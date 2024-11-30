"И женщин, и собак, и кошек". Депутат Рады назвал условие для мобилизации детей на Украине - 30.11.2024 Украина.ру
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"И женщин, и собак, и кошек". Депутат Рады назвал условие для мобилизации детей на Украине
"И женщин, и собак, и кошек". Депутат Рады назвал условие для мобилизации детей на Украине - 30.11.2024 Украина.ру
"И женщин, и собак, и кошек". Депутат Рады назвал условие для мобилизации детей на Украине
Владимир Зеленский сможет начать призывать в ВСУ детей, когда Украина "запасется" оружием. Таким мнением 30 ноября поделился депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Телеграм-канале
2024-11-30T13:59
2024-11-30T13:59
новости
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мобилизация
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Он напомнил про слова советника Владимира Зеленского Дмитрия Литвина, который указал, что снижать возраст мобилизации на Украине нет смысла, так как оружия не хватает даже для уже имеющейся армии.Накануне пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий заявил, что Украина на переговорах с США обсуждает тему снижения мобилизационного возраста."И я бы сказал, что обычно Украина становится инициатором этих обсуждений. Мы информируем наших партнеров о динамике и объемах мобилизации на Украине, и мы затем это обсуждаем с партнерами", — рассказал Тихий.Киев обсуждает с США снижение мобилизационного возраста — МИД УкраиныРанее Литвин заявил о бессмысленности снижения мобилизационного возраста до 18 лет из-за дефицита оружия для уже мобилизованных солдат. Подробности в публикации Мобилизационный возраст на Украине снижать бессмысленно из-за нехватки оружия — советник ЗеленскогоДругие темы: "Наблюдали даже в Одессе": ВС РФ ударили по запасам ATACMS и Storm Shadow на Украине
https://ukraina.ru/20241130/1059325238.html
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новости, украина, сша, киев, владимир зеленский, рада, вооруженные силы украины, мобилизация
Новости, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Рада, Вооруженные силы Украины, мобилизация

"И женщин, и собак, и кошек". Депутат Рады назвал условие для мобилизации детей на Украине

13:59 30.11.2024
 
Фото: commons.wikimedia.org
Фото: commons.wikimedia.org
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Владимир Зеленский сможет начать призывать в ВСУ детей, когда Украина "запасется" оружием. Таким мнением 30 ноября поделился депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Телеграм-канале
Он напомнил про слова советника Владимира Зеленского Дмитрия Литвина, который указал, что снижать возраст мобилизации на Украине нет смысла, так как оружия не хватает даже для уже имеющейся армии.
"Из чего следует, что как только оружия хватит — их, то есть 18-летних, тут же призовут. И женщин, и детей, и собак, и кошек", — написал Дубинский.
Накануне пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий заявил, что Украина на переговорах с США обсуждает тему снижения мобилизационного возраста.
"И я бы сказал, что обычно Украина становится инициатором этих обсуждений. Мы информируем наших партнеров о динамике и объемах мобилизации на Украине, и мы затем это обсуждаем с партнерами", — рассказал Тихий.
Киев обсуждает с США снижение мобилизационного возраста — МИД Украины
Евгений Мойсюк
12:30
Паркетный генерал возглавит ВСУ вместо Сырского - политологНа замену главкому Вооруженными силами Украины Александру Сырскому может прийти генерал-лейтенант Евгений Мойсюк. Об этом 30 ноября заявил политтехнолог Михаил Павлив, который ранее долгое время работал на Украине
Ранее Литвин заявил о бессмысленности снижения мобилизационного возраста до 18 лет из-за дефицита оружия для уже мобилизованных солдат. Подробности в публикации Мобилизационный возраст на Украине снижать бессмысленно из-за нехватки оружия — советник Зеленского
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