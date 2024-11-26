Кандидат на польских выборах Кароль Навроцкий: проводит декоммунизацию и мечтает о Галичине - 26.11.2024 Украина.ру
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Кандидат на польских выборах Кароль Навроцкий: проводит декоммунизацию и мечтает о Галичине
Кандидат на польских выборах Кароль Навроцкий: проводит декоммунизацию и мечтает о Галичине - 26.11.2024 Украина.ру
Кандидат на польских выборах Кароль Навроцкий: проводит декоммунизацию и мечтает о Галичине
В воскресенье польская оппозиционная партия "Право и справедливость" (PiS) определилась со своим кандидатом на предстоящих выборах: в эфире радио RMF24 политолог Славомир Совиньский рассказал о кандидате – президенте Института национальной памяти (словосочетание, отзывающееся в ушах большинства украинцев оглушительным звоном) Кароле Навроцком
2024-11-26T16:41
2024-11-26T17:09
эксклюзив
польша
выборы
украина
варшава
дональд трамп
владимир вятрович
иосиф сталин
институт национальной памяти
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Совиньский сравнил Навроцкого с недавно избранным президентом США Дональдом Трампом. Политолог считает: его цель – задать не слишком удачному правительству Дональда Туска трамповский вопрос: "Когда ваша жизнь была лучше?"Политолог утверждает, что Навроцкий – политик не слишком узнаваемый, но в этом заключается его преимущество."Мы не знаем пана Навроцкого, поэтому можем поверить в историю о том, что он будет более консервативно-националистическим, консервативно-социалистическим или консервативно-либеральным кандидатом", – сказал он.Навроцкий, однако – персонаж достаточно яркий и колоритный, в особенности это касается Украины и всего вокруг неё.Имя его давно на слуху, но не как политика, а качестве историка, а взгляды его предельно ясны: большую часть деятельности с начала 2000-х годов он посвятил борьбе "с коммунистическим наследием" – сначала в родном Гданьске, а затем и по всей Польше. Навроцкий не только написал научную работу и поменял всю концепцию работы Музея Второй мировой войны в Гданське, но и является председателем Коалиции памяти о солдатах антикоммунистического подполья своего города.Президентская кампания официально стартует 8 января 2025 года. Навроцкий уже успел произнести первую свою предвыборную речь, патриотически абстрактную, хотя европейские политологи, как пишет Euronews, окрестили её "прохристианской и пронатовской"."Я готов стать вашим президентом. Готов, потому что провёл с вами всю свою жизнь. Я всегда был рядом с вами, я знаю поляков и понимаю ваши потребности. Я один из вас и хочу стать вашим президентом, потому что знаю и понимаю: Польша, чтобы быть, должна быть великой. Мы должны защищать Польшу, мы должны защищать наши ценности, не позволять отнимать наши символы и ограничивать наш суверенитет", - сказал Навроцкий."Лемберг" и уничтожение могилНа первый взгляд Навроцкий – буквально брат-близнец своего украинского коллеги Владимира Вятровича: персоналии, которые российским СМИ стоило бы придумать, если бы они не существовали в реальности.Деятельность одиозных Институтов нацпамяти заключается в двух конкретных направлениях – безустанное транслирование антисоветских и антикоммунистических мифов от украинского расстрела бандуристов Иосифом Сталиным до польских расстрелов мирных селян архетипически безжалостными сотрудниками НКВД, и агрессивный нацбилдинг, основанный на разрушении памятников, уничтожении могил и прочем непримиримом вандализме.В лучших традициях Навроцкий уже несколько лет назад объявил декоммунизацию, а в конце июля отчитался: снесли уже 41 памятник – монумент ветеранам Республики Польша в Новограде. Памятник варварски разгромили бульдозерами, а мэр города Михал Вятр пообещал построить на его месте фонтан.Война с памятниками и могилами – дело не только не всеми одобряемое (в России Навроцкий находится в базе розыска МВД за уничтожение надгробий в местах захоронений советских солдат и офицеров), но и затратное.Ещё несколько месяцев назад крупнейшие СМИ страны, такие как, например, Rzeczpospolita, писали, что аудит показал: деньги, выделенные на вандализм, не всегда тратились на него – значительные суммы уходили на "личную охрану Навроцкого от российских агентов и киллеров".В цифрах это немало – в 2022 году Институт национальной памяти потратил 434 миллиона бюджетных злотых, в 2023 – уже 539 миллионов (около 13,5 миллиарда рублей).А деятельность на этом фоне была развёрнута бурная: Навроцкий одерживал победу за победой – запретил ВИА Kapela podwórkowa исполнять "большевистскую песню" – "Тёмную ночь" Николая Богословского и Владимира Агатова, которую Марк Бернес пел в фильме "Два бойца", крушил памятник Благодарности Красной армии в Глубчице, и многие другие памятники, надгробия, могилы.