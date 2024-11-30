https://ukraina.ru/20241130/1059324045.html

"Люди устали": The Times назвала число поклонников Зеленского среди украинцев

"Люди устали": The Times назвала число поклонников Зеленского среди украинцев - 30.11.2024 Украина.ру

"Люди устали": The Times назвала число поклонников Зеленского среди украинцев

У Владимира Зеленского почти нет шансов вновь стать президентом Украины, так как большинство граждан страны не желает видеть его на этом посту. Голосовать за него готовы лишь 16% граждан страны

2024-11-30T10:26

2024-11-30T10:26

2024-11-30T10:26

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Об этом 30 ноября сообщила британская газета The Times со ссылкой на данные соцопроса, проведенного Центром социального мониторинга в Киеве.По данным опроса, поддержать переизбрание Зеленского готовы только 16% украинцев, а 60% не хотят, чтобы он выдвигался на новый срок. К Залужному доверие выразили 27% респондентов.Также издание отметило, что Зеленского в опросе по уровню доверия опередил бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный: он получил поддержку 27% опрошенных, что является самым высоким показателем для исследования.Ранее глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что на Западе уже начали искать кандидатов для замены Зеленского.По его мнению, данные о рейтинге Зеленского появились с разрешения западных кураторов, "сливающих" его: "Украинские официальные социологи "прозрели". Им разрешили "прозреть" западные кураторы".The Times не первое издание, которое написало, что победу на выборах Зеленскому никто не пророчит. Польское издание Rzeczpolita (RP) предположило, что президентские выборы на Украине могут пройти уже в 2025 году, но население Украины настроено крайне скептично к победе нынешней главы киевского режиму."Старые герои вновь на слуху": западные эксперты рассказали, кто может выиграть у Зеленского на выборахПолномочия Зеленского на посту президента Украины закончились в ночь на 21 мая. Однако он отказался проводить выборы главы государства, сославшись на военное положение в стране.С тех пор в мировых СМИ появляются сообщения о том, что западные партнеры склоняют Киев к выборам. В Службе внешней разведки (СВР) России добавили, что в Вашингтоне действительно рассматривают проведение президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году с целью легитимно "убрать чрезмерно зарвавшегося" Зеленского.Выработка условного рефлекса: американцы организовали в Киеве круглый стол о выборахЕще по теме: Кулеба предрек Зеленскому политический конец и назвал причину

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новости, украина, киев, запад, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, верховная рада, президентские выборы