Самый дорогой украинский фильм "Довбуш": красавица-невеста, империализм, поляки в бешенстве - 02.09.2023 Украина.ру
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Культура
https://ukraina.ru/20230902/1049097973.html
Самый дорогой украинский фильм "Довбуш": красавица-невеста, империализм, поляки в бешенстве
Самый дорогой украинский фильм "Довбуш": красавица-невеста, империализм, поляки в бешенстве - 02.09.2023 Украина.ру
Самый дорогой украинский фильм "Довбуш": красавица-невеста, империализм, поляки в бешенстве
За первую неделю проката в кинотеатрах украинский исторический (а в реальности, скорее – супергеройский фильм) "Довбуш" режиссера Олеся Санина собрал рекордные 8,7 миллионов гривен (около 17 миллионов рублей)
2023-09-02T08:27
2023-09-02T08:27
культура
эксклюзив
культура
кино
фильм
польша
польский империализм
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"Думаете, что вы – свободные люди? Вы наша собственность", - надменно произносит польский шляхтич, и этой фразой определяется смысловая суть картины, естественно вызвавшая в Польше гнев и обиду…Олекса Довбуш – главный герой фильма (второй главный герой - его брат, Иван) – главарь западноукраинских (карпатских) повстанцев опришков. Действовали они на территории Галиции, Закарпатья, Буковины и самих Карпат в промежутке между XVI и XIX веками, борясь с властью Речи Посполитой и австро-венгерским империализмом.Опришки были сборными отрядами из бедняков всех национальностей – украинцев, гуцулов, русинов, венгров, словаков. Разумеется, были среди них и польские крестьяне, а иногда и бедные мещане: история опришков, вопреки современной терминологии, имеет не национальные, а классовые корни.Их борьба сошла на нет только ко второй половине XIX века, когда Австрия отменила панщину – по сути, крепостное право, и гвардейскими облавами уничтожила последние отряды повстанцев.Конечно, опришки были не только борцами с помещиками и угнетателями, встречались и отряды обычных грабителей, под видом борцов за народное счастье, совершавших налеты на усадьбы с целью наживы.Но Олекса Довбуш остался в народном сознании и фольклоре положительным персонажем – западноукраинским Робин Гудом. Еще один схожий персонаж в украинской истории – Устим Кармелюк, герой уже XIX века, центральных и южных областей нынешней Украины. Его "украинским Робин Гудом" прозвал Максим Горький, в литературу, скульптуру и живопись он тоже вошел как лидер крестьянских восстаний.В романтическом искусстве подробные исторические фигуры всегда были овеяны ореолом героизма и возвышенности. Иван Франко в своей повести "Петрии и Довбущуки" описал Довбуша так:"Душа немолодого уже опришка бывала иногда так полна забот и угрызений, что ей приходилось изливаться перед кем-нибудь. Из своей ватаги он не мог никому довериться – и утешался, отыскав в лесной пустоши искреннего приятеля и опытного советчика. Он выговорил ему все, что лежало грузом на сердце, - и в той лесной хижине зародилось в душе его намерение посвятить свои сокровища для блага русского народа…"Фильм Санина, премьера которого прошла в День независимости Украины 24 августа 2023 – третья картина, рассказывающая историю Довбуша. Советская картина "Олекса Довбуш" режиссера Виктора Иванова была снята на киевской Киностудии имени А. Довженко, и вышла на экраны в 1959 году, а уже в независимой Украине, в 2018 году, Сергей Скобун снял приключенческий фильм "Легенда Карпат", который, к слову, в южнокорейском прокате получил название "Последний Робин Гуд".Оба фильма, в той или иной степени, были пропитаны карпатским, гуцульским колоритом: все указывало на место и время действия – музыка, костюмы, танцы, характерная "говірка" - русинское наречие, на котором говорят и многие персонажи нового фильма.Картина Санина стала самой дорогой в истории кино независимой Украины. Это, и не только это, взорвало по итогам первой недели показов польскую прессу: например, главный редактор журнала Najwyższy Czas! Томаш Соммер написал:"То есть украинцы в благодарность за помощь сняли самый дорогой фильм в истории Украины, в котором показано, что поляков надо убивать, потому что польские паны - исключительные свиньи? А президента Дуды не было на премьере в Киеве? Он, наверное, расплакался бы от умиления в жилетку Зеленского".Многие другие СМИ процитировали блогера Rafał z Krakowa, который написал, что этот фильм – "ужас", а поляки в нем представлены "жестокими оккупантами".Издание DoRzeczy предлагает такой анонс фильма: Отважные украинские разбойники и злое польское дворянство. Фильм "Довбуш"."