С другой стороны, с Украиной у Навроцкого отношения специфические: Галичину он называет "Малопольша", а все три региона (Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области), перешедшие в состав СССР в 1939 году, – "Кресы Сходни", – стало быть, исконно польской землёй.В Польше, к слову, в исторических музеях на экскурсиях эти земли чаще всего именно так и упоминаются, соответственно, города – Лемберг, Тарнополь и Станислав, а лет пять-шесть назад во Львове, около руин крепостной стены Высокого замка, можно было услышать такой диалог между гидом и туристкой:– В наши же дни в Лемберге…– В наши дни нет никакого Лемберга, есть украинский Львов!– Это пока, но, надеюсь, всё наладится.Раздел Польши в 1939 году – один из самых удивительных парадоксов в украинской историографии последних лет: с одной стороны – твёрдое убеждение, что Вторую мировую войну развязали Германия и Советский Союз, разделив беззащитную Польшу, с другой – убеждение, что Галичина и Прикарпатье – украинские регионы.Такие заявления, какие позволяет себе в отношении Украины Навроцкий, у патриотов должны бы вызывать тяжёлые ассоциации с национально-освободительными войнами XVII века и фильмами Ежи Гофмана, однако все молчат.Протестующие фермеры и прочие разногласияКонсервативные идеи, подъем национального духа, христианские ценности, возрождение Речи Посполитой "от моря до моря" (хотя бы в фантазиях) и гипотетический выход из "либерального" и пускающего мигрантов Евросоюза – то, с чем кандидат "Права и справедливости" может идти на приближающиеся выборы, отмечают польские политологи.Представители PiS совсем недавно, впервые за многие годы, приняли участие в ежегодном националистическом шествии по Варшаве – "Марше Независимости", который проходит с 2010 года.Согласно опросам, проведённым United Surveys и опубликованным накануне порталом Wirtualna Polska, у Навроцкого, несмотря на политическую биографию, чистую, как белый лист, высокие шансы пройти во второй тур вместе с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским.Несмотря на удалую декоммунизацию и прочие правые нарративы, очевидно перекликающиеся с нынешними официальными украинскими, Навроцкий для страны, да и самих украинцев – едва ли друг.Помимо претензий на три области, он поднимает и другую болезненную тему двухсторонних отношений – эксгумацию тел жертв Волынской резни, утверждая, что "украинские власти ведут себя в этом вопросе неприлично".Отношения между Киевом и Варшавой всё сильнее обостряются и из-за сельскохозяйственного сектора – польские фермеры на границе в очередной раз бастуют и угрожают перекрыть все пропускные пункты до конца 2024 года.Год назад же в украинский прокат вышел самый дорогой фильм, снятый в стране с 1991 года – "Довбуш" Олеся Санина. Хотя фильм и получил положительные отзывы критиков, удачный прокат и зрительскую любовь, в отношениях с Польшей он лишь подлил масла в огонь."Думаете, что вы свободные люди? Вы наша собственность", – надменно произносит один из персонажей, польский шляхтич. Эта сцена из трейлера облетела сеть ещё до начала проката, заставив возмутиться польские СМИ.Навроцкому же, засматривающемуся на "Малопольшу", возможно, и понравилось бы.Подробнее о фильме - в материале Марии Нестеровой Самый дорогой украинский фильм "Довбуш": красавица-невеста, империализм, поляки в бешенстве на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241112/1058840662.html
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Мария Лихограй
Мария Лихограй
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5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, польша, выборы, украина, варшава, дональд трамп, владимир вятрович, иосиф сталин, институт национальной памяти
Эксклюзив, Польша, выборы, Украина, Варшава, Дональд Трамп, Владимир Вятрович, Иосиф Сталин, Институт национальной памяти

Кандидат на польских выборах Кароль Навроцкий: проводит декоммунизацию и мечтает о Галичине

16:41 26.11.2024 (обновлено: 17:09 26.11.2024)
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Мария Лихограй
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В воскресенье польская оппозиционная партия "Право и справедливость" (PiS) определилась со своим кандидатом на предстоящих выборах: в эфире радио RMF24 политолог Славомир Совиньский рассказал о кандидате – президенте Института национальной памяти (словосочетание, отзывающееся в ушах большинства украинцев оглушительным звоном) Кароле Навроцком
Совиньский сравнил Навроцкого с недавно избранным президентом США Дональдом Трампом. Политолог считает: его цель – задать не слишком удачному правительству Дональда Туска трамповский вопрос: "Когда ваша жизнь была лучше?"
