https://ukraina.ru/20241202/1059355216.html

Шольц с чемоданчиком, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 2 декабря

Шольц с чемоданчиком, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 2 декабря - 02.12.2024 Украина.ру

Шольц с чемоданчиком, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 2 декабря

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл в Киев с необъявленным визитом. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-12-02T13:00

2024-12-02T13:00

2024-12-02T13:00

хроники

эксклюзив

олаф шольц

владимир зеленский

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

киев

россия

украина

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Утром 2 декабря СМИ сообщили о прибытии в Киев германского канцлера Олафа Шольца. Последний прибыл в столицу Украины с необъявленным визитом. В руках у Шольца во время начала визита был тревожный чемоданчик.В Киеве Шольц планирует встретиться с Владимиром Зеленским. Канцлер ФРГ уже заявил о поддержке Украины, а также заявил, что планирует объявить "дополнительное оборонное оборудование на сумму €650 млн, которое будет поставлено в декабре"."Украина может положиться на Германию. Мы говорим то, что делаем. И мы делаем то, что говорим", - подчеркнул Шольц.Визит Шольца уже прокомментировали в Кремле."Я бы не сказал, что у нас есть какие-то ожидания от этого визита, мы, разумеется, наблюдаем за всеми контактами", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Украинские СМИ со своей стороны указали на заинтересованность Шольца в продолжении боевых действий."Ответ на то, почему Шольц продолжит поддерживать войну в Украине. Der Spiegel пишет, что Глава Rheinmetall считает, что для модернизации бундесвера необходимо до €400 млрд. Также все немецкие ВПК выступают лоббистами продолжения украинского кризиса (они спонсоры Шольца). Акции Rheinmetall продолжают бить рекорды. Ситуация для Украины поменяется, когда эти "нажрутся" заказов и им понадобится пауза", - написал 2 декабря популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".До этого Шольц приезжал в Киев в июне 2022 года вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и бывшим тогда премьер-министром Италии Марио Драги.Накануне визита Шольца — 1 декабря — Украину посетили глава евродипломатии Кая Каллас, еврокоммисар по расширению Марта Кос и президент Европейского совета Антониу Кошта.Обстрелы и налётыУтром 2 декабря Минобороны России рассказало об отражённых за ночь атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. Восемь БПЛА уничтожены над территорией Курской области, четыре – над территорией Брянской области, два – над территорией Республики Крым и один – над Белгородской областью", - отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее там же появилась информация о новых отражённых налётах."С 08:30 до 09:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей", - указывалось в публикации от 11:00.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 3 удара.Все удары наносились на горловском направлении. ВСУ выпустили в общей сложности 9 различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ был повреждён 1 объект гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 41 снаряд из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 41 снаряд из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 5; Таврийск — 2; Тополевка — 3; Песчаное —2; Днепряны — 6; Новые Лагеря — 4; Масловка — 4; Малая Лепетиха — 3; Князе-Григоровка — 8; Великая Лепетиха — 4", - отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 17 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Песчановка, Корсунка, Алёшки, Днепряны, Новая Збурьевка.Позднее, в 11:46, глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук заявил о новом ударе ВСУ."Каховка. Украинские нацисты обстреляли район поликлиники и школы, так же досталось первому кварталу. Зафиксировано несколько ударов. Повреждена газовая труба. Экстренные службы извещены. На данный момент информации о пострадавших нет", - написал он в своём телеграм-канале.Утром 2 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе по сёлам Красный Хутор, Отрадное, Петровка, Чайки, Щетиновка, Ясные Зори и хутору Церковный выпущено 11 боеприпасов в ходе одного обстрела и совершены атаки с помощью 8 беспилотников, 3 из которых сбиты системой ПВО. Получил ранения один мирный житель. В районе села Чайки в результате атаки FPV-дрона ранен мужчина. Пострадавший в тяжёлом состоянии со множественными ранениями рук, ног и живота госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. За прошедшие сутки в районе повреждены один частный дом, 2 легковых автомобиля и 2 надворные постройки", - сообщил Гладков.В Борисовском районе сёла Берёзовка, Грузское и Цаповка подверглись атакам 5 беспилотников. В селе Берёзовка разрушен нежилой дом, в селе Грузское повреждены 2 легковых автомобиля и 2 автобуса.В Волоконовском районе хутор Старый подвергся обстрелу с помощью 20 артснарядов, а также хутор Плотвянка атакован одним беспилотником. Обошлось без последствий."В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено и Сподарюшино выпущено 5 боеприпасов в ходе одного обстрела и совершены атаки с помощью 2 беспилотников. Последствий нет", - писал губернатор.Над Ивнянским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Обошлось без пострадавших и разрушений.В Краснояружском районе по сёлам Колотиловка и Поповка выпущено 10 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и нанесены удары 4 беспилотниками. Последствий нет."В Шебекинском муниципальном округе по посёлку Красное, сёлам Новая Таволжанка, Ржевка, Терезовка, а также хуторам Марьино и Мухин произведено 4 обстрела, в ходе которых выпущено 25 боеприпасов, и совершены атаки 2 беспилотников. Повреждены 3 частных домовладения. В Яковлевском муниципальном округе посёлок Томаровка атакован беспилотником. Без последствий", - сообщил Гладков.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О том, что происходило на Украине в минувшую неделю - в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Зеленский надеется, что Россия сорвет переговоры".

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, олаф шольц, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, киев, россия, украина