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Как США мстят России за "Орешник" и при каких условиях Украина рухнет к концу 2025 года - Леонов

Как США мстят России за "Орешник" и при каких условиях Украина рухнет к концу 2025 года - Леонов - 28.11.2024 Украина.ру

Как США мстят России за "Орешник" и при каких условиях Украина рухнет к концу 2025 года - Леонов

Исследователь эпохи холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" Павел Леонов в эфире Украина.ру оценил, насколько мы сейчас близки к ядерной войне в сравнении Украина.ру, 28.11.2024

2024-11-28T09:33

2024-11-28T09:33

2024-11-28T09:33

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вооруженные силы украины

ядерное оружие

ядерная угроза

ссср

история ссср

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Исследователь эпохи холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" Павел Леонов в эфире Украина.ру оценил, насколько мы сейчас близки к ядерной войне в сравнении с периодом холодной войны, рассказал о том, зачем были нужны испытания "Орешника" и где ещё он может быть применён, а также объяснил, зачем Западу была нужна эскалация конфликта, когда наступит разрядка и как скоро завершится украинский конфликт. 00:29 – Уроки истории и ядерная угроза; 01:45 – Об испытаниях "Орешника"; 05:41 – Об обстрелах при помощи ATACMS; 07:43 – О начинке ракет; 08:43 – Об обмене ударами и разрядке; 10:27 – Об уничтожении ядерного потенциала; 12:17 – Зачем Западу нужна эскалация конфликта? 14:21 – О ТЯО для Украины; 16:40 – Что нужно для победы? 18:43 – Сколько продержится Украина?Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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