Политолог утверждает, что Навроцкий – политик не слишком узнаваемый, но в этом заключается его преимущество.
"Мы не знаем пана Навроцкого, поэтому можем поверить в историю о том, что он будет более консервативно-националистическим, консервативно-социалистическим или консервативно-либеральным кандидатом", – сказал он.
Навроцкий, однако – персонаж достаточно яркий и колоритный, в особенности это касается Украины и всего вокруг неё.
Имя его давно на слуху, но не как политика, а качестве историка, а взгляды его предельно ясны: большую часть деятельности с начала 2000-х годов он посвятил борьбе "с коммунистическим наследием" – сначала в родном Гданьске, а затем и по всей Польше. Навроцкий не только написал научную работу и поменял всю концепцию работы Музея Второй мировой войны в Гданське, но и является председателем Коалиции памяти о солдатах антикоммунистического подполья своего города.
Президентская кампания официально стартует 8 января 2025 года. Навроцкий уже успел произнести первую свою предвыборную речь, патриотически абстрактную, хотя европейские политологи, как пишет Euronews, окрестили её "прохристианской и пронатовской".
"Я готов стать вашим президентом. Готов, потому что провёл с вами всю свою жизнь. Я всегда был рядом с вами, я знаю поляков и понимаю ваши потребности. Я один из вас и хочу стать вашим президентом, потому что знаю и понимаю: Польша, чтобы быть, должна быть великой. Мы должны защищать Польшу, мы должны защищать наши ценности, не позволять отнимать наши символы и ограничивать наш суверенитет", - сказал Навроцкий.
Коллаж: польские националисты - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
12 ноября, 15:25
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"Лемберг" и уничтожение могил
На первый взгляд Навроцкий – буквально брат-близнец своего украинского коллеги Владимира Вятровича: персоналии, которые российским СМИ стоило бы придумать, если бы они не существовали в реальности.
Деятельность одиозных Институтов нацпамяти заключается в двух конкретных направлениях – безустанное транслирование антисоветских и антикоммунистических мифов от украинского расстрела бандуристов Иосифом Сталиным до польских расстрелов мирных селян архетипически безжалостными сотрудниками НКВД, и агрессивный нацбилдинг, основанный на разрушении памятников, уничтожении могил и прочем непримиримом вандализме.
В лучших традициях Навроцкий уже несколько лет назад объявил декоммунизацию, а в конце июля отчитался: снесли уже 41 памятник – монумент ветеранам Республики Польша в Новограде. Памятник варварски разгромили бульдозерами, а мэр города Михал Вятр пообещал построить на его месте фонтан.
Война с памятниками и могилами – дело не только не всеми одобряемое (в России Навроцкий находится в базе розыска МВД за уничтожение надгробий в местах захоронений советских солдат и офицеров), но и затратное.
Ещё несколько месяцев назад крупнейшие СМИ страны, такие как, например, Rzeczpospolita, писали, что аудит показал: деньги, выделенные на вандализм, не всегда тратились на него – значительные суммы уходили на "личную охрану Навроцкого от российских агентов и киллеров".
