Отставки силовиков на Украине. Теперь уже не слухи и не вбросы - 16.11.2024 Украина.ру
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Отставки силовиков на Украине. Теперь уже не слухи и не вбросы
Отставки силовиков на Украине. Теперь уже не слухи и не вбросы - 16.11.2024 Украина.ру
Отставки силовиков на Украине. Теперь уже не слухи и не вбросы
Американские выборы продолжать формировать новую реальность для Незалежной. Одним из проявлений этих новых веяний стала перспектива замены всего или практически всего руководства силового блока в концлагере 404.
2024-11-16T16:42
2024-11-16T16:46
украина
великобритания
александр сырский
рустем умеров
валерий залужный
вооруженные силы украины
сбу
пентагон
мнения
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Самого разного толка слухи и догадки циркулируют уже достаточно давно, по главе СБУ Малюку так и вовсе с прошлого года. И этот тот самый случай когда дыма без огня не бывает. Но, пожалуй, только сейчас этот процесс близок к кульминации. Для начала нужно, конечно же, сказать про отставку нынешнего главкома ВСУ Сырского. На самом деле принципиальное решение по нему было принято еще летом текущего года. Больше того, уже в июле на Банковой (улица, где расположен Офис президента) было понимание того, что он так или иначе идет в отставку, и идет как военный руководитель который должен будет взять вину за военные поражения полностью на себя. И был только вопрос, когда это будет?Многие информированные люди в тот момент предполагали, что скорее всего это будет сентябрь-октябрь. Но, случилась курская эпопея, которая начиналась как операция ГУР МО и ССО Украины совместно с западными разведками, а переросло в общевойсковую фронтовую авантюру. И в офисе Зеленского было решено, что Сырский должен, что называется, ее уже пройти от и до, испить чашу поражения до дна. Для руководства украинского режима совершенно очевидно, что так или иначе, раньше или позже закончится это все, конечно же, выходом, отступлением, бегством. И обвинят, конечно же, Сырского. Такая вот нехитрая PR технология. Кроме того, сейчас опальный главком должен собрать весь негатив возможный и по поводу Покровского направления, по поводу южно-донбасского, кураховского направления. Взять вину за неудачи в Торецке и Часовом Яре. Наконец, вполне может быть, что и за вероятную, довольно скорую историю с окружением или, как минимум, штурмом Константиновки. Да и за приближающийся штурм Красноармейской (Покровской) агломерации.Конечно же, по мнению 95 квартала, совокупно кто-то должен за все это ответить. И Сырский тут заготовленная "консерва". То есть вопрос на самом деле только в том, когда настанет момент, когда на него спишут всё, всех собак повесят и отправят в отставку, а может быть и под суд. Уже, кстати, согласован его сменщик. Генерал-лейтенант Евгений Мойсюк. Личность примечательная, 79-го года рождения, бывший командир 81-й аэромобильной бригады, которая сидела в Донецком аэропорту. Потом была Светлодарская дуга, Авдеевская промка. С 2019 по 2021 год был командующим украинских десантно-штурмовых войск. С 2021 по 2024 был замом главкома ВСУ. По большому счету тесно связан был с Залужным. Сумел простроиться с Банковой после отставки Залужного. Правда был переведен на паркетную должность уполномоченного президента Украины по вопросу реализации международных гарантий безопасности Незалежной. Но сейчас он готов к тому, чтобы заменить Сырского. И мне кажется, что до конца года или в начале следующего отставка Сырского состоится. Тем более, что ровно так же сейчас активно готовятся отставки экстремиста Буданова и Умерова. В этих вопросах наконец-то все слухи начинают обрастать, что называется реальностью. По экстремисту Буданову все просто. Его ключевые коммуникации, его "крыша" в лице консерваторов в Великобритании и группы Ники Хейли у американских республиканцев, по большому счету, на сегодняшний день в дауне, не на коне. Недавнее заявление Трампа о том, что Никки Хейли не будет его в команде, сильно ударило, в том числе по Буданову. После этих заявлений готовить его отставку начали очень активно. Сейчас инсайдеры называют время его отставки – декабрь этого года.Так же готовится отставка Умерова. Его от отставки еще в июне спас Салливан. Но на данный момент Салливан уже "хромая утка", уходящая история. И Умерова готовят к отставке. Потому что Умеров, а точнее занимаемая им должность, это, в первую очередь, огромные финансовые потоки на закупках и поставках самых разных вооружений и боеприпасов. Называли очень долго, еще опять же, с июня, такого себе генерала Шапталу, как сменщика Умерова.Но сейчас поступает интереснейшая информация о некой новой конфигурации, в которой возможно возвращение на Украину генерала Залужного. И возвращение как раз на пост министра обороны. И, как говорят, активно эту историю лоббирует Пентагон. Как дальше будет вести себя в этом вопросе команда Трампа, не очень понятно. Но факт остается фактом - пошла активнейшая работа по формированию новой конфигурации потенциальной власти уже пост-Зеленского. Называеют очень неожиданные фамилии. Залужного, Владимир Кличко, я подчеркиваю, Владимира, и Петра Порошенко. А стоит за всем этим, по слухам, еще более интересный персонаж - Сергей Владимирович Левочкин. В общем, будет очень горячо и интересно.Об особенностях психологического состояния Зеленского - в статье Захара Виноградова "Трамп в эйфории, а Зеленский - в пограничном состоянии. И что будет с выборами на Украине"
https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html
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Михаил Павлив
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, великобритания, александр сырский, рустем умеров, валерий залужный, вооруженные силы украины, сбу, пентагон, мнения
Украина, Великобритания, Александр Сырский, Рустем Умеров, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, СБУ, Пентагон, Мнения

