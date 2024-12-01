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Первым делом ПВО: Зеленский попросил делегацию ЕС о военной помощи

Первым делом ПВО: Зеленский попросил делегацию ЕС о военной помощи - 01.12.2024 Украина.ру

Первым делом ПВО: Зеленский попросил делегацию ЕС о военной помощи

Владимир Зеленский в воскресенье 1 декабря принял в Киеве делегацию новых руководителей Евросоюза и озадачил их первоочередными нуждами украинской армии. Об этом участники переговоров сообщили в социальных сетях.

2024-12-01T16:52

2024-12-01T16:52

2024-12-01T16:52

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Председатель Европейского совета Антониу Кошта, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас и комиссар по вопросам расширения Марта Кос прибыли в воскресенье в Киев. Это их первый зарубежный визит в новых должностях."В мой первый визит после вступления в должность мое послание ясно: Европейский Союз хочет, чтобы Украина выиграла эту войну. Мы сделаем для этого всё, что нужно", - написала Каллас.В свою очередь Зеленский в телеграм-канале сообщил, что рад видеть новое руководство органов Евросоюза. Он также сообщил о войне, которую ни Украина, ни Россия, ни ЕС официально не объявляли."Мы обсудили наше видение европейских и глобальных дел – существующие проблемы и перспективы. Такое символическое начало работы отражает главные приоритеты всех нас в Европе. Мир – это фундамент, и мы будем делать все и дальше, чтобы как можно быстрее закончить эту войну, развязанную Россией не только против Украины, но и против объединенной Европы, закончить эту войну справедливо и усилить нашу Европу – институты Евросоюза и политику поддержки каждой европейской страны", - написал Зеленский.Позже он раскрыл содержание переговоров с новым представителем дипломатии ЕС.Тем временем в Британии и других западных столицах обсуждают проблемы оказания военной помощи Киеву и предлагают новые идеи для переговоров с Москвой. Подробности в публикации Британский политолог рекомендовал "три вещи" для урегулирования конфликта с РоссиейТакже на эту тему: Учёный из Финляндии считает американский "план Келлога" по Украине несостоятельнымБолее подробная новостная картина дня представлена в обзоре Трамп показал истинное лицо, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 1 декабря

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