Причиной того, что премьера фильма не состоялась в Польше, может быть его антипольский подтекст. В роли главных антагонистов выступает польское дворянство, против которого выступает гуцульский разбойник Олекса Довбуш. Фильм вдохновлен историей карпатского бандита Алексея Добоша (укр. Довбуш), который скитался со своей бандой в Покуце в 1739-1745 годах. За убийства и изнасилования Добош был повешен в Станиславове. В этом городе состоялся один из предпремьерных показов фильма."С точки зрения истории, авторы статьи покривили душой: Довбуш был убит самым зверским образом, а его тело расчленено по приказу того самого польского шляхтича, который произносит в фильме сакральные слова о том, что "вы – наша собственность".Сам же фильм куда больше напоминает приключенческий боевик, чем историческое полотно, что, впрочем, совершенно органично для современного исторического (раньше было модно называть его "костюмированным") кино. Особенно "Довбуш" выделяется на фоне других премьер украинского проката, большинство из которых связаны с текущими военными действиями, или предлагают зрителю очень необычные сюжеты, как, например, фильм 2020-го года Романа Перфильева "Бесславные крепостные" - боевик с альтернативной историей жизни Тараса Шевченко, у которого обнаружились японские корни и стремление стать самураем…Антиимпериалистический посыл "Довбуша" был истолкован превратно именно в Польше: там прокат отменили, в то время как в Германии премьера прошла успешно, и некоторые другие европейские страны планируют показать его.Сам фильм, прежде всего, красивый. Все кинокритики отметили высокое качество художественного и музыкального оформления картины: особенной похвалы добились, разумеется, Карпаты, где снимался фильм, и костюмы – прежде всего, обрядовые, свадебные.Музыку в фильме тоже похвалили одновременно за аутентичность (включая гуцульские народные инструменты) и авангардность: музыкальным оформлением фильма занималась современная харьковская композитор Алла Загайкевич и ее соавтор Александр Черный.В общем и целом, фильм получился ярким, понравился публике, угодил в скандал (а как мы помним – все, что не некролог, все – пиар), и транслировал довольно таки внезапные идеи и посылы.
https://ukraina.ru/20230811/1048639252.html
https://ukraina.ru/20230808/1048513254.html
https://ukraina.ru/20230831/1049069477.html
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Мария Нестерова
Мария Нестерова
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, культура, кино, фильм, польша, польский империализм
Культура, Эксклюзив, культура, кино, фильм, Польша, польский империализм

Самый дорогой украинский фильм "Довбуш": красавица-невеста, империализм, поляки в бешенстве

08:27 02.09.2023
 
© glavcom.ua
© glavcom.ua
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Мария Нестерова
автор издания Украина.ру
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За первую неделю проката в кинотеатрах украинский исторический (а в реальности, скорее – супергеройский фильм) "Довбуш" режиссера Олеся Санина собрал рекордные 8,7 миллионов гривен (около 17 миллионов рублей)
"Думаете, что вы – свободные люди? Вы наша собственность", - надменно произносит польский шляхтич, и этой фразой определяется смысловая суть картины, естественно вызвавшая в Польше гнев и обиду…
Олекса Довбуш – главный герой фильма (второй главный герой - его брат, Иван) – главарь западноукраинских (карпатских) повстанцев опришков. Действовали они на территории Галиции, Закарпатья, Буковины и самих Карпат в промежутке между XVI и XIX веками, борясь с властью Речи Посполитой и австро-венгерским империализмом.
Опришки были сборными отрядами из бедняков всех национальностей – украинцев, гуцулов, русинов, венгров, словаков. Разумеется, были среди них и польские крестьяне, а иногда и бедные мещане: история опришков, вопреки современной терминологии, имеет не национальные, а классовые корни.
Их борьба сошла на нет только ко второй половине XIX века, когда Австрия отменила панщину – по сути, крепостное право, и гвардейскими облавами уничтожила последние отряды повстанцев.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dovbush Movie
- РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dovbush Movie
Конечно, опришки были не только борцами с помещиками и угнетателями, встречались и отряды обычных грабителей, под видом борцов за народное счастье, совершавших налеты на усадьбы с целью наживы.
Но Олекса Довбуш остался в народном сознании и фольклоре положительным персонажем – западноукраинским Робин Гудом. Еще один схожий персонаж в украинской истории – Устим Кармелюк, герой уже XIX века, центральных и южных областей нынешней Украины. Его "украинским Робин Гудом" прозвал Максим Горький, в литературу, скульптуру и живопись он тоже вошел как лидер крестьянских восстаний.
