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Британский политолог рекомендовал "три вещи" для урегулирования конфликта с Россией

Британский политолог рекомендовал "три вещи" для урегулирования конфликта с Россией - 01.12.2024 Украина.ру

Британский политолог рекомендовал "три вещи" для урегулирования конфликта с Россией

Владимир Зеленский не смог предложить реалистичный план прекращения боевых действий на Украине, однако некоторые его идеи заслуживают внимания для выработки мирного плана США. Об этом заявил британский политолог Анатоль Ливен в статье для UnHerd.

2024-12-01T13:38

2024-12-01T13:38

2024-12-01T13:38

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По мнению британского политолога, два момента имеют принципиальное значение для переговоров администрации Дональда Трампа как с Москвой, так и с Киевом."Первый — признание Зеленским того, что территории Украины, которые сейчас удерживаются Россией, останутся под фактическим контролем России. Юридического признания российских аннексий со стороны Украины или Запада не будет, но этот вопрос будет оставлен для будущих переговоров", - отметил Ливен.Он также отметил, что основные партнеры России в БРИКС тоже никогда официально не признают российский суверенитет над её новыми регионами. В итоге Москва может получить ситуацию, подобную той, что сложилась на Кипре, где переговоры о воссоединении тянутся уже полвека.НАТО не предлагает подконтрольной Зеленскому части Украины членство или "зонтик НАТО", отметил политолог. По его мнению, Трамп вряд ли сделает такое предложение, Венгрия наверняка наложит вето, а Турция, Франция и Германия тоже могут воздержаться от поддержки такого решения."Присутствие западных войск, как того желает Киев, является невозможным с точки зрения России. Это рассматривается как столь же плохое, как и членство в НАТО, отчасти потому, что это даст украинцам шанс спровоцировать новую войну за возвращение своих утраченных территорий, в которую немедленно будут втянуты западные силы", - отметил Ливен.Актуальным остаётся и российское требование демилитаризации Украины, отметил политолог. Поэтому, считает он, отправной точкой для Вашингтона и Киева должно быть то, что почти все западные правительства и подавляющее большинство населения Запада категорически исключили возможность войны с Россией ради Украины.Он предложил"три вещи" для основы мирных предложений США и Западной Европы для выработки предложения Москве."Во-первых, запретить ракеты большой дальности, способные наносить удары вглубь России, но при этом США и НАТО должны взять на себя обязательство постоянно предоставлять Украине максимально возможное оборонительное оружие и максимальную помощь в укреплении ее оборонительных линий", - сообщил Ливен.Второе предложение - приостановить некоторые западные антироссийские санкции. В частности – приостановить запрет на импорт природного газа, который навредил Германии больше, чем России, а также исключение России из банковской системы SWIFT."Наконец, любое мирное соглашение, хотя и согласованное между Вашингтоном, Москвой и Киевом, должно быть официально ратифицировано Организацией Объединенных Наций и странами БРИКС", - добавил политолог.Он также отметил, что на этой неделе бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал: у Киева нет инструментов, способных переломить ход событий и изменить траекторию происходящего, ведущую к военному поражению нынешнего руководства Украины.Обратил внимание политолог и на истощение украинских войск на линии боевого соприкосновения, и на дефицит боеприпасов."При отсутствии мирного урегулирования, которое соответствует основным российским условиям, администрация Путина, похоже, готова продолжать войну", - уверен британский политолог.До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермакзаявил, что концепция "мира через силу" доказала эффективность на протяжении всей мировой истории и именно её следует сейчас реализовать. Подробности в публикации Офис президента Украины: переговоры с Россией возможны при возврате к состоянию начала СВО Ранее в новостях: Кулеба испугался, что Трамп посадит Украину "на голодный паек" Тем временем Армия России освободила Ильинку и Петровку в ДНР

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новости, россия, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий кулеба, нато, брикс, сво, переговоры, владимир путин, запад