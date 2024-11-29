https://ukraina.ru/20241129/1059317316.html

Зеленский заявил, что Шольц выдал ему все секреты из разговора с Путиным

Зеленский заявил, что Шольц выдал ему все секреты из разговора с Путиным - 29.11.2024 Украина.ру

Зеленский заявил, что Шольц выдал ему все секреты из разговора с Путиным

Владимир Зеленский поговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем, после чего написал в своем телеграм-канале, что немецкий лидер рассказал ему о содержании своего недавнего диалога с лидером РФ Владимиром Путиным

2024-11-29T17:04

2024-11-29T17:04

2024-11-29T17:04

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Он также поблагодарил Шольца за поставки оружия Киеву и "другие шаги", которые "могут усилить Украину". Правда и здесь никаких подробностей тоже не было.Накануне Владимир Путин, комментируя для прессы эту, отметил, что Шольц был первым из западных лидеров, кто прервал молчание.Несколько дней назад свою версию о телефонном звонке Путину озвучил и сам Шольц. Он опроверг обвинения в том, что этот разговор был выгоден лично ему, но повредил Украине."Это было ответственно и необходимо. Вы знаете, я приехал к нему (Владимиру Путину. - Ред.) перед войной и высказал ему свое мнение, а также очень четко сказал, что все, что он позже представил в качестве причин войны, не соответствует действительности. Я думаю, что граждане ФРГ должны относиться к этому серьезно. По их мнению, этим делом заниматься нужно, и я продолжу это делать", - заявил Шольц.Он добавил, что после таких разговоров невозможно ожидать немедленного наступления мира, однако работу нужно продолжать. Шольц также подчеркнул, что под его руководством Германия "уже давно стала самым большим сторонником Украины", и Берлин продолжит всестороннюю поддержку Киева, оговорившись, что исключение составят крылатые ракеты TAURUS.Член научного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко уверен, что звонок канцлера президенту России нужно расценивать исключительно как попытку Запада "прозондировать" почву относительно переговорных условий Москвы.А вот пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков поприветствовал политическую волю руководства Германии на возобновление диалога с Россией."Ситуация имеет свою диалектику развития, и, безусловно, все элементы, наверное, складываются таким образом, что возникает политическая воля на возобновление диалога. Это в данном случае может только приветствоваться. Тем более, что президент Путин неоднократно говорил, что он открыт к разговору", - сказал Песков.Шольц позвонил Путину 15 ноября. Он попросил российского коллегу завершить СВО, но пообещал помогать Украине оружием "пока это необходимо".Другие темы: Доказал, что позиция Москвы правильная: Песков ответил возмущенному Байдену.

https://ukraina.ru/20241115/1058951448.html

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новости, германия, россия, киев, олаф шольц, владимир путин, дмитрий песков, украина