https://ukraina.ru/20241129/1059307993.html

Михаил Павлив: Подготовка к переговорам с Трампом по Украине началась, поэтому стороны играют мускулами

Михаил Павлив: Подготовка к переговорам с Трампом по Украине началась, поэтому стороны играют мускулами - 29.11.2024 Украина.ру

Михаил Павлив: Подготовка к переговорам с Трампом по Украине началась, поэтому стороны играют мускулами

Все говорит о том, что новая администрация в Вашингтоне уже задекларировала трек мирного урегулирования на Украине как один из принципиальных для себя. И к этому все готовятся в том или ином виде. Это большая игра и мускулами, и в информационном пространстве.

2024-11-29T13:09

2024-11-29T13:09

2024-11-29T13:09

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Михаил Павлив.- Михаил, накануне президент России Владимир Путин вновь подтвердил, что РФ может наносить удары "Орешником" по центрам принятия решений. Какие условия должны сложиться, чтобы ракетный удар был нанесен по Банковой улице в Киеве?- Никакого отношения к нашей мотивации события внутри Украины не имеют. Все это элементы большой геополитики, взаимодействие с евроатлантикой и конкретно с США. Уходящая администрация передавали нам приветы, разрешая дальнобой, серьезно контролируя то, что происходит. И мы им передаем приветы соответствующим образом.Все остальные заявления — это предварительная подготовка к возможному треку, который образуется с приходом новой администрации. И заявления про гипотетическую передачу неких ядерных вооружений, которые опроверг Белый дом. И некие решения совещательного характера парламентской ассамблеи при НАТО о необходимости передать Украине ракеты средней и большей дальности, наши публичные заявления все это возникает вокруг того, что новая администрация в Вашингтоне уже задекларировала трек мирного урегулирования на Украине как один из принципиальных для себя.И к этому все готовятся в том или ином виде. Это большая игра и мускулами, и в информационном пространстве. Чтобы мы начали наносить серьезные удары недемонстративного характера речь должна идти про экзистенциальную угрозу России. То есть появление действительно большого объема дальнобойных ракет, появление ядерного оружия, "грязной" бомбы.Пока сохраняется, исходя из заявлений Трампа и его команды, хоть какой-то шанс на разрядку, здравый смысл подсказывает быть сдержанными, не ввязываться в возможный обмен ударами, к которому нас подталкивает уходящая американская администрация. Хотя я остаюсь сторонником идеи, что Трамп и его ближайшие лица были в курсе решений команды Байдена. И заинтересованы в них, как в подготовке в их представлении более сильной позиции для гипотетических торгов с нами. То есть, смотрите, есть такое разрешение, а я смогу это все остановить. Сначала ты создаешь проблему, а потом предлагаешь ее решение.В этой логике все и происходит. Обращу внимание, что разрешение бить по определённым объектам в глубине российской территории было озвучено после встречи Байдена и Трамп в Белом доме. Так что это предварительная игра.- Из администрации Белого дома звучат призывы и понизить мобилизационный возраст до 18 лет для украинцев.- Это укладывается в ту же саму логику. Разные говорящие головы уже заявили, что этого не будет, потому что это вопрос внутренней политики. А они с высокой долей вероятности допускают возможность проведения выборов на Украине. То есть это уже вопрос поддержки конкретных персоналий и лично Зеленского. Идея снижения призывного возраста крайне непопулярна среди украинских обывателей.А с другой стороны, это не Украине сигнал, это нам сигнал: смотрите, у них проблемы с людьми, но мы сейчас надавим на педаль, и они понизят призывной возраст. И отправят сотни тысяч мальчишек на фронт.- Кит Келлог, спецпосланник Трампа на Украине, предлагал мирный план, идея которого продолжить поставки оружия на Украину при условии старта переговоров. Этого будет добиваться Трамп?- Мы не знаем, в чем будет заключаться стратегия Трампа. Названный персонаж довольно пожилой человек. Он может иметь сугубо представительские функции на Украине. Переговоры будут вести госсекретарь или советник по нацбезопасности, тот же Уолтц.Кроме того, могут идти и переговоры по непубличным линиям, а эти контакты сохраняются всегда. Заявления этого персонажа подходят для подготовительного контекста. А будет ли он носителем каких-то идей и планов, я сомневаюсь.Подробнее о заявления президента России Владимира Путина Путин объявляет Западу последний и решительный бой. Что дальше?

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Денис Рудометов

интервью, украина, россия, вашингтон, дональд трамп, владимир путин, михаил павлив, украина.ру, нато