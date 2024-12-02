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Столтенберг: Украине стоит согласиться на территориальные уступки ради прекращения огня

Столтенберг: Украине стоит согласиться на территориальные уступки ради прекращения огня - 02.12.2024 Украина.ру

Столтенберг: Украине стоит согласиться на территориальные уступки ради прекращения огня

Украина может признать временную неподконтрольность своих территорий, оказавшихся под властью России, взамен на членство подконтрольной Киеву территории в НАТО и разные формы внешней поддержки. Об этом заявил бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг.

2024-12-02T14:15

2024-12-02T14:15

2024-12-02T14:15

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По мнению бывшего генсека Североатлантического альянса, важно, чтобы нынешнее руководство Украины получило гарантии безопасности в обмен на временную уступку территории. Это могло бы быть членство в НАТО при том, что есть и "другие способы вооружить и поддержать украинцев", сообщает Tagesschau."Нам нужна линия прекращения огня, и, конечно, эта линия в идеале должна включать все территории, которые в настоящее время контролирует Россия, - сказал Столтенберг. - Но мы видим, что это в ближайшем будущем не совсем реалистично".Столтенберг полагает уместным согласие Киева на полное прекращение огня в зоне СВО без юридического отказа от подконтрольных России территорий. Таким образом Киев сможет получить время и сосредоточиться на подконтрольной ему территории, получая внешнюю поддержку.Год назад Столтенберг публично дистанцировался от подобных идей. В августе 2023 года Киев устроил скандал после заявления руководителя штаба генсека Североатлантического альянса Стиана Йенссена о том, что "решением может быть отказ Украины от территории и получение взамен членства в НАТО". Столтенберг вынужден был заверять в поддержке Киева со стороны НАТО до победы ВСУ, а Йенссен – извиняться. Подробности в публикации Тема переговоров по Украине непристойна и табуирована – NYT Тем временем Шольц прибыл в Киев переговорить с ЗеленскимДо этого, 1 декабря Киев посетили председатель ЕвросоветаАнтониу Кошта, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас и комиссар по вопросам расширения Марта Кос. Подробности в публикации Первым делом ПВО: Зеленский попросил делегацию ЕС о военной помощи Накануне в новостях: Британский политолог рекомендовал "три вещи" для урегулирования конфликта с Россией Больше новостей в обзоре Шольц с чемоданчиком, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 2 декабря

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новости, киев, украина, россия, йенс столтенберг, нато, ес, сво, переговоры, новые регионы