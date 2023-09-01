Тема переговоров по Украине непристойна и табуирована – NYT
Западные столицы ищут возможности продолжать войну с Россией на украинском поле
"Обсуждение согласованного плана Б на случай, если Украина не сможет одержать полную победу, стало более непристойным, чем когда-либо, и теперь является почти табу, говорят те, кто пробовал", - констатировала 1 сентября The New York Times в анализе проблем при обсуждении идеи переговоров в условиях "застопорившегося" наступления ВСУ.
Анализ представил корреспондент The Times в Европе Стивен Эрлангер. Он напомнил известное заявление руководителя штаба генсека Североатлантического альянса Стиана Йенссена о том, что "решением может быть отказ Украины от территории и получение взамен членства в НАТО".
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Йенс Столтенберг был вынужден разъяснять позицию НАТО, а Йенссен – извиняться. "По мнению некоторых аналитиков, подвергшихся аналогичному наказанию, эти неприятности отражают прекращение общественного обсуждения вариантов развития событий на Украине как раз в тот момент, когда, как они утверждают, творческая дипломатия больше всего необходима", - отметил Эрлангер,
Затем он, проигнорировав многочисленные заявления о перспективах выхода ВСУ к границам 1991 года, заявил о якобы отсутствии таких заявлений. Пои этом Эрлангер отметил, что такой "результат кажется ещё более отдалённым в свете скромных успехов контрнаступления на данный момент".
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Сэмюэл Чарап - старший политолог корпорации RAND, считает обсуждение идеи переговоров с Россией важным. По его мнению, сейчас есть понимание тупика и широко распространено "мнение о том, что то, что мы сейчас делаем не работает, но нет особого представления о том, что делать дальше, и нет большой открытости для обсуждения этого".
Профессор Джорджтаунского университета и бывший американский чиновник Чарльз А. Купчан в свою очередь сообщил, что поскольку украинский "контрнаступ" идёт медленно, а представители Минобороны и разведки США начинают обвинять украинских товарищей, то западные правительства чувствуют себя более уязвимыми после отправки на Украину больших объёмов военных поставок и заявленных ожиданий. По его мнению "в целом всё ещё существует политическое табу на трезвый разговор о финале".
"Любое открытое обсуждение плана Б чревато политическими последствиями, в чем г-н Йенссен убедился на собственном горьком опыте, как и мы, пытающиеся сформулировать возможный план Б", - сказал профессор.
"Мы получаем шквал критики и оскорблений. То, что было в некоторой степени табу, теперь является в высшей степени табу", - пожаловался Купчан.
По мнению профессора, с учётом перспективы провала "контрнаступа" ВСУ сейчас самое время изучить альтернативы. Вместо этого Столтенберг сотоварищи удвоили скандирование лозунгов вроде поддержки Украины "столько, сколько потребуется".
Автор публикации в одной из самых массовых газет США не видит базовых условий для переговоров. Не демонстрируют этого ни президенты России и Украины, ни сама обстановка.
"Силы Путина, похоже, удерживают свои оборонительные рубежи, и большинство аналитиков полагают, что, по его мнению, Запад устанет поддерживать Украину. Он также может надеяться, что Дональд Трамп вернется в Белый дом, - констатировал Эрлангер. - Г-н Трамп пообещал прекратить американскую поддержку Украины и закончить войну за один день. Даже если его не переизберут, он может стать сильным голосом, подтолкнув Республиканскую партию к ограничению поддержки Киева".
Он подвергает сомнению способность Зеленского к переговорам как таковую. Купчан добавляет пессимизма утверждением о том, что "никто не имеет четкого представления о чьих-либо военных целях" и "никто не пытался это выяснить, и в этом проблема".
Директор берлинского офиса Европейского совета по вопросам иностранных отношений Яна Пуглиерин уверена, что в Берлине и в Вашингтоне нет желания вести бесконечную войну. По её мнению, сообщил Эрлангер, "отчасти потому, что политическая готовность к бессрочной военной и финансовой поддержке Украины уже начинает ослабевать, особенно среди правых и крайне правых, которые набирают силу".
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Констанца Стельценмюллер из Брукингского института высказала мнение, что "для многих других предложение решения путем переговоров или плана Б является слишком преждевременным и даже аморальным". По её оценкам Путин не выказывает стремления к переговорам, а молодое поколение чиновников вокруг российского президента занимает более жёсткую позицию.
В публикации NYT проведена мысль о том, что любой заслуживающий доверия план переговоров с Россией о мире должен исходить от незападных государств. Например - Китая или даже Индонезии, а Западу в этой ситуации нечего предложить и даже сказать.