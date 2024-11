https://ukraina.ru/20241129/1059313297.html

Непредсказуем и выбирает США. Опасные аспекты в стремлении Трампа закончить конфликт на Украине

2024-11-29

Избранный президент США Дональд Трамп настроен добиться урегулирования ситуации на Украине, добившись заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Это похвально, но действовать он будет не в интересах России или Украины, о чём забывать не стоит.

Одним из самых громких обещаний бывшего американского лидера, который скоро заступит на второй срок, было урегулирование украинского конфликта ещё до вступления в должность, то есть до 20 января 2025 года. На выборах Дональд Трамп победил – самое время выполнять обещанное.Трамп 2.0 и УкраинаО том, что он всерьёз намерен взяться за это, говорит восстановление поста спецпредставителя США по Украине, который при администрации 45-го президента занимал Курт Волкер, в команде нынешнего президента США демократа Джо Байдена такого сотрудника нет. Сначала появилась информация сразу от нескольких источников, что главным по Украине Трамп хочет сделать Ричарда Гренелла, политического советника видных республиканцев, бывшего посла США в ФРГ и и.о. главы Национальной разведки США, но в итоге избранный президент решил, что военным конфликтом должен заниматься человек военный, и объявил, что видит в этой роли генерал-лейтенанта в отставке Кита Кэллога, который давно консультирует его по вопросам национальной безопасности и внешней политики.Руководитель консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group, американский политолог Ян Бреммер в интервью немецкой газете Bild выразил мнение, что выдвижение Келлога на должность спецпосланника США по Украине указывает на то, что Трамп начнёт настаивать на скорейшем заключении сделки по мирному соглашению, воспользовавшись ситуацией, когда "Зеленский прижат к стене". Украина терпит поражение на поле боя, утрачивая контроль над стратегически важными населёнными пунктами, при этом испытывая острый дефицит личного состава, мобилизовать практически некого, а находящиеся в зоне боевых действий солдаты массово дезертируют. К тому же, вооружение с Запада поступает не в тех объёмах, каких хотелось бы Киеву.Бреммер также отметил, что в речах Зеленского уже проскальзывают нотки усталости от конфликта.Политолог предупредил, что Украине грозит раздел: ситуация на фронте развивается для ВСУ по негативному сценарию, поэтому Киев может потерять весь восток и юго-восток страны, включая Донбасс."Россия заняла большую территорию и не отдаст её. Украине сейчас не хватает военных возможностей для того, чтобы её вернуть", – заявил он.Киев, похоже, к этому готов. С марта Зеленский стал публично допускать начало переговоров с РФ без возвращения Украины к границам 1991 года. В "плане победы", представленном им в Верховной Раде 18 октября, этого пункта тоже нет.Как написало несколько дней назад агентство РБК-Украина, в Киеве стремятся получить экономические гарантии безопасности - крупные западные инвестиции в Украину должны стать стимулом для защиты, - с этим расчётом и прописаны отдельные пункты документа, причём во многом под "интересы Республиканской партии США", включая разработку месторождений лития, сверхважного металла в эпоху развития электроники и популярности электромобилей."Но минус этих идей в том, что они не предусматривают возвращения границ 1991 года. Республиканцы смотрят на всё прагматично, условно говоря, вот у вас есть литий в Житомирской области – это понятно, его надо защищать. А что у вас на Донбассе? Уголь? А аргументы о "нашей земле" и "наших людях", которых надо вернуть, они не воспринимают, говорят: "Вот вы Донбасс, когда потеряли, 10 лет назад? Так там уже не ваши люди, и все в таком духе", – заявил источник издания.Газета The Economist считает, что падкому на сделки Трампу может приглянуться предложение Зеленского об эксклюзивном доступе к украинским месторождениям редких минералов для американских фирм."Фактически весь текущий год основные дипломатические усилия Украины концентрировались вокруг собственных механизмов: формулы мира, саммитов мира, впоследствии – плана победы. Что сейчас, после победы Дональда Трампа, делать с этим инструментарием, в Киеве ещё не решили. По крайней мере, окончательно убирать их со стола украинская власть не собирается", – добавляет РБК-Украина.