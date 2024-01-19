https://ukraina.ru/20240119/1052780281.html

Переправлял через границу оружие, взрывчатку, дроны. Белорусские силовики поймали агента СБУ

Переправлял через границу оружие, взрывчатку, дроны. Белорусские силовики поймали агента СБУ - 19.01.2024 Украина.ру

Переправлял через границу оружие, взрывчатку, дроны. Белорусские силовики поймали агента СБУ

В Белоруссии задержали и поместили в СИЗО украинца, который по заданию спецслужб переправлял на территорию Белоруссии оружие. Об этом 18 января сообщил телеканал "Беларусь 1"

2024-01-19T09:11

2024-01-19T09:11

2024-01-19T09:11

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В эфире показали кадры допроса жителя украинского приграничья Вячеслава Бородия (агента СБУ и ГРУ с позывным "Мангуст"), а также двух белорусских граждан, которые на территории Белоруссии выполняли поручения украинских спецслужб.В ходе расследования были обнаружены тайники с огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами."Получены данные об их возможном использовании при подготовке и совершении взрывов на предприятиях нефтеперерабатывающий промышленности, подготовке и совершении убийств государственных деятелей и журналистов", - указал Бычек. Сам Бородий рассказал, что некоторое время проживал в приграничном Мозырском районе Белоруссии, был женат на белоруске, но после развода с ней вернулся жить на Украину. Он с детства увлекался охотой, позже зарабатывал охотой и ее организацией в приграничье для третьих лиц, соответственно, хорошо знал приграничные леса. По его словам, однажды к нему пришел его знакомый коммерсант-контрабандист Невмержицкий, завербованный спецслужбами Украины во время задержания, вместе с представителями ГРУ МО Украины. Под угрозами представителей ГРУ он организовал у себя дома хранение оружия, которое впоследствии у него нашли украинские следователи и возбудили уголовное дело. Бородий заявил, что через некоторое время он был отпущен из СИЗО Житомира под обязательство о явке, а позже к нему пришли представители спецслужб с предложением "отработать" освобождение.После этого он несколько раз по заданию украинских спецслужб совершал вылазку в белорусские приграничные леса, в том числе по заболоченной реке, доставляя свертки и кейсы и закапывая их на белорусской территории. Получил за это три тысячи долларов.

https://ukraina.ru/20240108/1052578217.html

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новости, сбу, гру, белоруссия, оружие, лес