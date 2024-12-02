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Шольц прибыл в Киев переговорить с Зеленским

Шольц прибыл в Киев переговорить с Зеленским - 02.12.2024 Украина.ру

Шольц прибыл в Киев переговорить с Зеленским

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 2 декабря прибыл с визитом в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским. Об этом сообщают СМИ Германии.

2024-12-02T10:10

2024-12-02T10:10

2024-12-02T10:10

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О визите канцлера сообщило информагентство dpa и ряд других изданий. Подробности повестки переговоров немецкая пресса не сообщает.Официальные лица в Берлине и Киеве не раскрывают детали переговоров. По неофициальной информации, Шольц намерен обсудить с Зеленским условия переговоров с Москвой в контексте перспектив СВО.Германия является крупнейшим поставщиком военной помощи на Украину вместе с США. Формально объём немецкой помощи ниже при том, как отмечают эксперты, что в реальном выражении поставленного оружия, боеприпасов и других товаров военного назначения вместе с услугами по обучению украинских военнослужащих ФРГ может занимать первое место.Накануне, 1 декабря в Киев на переговоры с Зеленским прибыли председатель Евросовета Антониу Кошта, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас и комиссар по вопросам расширения Марта Кос. Подробности в публикации Первым делом ПВО: Зеленский попросил делегацию ЕС о военной помощи Ранее офис украинского президента выступил с очередным "планом победы". О нём в конце ноября рассказал глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Подробности в публикации Офис президента Украины: переговоры с Россией возможны при возврате к состоянию начала СВО После этого Олаф Шольц провёл переговоры с Владимиром Путиным. Подробности в публикации Зеленский заявил, что Шольц выдал ему все секреты из разговора с Путиным Также на эту тему: Предложения украинской власти нереалистичны, но смягчены. Украинские эксперты и политики в поисках мира

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