В качестве отправной точки дальнейшего урегулирования глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в статье для шведского издания Dagens industri, опубликованной 26 ноября, назвал возвращение Украины "хотя бы к состоянию на 23 февраля 2022 года".Иными словами, о возвращении Крыма в Киеве больше не грезят, но предлагают России вернуть в украинскую юрисдикцию ДНР, ЛНР, частично Херсонскую и Запорожскую области, как будто не было больше двух лет боевых действий, в ходе которых ВС РФ добились больших успехов, заплатив немалую цену, и как будто не было референдумов, на которых жители четырёх регионов единодушно высказались за вхождение в состав РФ.Президент РФ Владимир Путин своё слово сказал чётко и однозначно, а накануне подтвердил это: Россия по-прежнему готова к переговорному процессу на условиях, изложенных им в июне на встрече с руководством МИД. Среди требований: вывод ВСУ из Донбасса и Новороссии, официальное уведомление Украины об отказе от планов по вступлению в НАТО и принятие статуса нейтрального государства, отмена всех антироссийских санкций Запада. Как пояснил российский лидер, он не формулировал предварительных условий переговоров, он говорил об условиях долгосрочного и устойчивого мира.А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в свою очередь добавил на встрече 29 ноября с главами аккредитованных в Москве дипмиссий, что Россия неизменно отдаёт предпочтение мирным, политико-дипломатическим средствам, но любое урегулирование украинского конфликта не будет прочным и долговременным, если не удастся устранить его первопричины: создание долговременных угроз безопасности РФ на западном направлении посредством расширения НАТО, попытки Альянса поглотить Украину, систематические действия киевского режима по истреблению прав русских и русскоязычных граждан собственной страны.Невыполнимая миссия Келлога"Предполагается, что 80-летний ветеран Вьетнама Кит Келлог проложит путь к миру путём переговоров с Владимиром Путиным. Практически невыполнимая задача – в том числе и из-за напыщенных обещаний Дональда Трампа во время предвыборной кампании", – пишет немецкий журнал Der Spiegel.После выдвижения его кандидатуры на должность спецпосланника по Украине Келлог написал на своей странице в X, что с нетерпением ждёт возможности неустанно работать над обеспечением мира через силу и отстаивать интересы Америки. Фактически он повторил основной принцип на внешнеполитическом направлении 40-го президента США республиканца Рональда Рейгана, за период правления которого (1981-1989 годы) Америка усилила гонку вооружений и вышла на победную прямую над СССР в холодной войне.После начала СВО генерал-лейтенант призывал оказать Украине всю необходимую поддержку, а в 2024-м заявил, что этот конфликт не завершить военными методами и санкциями. Своим видением путей урегулирования украинского кризиса с начала нынешнего года Келлог делится с Трампом. В общих чертах его позиция заключается в следующем: завершить боевые действия по линии фронта, принуждая к переговорам и Киев, и Москву, а также снять с повестки на ближайшее время вопрос вступления Украины в НАТО.Представленная в апреле 45-му президенту США бумага содержала такой вывод: "Официальная политика США должна быть направлена на прекращение огня и урегулирование украинского конфликта путём переговоров. США будут продолжать вооружать Украину и укреплять её оборону, чтобы гарантировать, что Россия не будет предпринимать дальнейших наступлений и не нападёт снова после соглашения о прекращении огня или мирного соглашения. Однако будущая американская военная помощь будет обусловлена требованием участия Украины в мирных переговорах с Россией".Эти же принципы были заложены в план по Украине, предложенный Трампу летом, соавтором которого выступил Келлог вместе с советником избранного президента Фредом Фляйцем.Особое внимание обращает на себя требование "гарантировать, что Россия не будет предпринимать дальнейших наступлений и не нападёт снова после соглашения о прекращении огня или мирного соглашения". Каждый, как известно, судит других по себе, вот и Запад, который на самом деле содействовал заключению Минских соглашений только лишь с целью прикрытия вооружения ВСУ, теперь опасается, что РФ размышляет теми же категориями.Пока команда будущей администрации Белого дома с окончательной стратегией по Украине не определилась, сообщает CNN. Майк Уолц, который в январе станет советником 47-го президента США по национальной безопасности, сейчас рассматривает несколько вариантов по урегулированию конфликта. Один из них – план Келлога. Другой – предложение Гренелла о создании на территории Украины автономных регионов (как это будет выглядеть на практике, непонятно). Третий – идея позволить России сохранить подконтрольную ей территорию в обмен на членство Украины в НАТО, хотя, как уточняет CNN, "мало кто из окружения господина Трампа, похоже, горит желанием пригласить её в Альянс в ближайшее время".