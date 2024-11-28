Как США мстят России за "Орешник" и при каких условиях Украина рухнет к концу 2025 года - Леонов - 28.11.2024 Украина.ру
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Как США мстят России за "Орешник" и при каких условиях Украина рухнет к концу 2025 года - Леонов
Как США мстят России за "Орешник" и при каких условиях Украина рухнет к концу 2025 года - Леонов - 28.11.2024 Украина.ру
Как США мстят России за "Орешник" и при каких условиях Украина рухнет к концу 2025 года - Леонов
Исследователь эпохи холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" Павел Леонов в эфире Украина.ру оценил, насколько мы сейчас близки к ядерной войне в сравнении Украина.ру, 28.11.2024
2024-11-28T09:33
2024-11-28T09:33
видео
украина
россия
сша
нато
вооруженные силы украины
ядерное оружие
ядерная угроза
ссср
история ссср
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Исследователь эпохи холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" Павел Леонов в эфире Украина.ру оценил, насколько мы сейчас близки к ядерной войне в сравнении с периодом холодной войны, рассказал о том, зачем были нужны испытания "Орешника" и где ещё он может быть применён, а также объяснил, зачем Западу была нужна эскалация конфликта, когда наступит разрядка и как скоро завершится украинский конфликт. 00:29 – Уроки истории и ядерная угроза; 01:45 – Об испытаниях "Орешника"; 05:41 – Об обстрелах при помощи ATACMS; 07:43 – О начинке ракет; 08:43 – Об обмене ударами и разрядке; 10:27 – Об уничтожении ядерного потенциала; 12:17 – Зачем Западу нужна эскалация конфликта? 14:21 – О ТЯО для Украины; 16:40 – Что нужно для победы? 18:43 – Сколько продержится Украина?Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, украина, россия, сша, нато, вооруженные силы украины, ядерное оружие, ядерная угроза, ссср, история ссср, "орешник", военная эскалация, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, ракетный удар, ракетные войска, дальнобойные ракеты, видео
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Как США мстят России за "Орешник" и при каких условиях Украина рухнет к концу 2025 года - Леонов

09:33 28.11.2024
 
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Исследователь эпохи холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" Павел Леонов в эфире Украина.ру оценил, насколько мы сейчас близки к ядерной войне в сравнении с периодом холодной войны, рассказал о том, зачем были нужны испытания "Орешника" и где ещё он может быть применён, а также объяснил, зачем Западу была нужна эскалация конфликта, когда наступит разрядка и как скоро завершится украинский конфликт.
00:29 – Уроки истории и ядерная угроза;
01:45 – Об испытаниях "Орешника";
05:41 – Об обстрелах при помощи ATACMS;
07:43 – О начинке ракет;
08:43 – Об обмене ударами и разрядке;
10:27 – Об уничтожении ядерного потенциала;
12:17 – Зачем Западу нужна эскалация конфликта?
14:21 – О ТЯО для Украины;
16:40 – Что нужно для победы?
18:43 – Сколько продержится Украина?
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