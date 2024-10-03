https://ukraina.ru/20241003/1057853389.html

Киев продолжает издеваться над памятью жертв "Волынской резни"

Киев продолжает издеваться над памятью жертв "Волынской резни" - 03.10.2024 Украина.ру

Киев продолжает издеваться над памятью жертв "Волынской резни"

В Киеве в очередной раз пообещали начать поисковые работы на месте массовых могил жертв "Волынской резни". Сделано это в столь издевательской форме, что в Варшаве потребовали "не планов, а решения".

2024-10-03T05:37

2024-10-03T05:37

2024-10-03T05:37

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В среду, 2 октября, киевские СМИ распространили заявление Украинского института национальной памяти (УИНП) о том, что эта организация "в ответ на запросы граждан Польши" будто бы собирается в 2025 году начать в Ровенской области работы по поиску и эксгумации останков поляков, названных "жертвами Волынской трагедии". Напомню, что в Польше, устроенную на Волыни украинскими националистами из ОУН*-УПА* этническую чистку, в ходе которой было убито более 100 тысяч мирных поляков, называют "Волынской резнёй"."По результатам рассмотрения обращения, поступившего в сентябре 2024 года, Украинский институт национальной памяти намерен включить поисковые работы на территории Ровенской области в план работы и мероприятий на 2025 год", – сказано в заявлении института. То есть формально это лишь своеобразная декларация о намерениях, хотя и любой даже утверждённый план в условиях нынешней Украины является тем же самым.В заявлении не уточняется, кто именно из польских граждан направил запрос в УИНП, но в начале сентября польские СМИ сообщали об обращении к Владимиру Зеленскому руководительницы "Общества польско-украинского примирения" Каролины Романовской. Оно касалось села Углы на территории современной Ровенской области, где 12 мая 1943 года сотня УПА* под командованием Никона "Вороны" Семенюка убила более 100 поляков и украинцев из смешанных семей. 72 тела, среди которых и тела предков Романовской, были захоронены на месте сожжённой боевиками часовни.То есть могила в селе Углы – далеко на самое крупное захоронение жертв "Волынской резни", да и наиболее массовые убийства поляков происходили на территории нынешней Волынской области, а не Ровенской. Учитывая активную проукраинскую позицию пани Романовской, скорее речь идёт о её использовании Киевом в своих целях, ведь по сути заявление украинского института – это набор претензий к польским коллегам и властям Польши в целом."Учитывая, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют, УИНП склоняется к решению пойти навстречу интересам граждан Польши, и в порядке исключения непосредственно взять на себя роль координатора в проведении поисковых работ по запросу польских граждан с приглашением польской стороны в качестве наблюдателя", – приводится в нём цитата руководителя института Антона Дробовича.А в приложенной к заявлению "Справке о межинституциональных отношениях между Украиной и Польшей в сфере национальной памяти" сказано, что Институт национальной памяти Польши (ИНПП) и Министерство культуры Польши саботируют совместную работу с Киевом. При этом сотрудники УИНП в социальных сетях начали с издевательскими комментариями разгонять информацию о том, что нынешний глава ИНПП Кароль Навроцкий после своего назначения в 2021 году не обращался к украинской стороне по поводу эксгумации жертв "Волынской резни" – мол, обратился бы, получил бы разрешение, как гражданка Романовская. Но всё дело в том, что Навроцкий до сих пор не получил никакого ответа УИНП на соответствующий запрос, отправленный в Киев ещё в 2020 году.Кроме того, в справке УИНП содержится отсылка к подписанному в июне 2022 года Меморандуму о сотрудничестве в области национальной памяти, которым предусмотрено создание украинско-польской рабочей группы по розыску, эксгумации, захоронению, празднованию, легализации, реконструкции и правовой охране мест чествования и захоронений."Меморандум должен был вступить в силу после прекращения военного положения на Украине. Тем не менее, вопрос поиска и эксгумации захоронений поляков на территории Украины остро поднимался польской стороной на протяжении всего времени полномасштабной войны", – обиженно отметили в УИНП. А дальше пошла уже откровенная манипуляция."В 2023 году Украина пошла навстречу Польше, и во исполнение Меморандума были проведены совместные украинско-польские исследования по установлению места захоронений поляков на территории бывшего сельского кладбища села Садово Чертковского района Тернопольской области (бывшее село Пужники)", – сказано в заявлении УИНП. Но упущен один важный момент: место массового захоронения польских жертв ОУН-УПА* в Пужниках было установлено, но разрешения на их эксгумацию украинская сторона до сих пор не выдала!Появление в публичной плоскости заявления УИНП несомненно связано с дальнейшей эскалацией польско-украинского конфликта по вопросу "Волынской резни", о котором сообщало издание Украина.ру. В понедельник, 30 сентября, заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский заявил, что вопрос эксгумаций польских жертв Волыни будет рассматриваться в рамках открытия первого раздела на переговорах с Украиной о вступлении в ЕС.– сказал польский дипломат.Замминистра отметил, что возможность эксгумации останков польских граждан и их достойного захоронения является "чем-то совершенно очевидным в нашем культурном кругу". "Мы не шантажируем Украину, мы лишь говорим, что они должны вести себя в соответствии с тем, что требуют европейские принципы. Я думаю, что, в конце концов, мы придем к согласию в этом вопросе. Мы не хотим мести, мы не требуем наказания, мы просто хотим достойного захоронения наших предков", – подчеркнул Бартошевский.