Отставки силовиков на Украине. Теперь уже не слухи и не вбросы

16:42 16.11.2024 (обновлено: 16:46 16.11.2024)
 
Фото: ТСН
Фото: ТСН
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Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
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Американские выборы продолжать формировать новую реальность для Незалежной. Одним из проявлений этих новых веяний стала перспектива замены всего или практически всего руководства силового блока в концлагере 404.
Самого разного толка слухи и догадки циркулируют уже достаточно давно, по главе СБУ Малюку так и вовсе с прошлого года. И этот тот самый случай когда дыма без огня не бывает. Но, пожалуй, только сейчас этот процесс близок к кульминации.
Для начала нужно, конечно же, сказать про отставку нынешнего главкома ВСУ Сырского. На самом деле принципиальное решение по нему было принято еще летом текущего года. Больше того, уже в июле на Банковой (улица, где расположен Офис президента) было понимание того, что он так или иначе идет в отставку, и идет как военный руководитель который должен будет взять вину за военные поражения полностью на себя. И был только вопрос, когда это будет?
Многие информированные люди в тот момент предполагали, что скорее всего это будет сентябрь-октябрь. Но, случилась курская эпопея, которая начиналась как операция ГУР МО и ССО Украины совместно с западными разведками, а переросло в общевойсковую фронтовую авантюру. И в офисе Зеленского было решено, что Сырский должен, что называется, ее уже пройти от и до, испить чашу поражения до дна.
Для руководства украинского режима совершенно очевидно, что так или иначе, раньше или позже закончится это все, конечно же, выходом, отступлением, бегством. И обвинят, конечно же, Сырского. Такая вот нехитрая PR технология. Кроме того, сейчас опальный главком должен собрать весь негатив возможный и по поводу Покровского направления, по поводу южно-донбасского, кураховского направления. Взять вину за неудачи в Торецке и Часовом Яре. Наконец, вполне может быть, что и за вероятную, довольно скорую историю с окружением или, как минимум, штурмом Константиновки. Да и за приближающийся штурм Красноармейской (Покровской) агломерации.
Конечно же, по мнению 95 квартала, совокупно кто-то должен за все это ответить. И Сырский тут заготовленная "консерва". То есть вопрос на самом деле только в том, когда настанет момент, когда на него спишут всё, всех собак повесят и отправят в отставку, а может быть и под суд.
Михаил Павлив - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 14:51
Михаил Павлив: кто онПолитический эксперт и политтехнолог
Уже, кстати, согласован его сменщик. Генерал-лейтенант Евгений Мойсюк. Личность примечательная, 79-го года рождения, бывший командир 81-й аэромобильной бригады, которая сидела в Донецком аэропорту. Потом была Светлодарская дуга, Авдеевская промка. С 2019 по 2021 год был командующим украинских десантно-штурмовых войск. С 2021 по 2024 был замом главкома ВСУ. По большому счету тесно связан был с Залужным. Сумел простроиться с Банковой после отставки Залужного. Правда был переведен на паркетную должность уполномоченного президента Украины по вопросу реализации международных гарантий безопасности Незалежной. Но сейчас он готов к тому, чтобы заменить Сырского. И мне кажется, что до конца года или в начале следующего отставка Сырского состоится.
Тем более, что ровно так же сейчас активно готовятся отставки экстремиста Буданова и Умерова. В этих вопросах наконец-то все слухи начинают обрастать, что называется реальностью.
По экстремисту Буданову все просто. Его ключевые коммуникации, его "крыша" в лице консерваторов в Великобритании и группы Ники Хейли у американских республиканцев, по большому счету, на сегодняшний день в дауне, не на коне. Недавнее заявление Трампа о том, что Никки Хейли не будет его в команде, сильно ударило, в том числе по Буданову. После этих заявлений готовить его отставку начали очень активно. Сейчас инсайдеры называют время его отставки – декабрь этого года.
Так же готовится отставка Умерова. Его от отставки еще в июне спас Салливан. Но на данный момент Салливан уже "хромая утка", уходящая история. И Умерова готовят к отставке. Потому что Умеров, а точнее занимаемая им должность, это, в первую очередь, огромные финансовые потоки на закупках и поставках самых разных вооружений и боеприпасов. Называли очень долго, еще опять же, с июня, такого себе генерала Шапталу, как сменщика Умерова.
Но сейчас поступает интереснейшая информация о некой новой конфигурации, в которой возможно возвращение на Украину генерала Залужного. И возвращение как раз на пост министра обороны. И, как говорят, активно эту историю лоббирует Пентагон. Как дальше будет вести себя в этом вопросе команда Трампа, не очень понятно. Но факт остается фактом - пошла активнейшая работа по формированию новой конфигурации потенциальной власти уже пост-Зеленского.
Называеют очень неожиданные фамилии. Залужного, Владимир Кличко, я подчеркиваю, Владимира, и Петра Порошенко. А стоит за всем этим, по слухам, еще более интересный персонаж - Сергей Владимирович Левочкин.
В общем, будет очень горячо и интересно.
Об особенностях психологического состояния Зеленского - в статье Захара Виноградова "Трамп в эйфории, а Зеленский - в пограничном состоянии. И что будет с выборами на Украине"
 
УкраинаВеликобританияАлександр СырскийРустем УмеровВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныСБУПентагонМнения
 
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