В цифрах это немало – в 2022 году Институт национальной памяти потратил 434 миллиона бюджетных злотых, в 2023 – уже 539 миллионов (около 13,5 миллиарда рублей).
А деятельность на этом фоне была развёрнута бурная: Навроцкий одерживал победу за победой – запретил ВИА Kapela podwórkowa исполнять "большевистскую песню" – "Тёмную ночь" Николая Богословского и Владимира Агатова, которую Марк Бернес пел в фильме "Два бойца", крушил памятник Благодарности Красной армии в Глубчице, и многие другие памятники, надгробия, могилы.
С другой стороны, с Украиной у Навроцкого отношения специфические: Галичину он называет "Малопольша", а все три региона (Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области), перешедшие в состав СССР в 1939 году, – "Кресы Сходни", – стало быть, исконно польской землёй.
В Польше, к слову, в исторических музеях на экскурсиях эти земли чаще всего именно так и упоминаются, соответственно, города – Лемберг, Тарнополь и Станислав, а лет пять-шесть назад во Львове, около руин крепостной стены Высокого замка, можно было услышать такой диалог между гидом и туристкой:
– В наши же дни в Лемберге…
– В наши дни нет никакого Лемберга, есть украинский Львов!
– Это пока, но, надеюсь, всё наладится.
Раздел Польши в 1939 году – один из самых удивительных парадоксов в украинской историографии последних лет: с одной стороны – твёрдое убеждение, что Вторую мировую войну развязали Германия и Советский Союз, разделив беззащитную Польшу, с другой – убеждение, что Галичина и Прикарпатье – украинские регионы.
Такие заявления, какие позволяет себе в отношении Украины Навроцкий, у патриотов должны бы вызывать тяжёлые ассоциации с национально-освободительными войнами XVII века и фильмами Ежи Гофмана, однако все молчат.
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Протестующие фермеры и прочие разногласия
Консервативные идеи, подъем национального духа, христианские ценности, возрождение Речи Посполитой "от моря до моря" (хотя бы в фантазиях) и гипотетический выход из "либерального" и пускающего мигрантов Евросоюза – то, с чем кандидат "Права и справедливости" может идти на приближающиеся выборы, отмечают польские политологи.
Представители PiS совсем недавно, впервые за многие годы, приняли участие в ежегодном националистическом шествии по Варшаве – "Марше Независимости", который проходит с 2010 года.
Согласно опросам, проведённым United Surveys и опубликованным накануне порталом Wirtualna Polska, у Навроцкого, несмотря на политическую биографию, чистую, как белый лист, высокие шансы пройти во второй тур вместе с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским.
Несмотря на удалую декоммунизацию и прочие правые нарративы, очевидно перекликающиеся с нынешними официальными украинскими, Навроцкий для страны, да и самих украинцев – едва ли друг.
Помимо претензий на три области, он поднимает и другую болезненную тему двухсторонних отношений – эксгумацию тел жертв Волынской резни, утверждая, что "украинские власти ведут себя в этом вопросе неприлично".
Отношения между Киевом и Варшавой всё сильнее обостряются и из-за сельскохозяйственного сектора – польские фермеры на границе в очередной раз бастуют и угрожают перекрыть все пропускные пункты до конца 2024 года.
Год назад же в украинский прокат вышел самый дорогой фильм, снятый в стране с 1991 года – "Довбуш" Олеся Санина. Хотя фильм и получил положительные отзывы критиков, удачный прокат и зрительскую любовь, в отношениях с Польшей он лишь подлил масла в огонь.
"Думаете, что вы свободные люди? Вы наша собственность", – надменно произносит один из персонажей, польский шляхтич. Эта сцена из трейлера облетела сеть ещё до начала проката, заставив возмутиться польские СМИ.
Навроцкому же, засматривающемуся на "Малопольшу", возможно, и понравилось бы.
Подробнее о фильме - в материале Марии Нестеровой Самый дорогой украинский фильм "Довбуш": красавица-невеста, империализм, поляки в бешенстве на сайте Украина.ру.
 
ЭксклюзивПольшавыборыУкраинаВаршаваДональд ТрампВладимир ВятровичИосиф СталинИнститут национальной памяти
 
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