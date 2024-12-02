Шольц прибыл в Киев переговорить с Зеленским - 02.12.2024 Украина.ру
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Шольц прибыл в Киев переговорить с Зеленским
Шольц прибыл в Киев переговорить с Зеленским - 02.12.2024 Украина.ру
Шольц прибыл в Киев переговорить с Зеленским
Канцлер ФРГ Олаф Шольц 2 декабря прибыл с визитом в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским. Об этом сообщают СМИ Германии.
2024-12-02T10:10
2024-12-02T10:10
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О визите канцлера сообщило информагентство dpa и ряд других изданий. Подробности повестки переговоров немецкая пресса не сообщает.Официальные лица в Берлине и Киеве не раскрывают детали переговоров. По неофициальной информации, Шольц намерен обсудить с Зеленским условия переговоров с Москвой в контексте перспектив СВО.Германия является крупнейшим поставщиком военной помощи на Украину вместе с США. Формально объём немецкой помощи ниже при том, как отмечают эксперты, что в реальном выражении поставленного оружия, боеприпасов и других товаров военного назначения вместе с услугами по обучению украинских военнослужащих ФРГ может занимать первое место.Накануне, 1 декабря в Киев на переговоры с Зеленским прибыли председатель Евросовета Антониу Кошта, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас и комиссар по вопросам расширения Марта Кос. Подробности в публикации Первым делом ПВО: Зеленский попросил делегацию ЕС о военной помощи Ранее офис украинского президента выступил с очередным "планом победы". О нём в конце ноября рассказал глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Подробности в публикации Офис президента Украины: переговоры с Россией возможны при возврате к состоянию начала СВО После этого Олаф Шольц провёл переговоры с Владимиром Путиным. Подробности в публикации Зеленский заявил, что Шольц выдал ему все секреты из разговора с Путиным Также на эту тему: Предложения украинской власти нереалистичны, но смягчены. Украинские эксперты и политики в поисках мира
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новости, новости украины, ес, офис президента, евросовет, владимир зеленский, олаф шольц, германия, киев, украина, евросоюз, международные отношения, международная политика, сво, военная помощь
Новости, Новости Украины, ЕС, Офис президента, евросовет, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Германия, Киев, Украина, Евросоюз, международные отношения, Международная политика, СВО, военная помощь

Шольц прибыл в Киев переговорить с Зеленским

10:10 02.12.2024
 
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц 2 декабря прибыл с визитом в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским. Об этом сообщают СМИ Германии.
О визите канцлера сообщило информагентство dpa и ряд других изданий. Подробности повестки переговоров немецкая пресса не сообщает.
Официальные лица в Берлине и Киеве не раскрывают детали переговоров. По неофициальной информации, Шольц намерен обсудить с Зеленским условия переговоров с Москвой в контексте перспектив СВО.
Германия является крупнейшим поставщиком военной помощи на Украину вместе с США. Формально объём немецкой помощи ниже при том, как отмечают эксперты, что в реальном выражении поставленного оружия, боеприпасов и других товаров военного назначения вместе с услугами по обучению украинских военнослужащих ФРГ может занимать первое место.
Накануне, 1 декабря в Киев на переговоры с Зеленским прибыли председатель Евросовета Антониу Кошта, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас и комиссар по вопросам расширения Марта Кос. Подробности в публикации Первым делом ПВО: Зеленский попросил делегацию ЕС о военной помощи
Ранее офис украинского президента выступил с очередным "планом победы". О нём в конце ноября рассказал глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Подробности в публикации Офис президента Украины: переговоры с Россией возможны при возврате к состоянию начала СВО
После этого Олаф Шольц провёл переговоры с Владимиром Путиным. Подробности в публикации Зеленский заявил, что Шольц выдал ему все секреты из разговора с Путиным
Также на эту тему: Предложения украинской власти нереалистичны, но смягчены. Украинские эксперты и политики в поисках мира
 
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