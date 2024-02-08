Залужный - всё: Зеленский назначил нового главкома ВСУ - 08.02.2024 Украина.ру
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Залужный - всё: Зеленский назначил нового главкома ВСУ
Залужный - всё: Зеленский назначил нового главкома ВСУ - 08.02.2024 Украина.ру
Залужный - всё: Зеленский назначил нового главкома ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 8 февраля объявил о перестановках в командовании армии страны
2024-02-08T20:12
2024-02-08T20:12
новости
валерий залужный
отставка
владимир зеленский
всу
главкомы
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По словам Зеленского, главком ВСУ Валерий Залужный покидает свою должность. Украинский лидер мотивировал свое решение необходимостью "эффективных изменений" в вооруженных силах. Глава государства поблагодарил Залужного за его работу и предложил ему "и дальше быть вместе в команде украинского государства".Новым главкомом ВСУ стал командующий Сухопутными силами Александр Сырский."Сегодня к руководству Вооруженными силами Украины приступает новая управленческая команда. Я хочу, чтобы видение войны было единственным и у наших воинов в Работино или Авдеевке, и в Генеральном штабе и Ставке. Я провел десятки разговоров с командирами разного уровня. В частности, сегодня говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским. Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего", - заявил Зеленский.Он также дал понять, что в новом руководстве армией найдется место для заместителя Залужного Евгения Мойсюка и бывшего командующего десантными войсками Михаила Забродского.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, валерий залужный, отставка, владимир зеленский, всу, главкомы
Новости, Валерий Залужный, отставка, Владимир Зеленский, ВСУ, главкомы

Залужный - всё: Зеленский назначил нового главкома ВСУ

20:12 08.02.2024
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 8 февраля объявил о перестановках в командовании армии страны
По словам Зеленского, главком ВСУ Валерий Залужный покидает свою должность. Украинский лидер мотивировал свое решение необходимостью "эффективных изменений" в вооруженных силах.
Глава государства поблагодарил Залужного за его работу и предложил ему "и дальше быть вместе в команде украинского государства".
Новым главкомом ВСУ стал командующий Сухопутными силами Александр Сырский.
"Сегодня к руководству Вооруженными силами Украины приступает новая управленческая команда. Я хочу, чтобы видение войны было единственным и у наших воинов в Работино или Авдеевке, и в Генеральном штабе и Ставке. Я провел десятки разговоров с командирами разного уровня. В частности, сегодня говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским. Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего", - заявил Зеленский.
Он также дал понять, что в новом руководстве армией найдется место для заместителя Залужного Евгения Мойсюка и бывшего командующего десантными войсками Михаила Забродского.
 
НовостиВалерий ЗалужныйотставкаВладимир ЗеленскийВСУглавкомы
 
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