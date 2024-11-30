https://ukraina.ru/20241130/1059327594.html
"И женщин, и собак, и кошек". Депутат Рады назвал условие для мобилизации детей на Украине
"И женщин, и собак, и кошек". Депутат Рады назвал условие для мобилизации детей на Украине - 30.11.2024 Украина.ру
"И женщин, и собак, и кошек". Депутат Рады назвал условие для мобилизации детей на Украине
Владимир Зеленский сможет начать призывать в ВСУ детей, когда Украина "запасется" оружием. Таким мнением 30 ноября поделился депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Телеграм-канале
2024-11-30T13:59
2024-11-30T13:59
2024-11-30T13:59
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Он напомнил про слова советника Владимира Зеленского Дмитрия Литвина, который указал, что снижать возраст мобилизации на Украине нет смысла, так как оружия не хватает даже для уже имеющейся армии.Накануне пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий заявил, что Украина на переговорах с США обсуждает тему снижения мобилизационного возраста."И я бы сказал, что обычно Украина становится инициатором этих обсуждений. Мы информируем наших партнеров о динамике и объемах мобилизации на Украине, и мы затем это обсуждаем с партнерами", — рассказал Тихий.Киев обсуждает с США снижение мобилизационного возраста — МИД УкраиныРанее Литвин заявил о бессмысленности снижения мобилизационного возраста до 18 лет из-за дефицита оружия для уже мобилизованных солдат. Подробности в публикации Мобилизационный возраст на Украине снижать бессмысленно из-за нехватки оружия — советник ЗеленскогоДругие темы: "Наблюдали даже в Одессе": ВС РФ ударили по запасам ATACMS и Storm Shadow на Украине
https://ukraina.ru/20241130/1059325238.html
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новости, украина, сша, киев, владимир зеленский, рада, вооруженные силы украины, мобилизация
Новости, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Рада, Вооруженные силы Украины, мобилизация
"И женщин, и собак, и кошек". Депутат Рады назвал условие для мобилизации детей на Украине
Владимир Зеленский сможет начать призывать в ВСУ детей, когда Украина "запасется" оружием. Таким мнением 30 ноября поделился депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Телеграм-канале