с глушителем и двумя снаряжёнными магазинами."По заданию украинских спецслужб мужчина должен был перейти границу, изучить местность, спрятать на белорусской территории два автомата Калашникова, БПЛА и взрывные устройства. За выполнение этого задания предполагалась оплата — всего 1000 долларов", - сказано в официальном сообщении.Бородий был завербован главным управлением разведки Минобороны Украины в 2022 году. Под оперативным псевдонимом "Мангуст" проходил спецподготовку на украинской территории как боевик-террорист, обучаясь минно-взрывному и стрелковому делу, топографии, сообщили в погранслужбе."Мангуст" использовался СБУ для переброски в Белоруссию взрывчатки и другого оружия для организации терактов и диверсий на нашей территории и в России", уточняется в сообщении.Бородий даёт признательные показания. Пограничное ведомство Белоруссии сопроводило публикацию о нём видеофильмом, созданным при участии КГБ республики "СБУ. Группировка террористов. В Беларуси предотвратили взрывы на железной дороге – подробности".
https://ukraina.ru/20230901/1049081501.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/17/1042891210_0:0:1585:1190_1920x0_80_0_0_43c5a09cfb65274cbd480fb730e24936.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сбу, главное управление разведки украины (гур), гур моу, кгб белоруссии, госпогранкомитет белоруссии, госпогранслужба, терроризм, шпионы, бпла, союзное государство, государственная граница, диверсанты
Новости, СБУ, Главное управление разведки Украины (ГУР), ГУР МОУ, КГБ Белоруссии, Госпогранкомитет Белоруссии, Госпогранслужба, терроризм, шпионы, БПЛА, Союзное государство, государственная граница, диверсанты

Белорусские пограничники задержали вооружённого агента СБУ

17:29 14.09.2023
 
© Фото : Служба безпеки УкраїниКирилл Буданов и Василий Малюк
Кирилл Буданов и Василий Малюк - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© Фото : Служба безпеки України
Читать в
На белорусской границе был задержан агент украинских спецслужб Вячеслав Бородий "Мангуст". Об этом 13 сентября сообщил белорусский Госпогранкомитет (ГПК)
По информации ГПК Белоруссии, задержанный 1 сентября белорусскими пограничниками агент ГУР и СБУ Вячеслав Бородий незаконно пересёк украинско-белорусскую границу. Пограничники изъяли у него пистолет Sig Sauer с глушителем и двумя снаряжёнными магазинами.
"По заданию украинских спецслужб мужчина должен был перейти границу, изучить местность, спрятать на белорусской территории два автомата Калашникова, БПЛА и взрывные устройства. За выполнение этого задания предполагалась оплата — всего 1000 долларов", - сказано в официальном сообщении.
Бородий был завербован главным управлением разведки Минобороны Украины в 2022 году.
Под оперативным псевдонимом "Мангуст" проходил спецподготовку на украинской территории как боевик-террорист, обучаясь минно-взрывному и стрелковому делу, топографии, сообщили в погранслужбе.
"Мангуст" использовался СБУ для переброски в Белоруссию взрывчатки и другого оружия для организации терактов и диверсий на нашей территории и в России", уточняется в сообщении.
Бородий даёт признательные показания. Пограничное ведомство Белоруссии сопроводило публикацию о нём видеофильмом, созданным при участии КГБ республики "СБУ. Группировка террористов. В Беларуси предотвратили взрывы на железной дороге – подробности".
1 сентября, 04:12
Почему основой политической культуры Украины стали террор и кровавая анархияЖители России, следящие за ситуацией в зоне СВО, как правило, не могут осознать причины неописуемых зверств, которые украинские военные творят в отношении российских военнопленных.
 
НовостиСБУГлавное управление разведки Украины (ГУР)ГУР МОУКГБ БелоруссииГоспогранкомитет БелоруссииГоспогранслужбатерроризмшпионыБПЛАСоюзное государствогосударственная границадиверсанты
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:37Британия поставила Украине большегрузные БПЛА
19:06Куба не возражает против участия своих граждан в СВО
18:50Возможно, Зеленский сядет за один стол с Лавровым. Что говорили об Украине в мире 14 сентября
18:32Ремонт Крымского моста, удар по С-300. Итоги 14 сентября на Украине
18:10Маляр передумала и исправила свой пост, Андреевку ВСУ всё-таки не взяли
18:07Отмена юмора в Казахстане: сорван тур команды КВН "Камызяки"
18:00"Вечер накануне Ивана Купала": дебют Юрия Ильенко
17:59"Боеголовка на нашей общей ракете": Михеев об альянсе России, Китая и Северной Кореи
17:48Politico: Лавров и Зеленский могут сесть за один стол на следующей неделе
17:46Катер ВСУ уничтожен в Чёрном море
17:38Левую часть Крымского моста открыли после июльского теракта – Хуснуллин
17:34В Северной Осетии осудили украинца, собиравшего данные о российских войсках
17:33"Привыкайте": Мадуро предложил новый международный язык
17:29Белорусские пограничники задержали вооружённого агента СБУ
17:14"100 погибших на 100 метров": польский наемник ВСУ пожаловался на смрад на позициях и отсутствие выплат
17:12Финляндия вводит в эксплуатацию пробный участок забора на границе с Россией
16:57"Великая приватизация". На Украине хотят приватизировать заводы в ДНР
16:54Стреляют, обрабатывают раны и летают на дронах. Чему учат старшеклассников во Львове
16:52В Киеве открыт полевой офис Международного уголовного суда
16:03"15 миллиардов долларов в карманах": СБУ задержала экс-адвоката, который назвал Зеленского коррупционером
Лента новостейМолния