На следующий день в Польшу прибыл новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига – но не с официальным визитом, а лишь как участник Варшавского форума по безопасности. Главу украинской дипломатии демонстративно не принял его польский коллега Радослав Сикорский, Сибиге пришлось довольствоваться протокольной встречей с президентом Польши Анджеем Дудой, и более продолжительной – со спикером польского Сейма Шимоном Головней.Причём если сайт Дуды ограничился короткой фразой о том, что "стороны обсудили поддержку Украины в войне с Россией, усилия Украины по получению членства в Европейском Союзе и НАТО, а также поиск путей решения исторических проблем", то комментарий Канцелярии Сейма был более пространным."В контексте приближения Дня всех святых спикер Сейма обратил внимание на большое значение для польских женщин и мужчин момента зажжения свечи на могилах своих близких, которые погибли. Для этого важно знать, где они похоронены. Поэтому этот вопрос является цивилизационным, а не политическим", – было сказано в сообщении. Головня также акцентировал, что "вопрос уважения к умершим является фундаментальным для ценностей, на которых основывается Европейский Союз".После этих встреч Сибига на полях Варшавского форума по безопасности вечером 1 октября заявил (причём в комментарии "Радио Свобода"**, а не польским СМИ), что Украина имеет "достаточно политической воли и дипломатического таланта, чтобы решать любые, в том числе самые сложные вопросы, в частности, с нашими ближайшими союзниками и друзьями – поляками".Однако упомянутое заявление УИНП свидетельствует скорее об обратном. В нём есть такие слова: "Несмотря на неоднократные шаги украинской стороны навстречу польской, запрос Украины на восстановление мемориальной таблицы на захоронении воинов УПА* на горе Монастырь остается не исполненным. Восстановление таблицы в первоначальном виде с указанием имен похороненных в этой братской могиле было предметом переговоров на высшем уровне президентов Украины и Польши".Издание Украина.ру подробно рассказывало об этой могиле, в которой, по воспоминаниям, похоронены 45 боевиков УПА*, погибших в 1944-1946 годах в боях с частями НКВД. Но во время предыдущего всплеска польско-украинской дружбы в начале 2000-х на могиле была установлена плита над могилой с фамилиями 62-х людей, будто бы покоящихся в ней, хотя верификации этих фамилий никто не проводил, как и эксгумации захоронения.На плите не указывалось, что это могила боевиков УПА*, но на это намекала венчающая её надпись "Полегли за вольную Украину". В 2015 году плита, вызывавшая раздражение потомков жертв УПА* была разбита, но в 2020-м, перед визитом Анджея Дуды в Киев, могилу отреставрировали за счёт государственного бюджета Польши.На ней появилась новая плита с текстом на польском и украинском языках (это требование польского закона о военных захоронениях) следующего содержания: "Братская могила украинцев, которые погибли в битве с советским НКВД в Монастырских лесах в ночь со 2 на 3 марта 1945 года". Но, поскольку текст формально был не согласован с украинской стороной и, естественно, не содержит никаких упоминаний о "героях УПА*", новая плита с тех пор неоднократно вызывала негодование записных украинских патриотов, к которым ныне официально присоединился УИНП.Учитывая всё описанное выше, реакцию Министерства иностранных дел Польши можно считать верхом дипломатичности. По словам официального представителя польского МИД Павла Вронского, заявление УИНП о готовности возобновить эксгумацию жертв Волынской резни – "это хорошая информация и шаг в правильном направлении"."Но министр Радослав Сикорский в переговорах с украинскими партнерами неоднократно подчеркивал, что мы ожидаем не планов, а решения. Поэтому мы надеемся, что такое решение действительно будет принято", – сказал Вронский в комментарии польскому государственному информагентству РАР. Он также подчеркнул, что глава МИД Польши "рассматривает этот вопрос не как политический спор, а призывает украинскую сторону сделать цивилизованный и христианский жест памяти в отношении жертв ужасных событий на Волыни".В свою очередь, Яцек Чапутович, возглавлявший МИД Польши в 2018-2020 годах, 2 октября опубликовал в газете Rzeczpospolita большую статью под заголовком "Почему Польша не хочет эксгумации на Волыни?" Чапутович – бывший назначенец консервативной партии "Право и Справедливость" (ПиС), в годы правления которой Варшава куда более жёстко, чем нынешние леволибералы, добивалась достойного захоронения жертв "Волынской резни". Но теперь он обвинил своего преемника Радослава Сикорского, а также премьера Польши Дональда Туска в том, что те решили создать конфликт с Украиной ради внутриполитических целей."Смысл не в том, чтобы поймать кролика, а в том, чтобы гоняться за ним. Правительство пришло к выводу, что выгоднее создать конфликт с Украиной, чем разблокировать эксгумацию", – заявил Чапутович, и потребовал от нынешних польских властей восстановить памятник на горе Монастырь в том виде, в котором хочет Киев (хотя правительство, в котором он работал, было однозначно против этого)."Но что мы будем делать, если Украина не поддастся на наш шантаж? Возможно, мы потребуем, чтобы эксгумации на Волыни были включены в акт о капитуляции Украины, наряду с отказом от Крыма и Донбасса. Но самое главное – не восстанавливать памятник на горе Монастырь!" – восклицает Чапутович, явно считая, что подыгрывает киевским властям.Вот только вряд ли в Киеве понравится даже риторическое упоминание акта о капитуляции Украины, пусть и со стороны отставного польского дипломата. Ведь это значит, что его действующие коллеги обсуждают подобное развитие ситуации, но пока просто молчат о нём.Другие подробности польско-украинского конфликта вокруг эксгумации жертв Волынской резни - в статье "Проблемы с эксгумацией. Итоги 30 сентября на Украине"*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ**Организация, признанная на территории РФ иноагентом

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Олег Хавич

украина, польша, киев, анджей дуда, владимир зеленский, мид, украина.ру, ес, эксклюзив, олег хавич