Прекращение огня и переговоры – это хорошо, но не стоит наивно полагать, что команда избранного президента США будет добиваться их в выгодном для России виде. Стоит хотя бы внимательнее приглядеться к личности будущего спецпосланника.80-летний генерал-лейтенант Кит Келлог относится к тому поколению американцев, которое потерпело поражение во Вьетнаме, поэтому его отношение к России теплым не назовёшь, предупреждает депутат Госдумы РФ генерал-майор запаса Леонид Ивлев. С одной стороны он заявляет о помощи ВСУ и необходимости победы Украины, а с другой, видя успехи российской армии в зоне СВО и рост числа могил американцев, погибших в рядах украинских войск, предлагает киевскому режиму сесть за стол переговоров, отмечает парламентарий.В способности Келлога добиться урегулирования конфликта сомневается и бывший украинский политик, депутат трёх созывов Верховной Рады Владимир Олейник, поскольку инициативы будущего спецпосланника не учитывают интересы РФ, к тому же он не до конца понимает логику действий Зеленского."Его взгляды на урегулирование конфликта на Украине армейские: ать-два и всё. Предложение [США] следующее: мы сделаем Украине предложение прекратить огонь и вступить в переговоры. Но они не слышат Украину, которая уже давно играет с [американскими] демократами, потому что для Зеленского прекращение войны смерти подобно. Единственная форма безопасности для Зеленского – это власть. <…> Вероятно, он (Келлог – ред.) не читал цели и задачи, которые поставила Россия. Они же далеко выходят за рамки Украины. Первое – это глобальная безопасность: надо поговорить о том, как дальше будем жить, а Украина является частью этой глобальной безопасности, никакого НАТО. Он же говорит о том, что временно мы рассматриваем вариант того, что Украина не будет членом НАТО на протяжении 20 лет и так далее. Это противоречит целям. Ему надо почитать всё-таки эти материалы", – заявил Олейник.И всё же положительный аспект в привлечении к решению украинского вопроса именно Келлога, на взгляд политика, есть: он имеет опыт руководства временной администрацией, созданной Соединёнными Штатами в Ираке после оккупации, вот и на Украине до проведения выборов могут учредить аналогичную структуру, тут-то опыт американского генерал-лейтенанта может быть полезным.В конечном результате, по прогнозу Олейника, инициативы по урегулированию конфликта Келлога провалятся, после чего Трамп повесит украинскую проблему на Евросоюз.Зная Трампа, вполне вероятно, что он так и поступит. Бывший/будущий американский президент постоянно выражает недовольство тем, что участие Европы в украинской истории недостаточно – и инициативно, и финансово, и в поставках вооружений, – хотя это у её границ ведутся боевые действия. А если США во главе с Трампом откажутся оказывать Украине поддержку, никто пока не знает, сможет ли ЕС делать это самостоятельно, признал Жозеп Боррель, покидающий пост Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности."Все вокруг говорят о том, что думает Трамп, когда собирается быстро положить конец войне. Я не могу придумать другого способа быстро закончить войну, кроме как прекратить помогать Украине и поставить её на колени перед Кремлём. Это был бы быстрый, но глубоко несправедливый и драматический способ закончить войну", - заявил дипломат.Поражение Украины избранный президент США расценил бы как собственный провал, однако на самом деле Трамп может просто свалить всё на Байдена и двигаться дальше, считает издание The Economist.Нет, вероятно, Трамп действительно искренне желает положить конец конфликту, который оказывает влияние на всю систему международных отношений, но при всём при этом есть то, что для него гораздо важнее и что бы ни происходило стоит на первом месте для Трампа – America First. А это значит, что действовать всегда и везде 47-й президент будет так, чтобы это было выгодно с точки зрения национальных интересов США, а не России или Украины.К тому же опасность кроется в том, что Трамп – человек крайней степени непредсказуемый, и что опаснее в купе с этой чертой – не боящийся разрушать. Поэтому, какими будут его дальнейшие действия, предсказать практически невозможно.Читайте также: Михаил Павлив: Подготовка к переговорам с Трампом по Украине началась, поэтому стороны играют мускулами