В романтическом искусстве подробные исторические фигуры всегда были овеяны ореолом героизма и возвышенности. Иван Франко в своей повести "Петрии и Довбущуки" описал Довбуша так:
"Душа немолодого уже опришка бывала иногда так полна забот и угрызений, что ей приходилось изливаться перед кем-нибудь. Из своей ватаги он не мог никому довериться – и утешался, отыскав в лесной пустоши искреннего приятеля и опытного советчика. Он выговорил ему все, что лежало грузом на сердце, - и в той лесной хижине зародилось в душе его намерение посвятить свои сокровища для блага русского народа…"
- РИА Новости, 1920, 11.08.2023
11 августа, 16:53Культура
Больше, чем фильм. 50 лет назад начался показ сериала "Семнадцать мгновений весны"Ровно полвека лет назад – 11 августа 1973 года – состоялась премьера самого популярного советского сериала всех времен – военно-исторической драмы "Семнадцать мгновений весны", которую сняла режиссер Татьяна Лиознова, по одноименному роману популярного писателя Юлиана Семенова
Фильм Санина, премьера которого прошла в День независимости Украины 24 августа 2023 – третья картина, рассказывающая историю Довбуша. Советская картина "Олекса Довбуш" режиссера Виктора Иванова была снята на киевской Киностудии имени А. Довженко, и вышла на экраны в 1959 году, а уже в независимой Украине, в 2018 году, Сергей Скобун снял приключенческий фильм "Легенда Карпат", который, к слову, в южнокорейском прокате получил название "Последний Робин Гуд".
Оба фильма, в той или иной степени, были пропитаны карпатским, гуцульским колоритом: все указывало на место и время действия – музыка, костюмы, танцы, характерная "говірка" - русинское наречие, на котором говорят и многие персонажи нового фильма.
Картина Санина стала самой дорогой в истории кино независимой Украины. Это, и не только это, взорвало по итогам первой недели показов польскую прессу: например, главный редактор журнала Najwyższy Czas! Томаш Соммер написал:
"То есть украинцы в благодарность за помощь сняли самый дорогой фильм в истории Украины, в котором показано, что поляков надо убивать, потому что польские паны - исключительные свиньи? А президента Дуды не было на премьере в Киеве? Он, наверное, расплакался бы от умиления в жилетку Зеленского".
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dovbush Movie
- РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dovbush Movie
Многие другие СМИ процитировали блогера Rafał z Krakowa, который написал, что этот фильм – "ужас", а поляки в нем представлены "жестокими оккупантами".
Издание DoRzeczy предлагает такой анонс фильма: Отважные украинские разбойники и злое польское дворянство. Фильм "Довбуш".
"Причиной того, что премьера фильма не состоялась в Польше, может быть его антипольский подтекст. В роли главных антагонистов выступает польское дворянство, против которого выступает гуцульский разбойник Олекса Довбуш. Фильм вдохновлен историей карпатского бандита Алексея Добоша (укр. Довбуш), который скитался со своей бандой в Покуце в 1739-1745 годах. За убийства и изнасилования Добош был повешен в Станиславове. В этом городе состоялся один из предпремьерных показов фильма."
С точки зрения истории, авторы статьи покривили душой: Довбуш был убит самым зверским образом, а его тело расчленено по приказу того самого польского шляхтича, который произносит в фильме сакральные слова о том, что "вы – наша собственность".
Александр Ханжонков
8 августа, 18:00История
Александр Ханжонков: казак из Донбасса, создавший российское киноБиография могла бы лечь в основу кинокартины, но вместо этого он сам снимал кино, занимался прокатом новых лент, устраивал киностудии и заботился о том, чтобы Владимир Ленин на полном серьёзе мог сказать о том, что "из всех искусств для нас важнейшим является кино". 8 августа 1877 года родился Александр Ханжонков
Сам же фильм куда больше напоминает приключенческий боевик, чем историческое полотно, что, впрочем, совершенно органично для современного исторического (раньше было модно называть его "костюмированным") кино. Особенно "Довбуш" выделяется на фоне других премьер украинского проката, большинство из которых связаны с текущими военными действиями, или предлагают зрителю очень необычные сюжеты, как, например, фильм 2020-го года Романа Перфильева "Бесславные крепостные" - боевик с альтернативной историей жизни Тараса Шевченко, у которого обнаружились японские корни и стремление стать самураем…
Антиимпериалистический посыл "Довбуша" был истолкован превратно именно в Польше: там прокат отменили, в то время как в Германии премьера прошла успешно, и некоторые другие европейские страны планируют показать его.
Сам фильм, прежде всего, красивый. Все кинокритики отметили высокое качество художественного и музыкального оформления картины: особенной похвалы добились, разумеется, Карпаты, где снимался фильм, и костюмы – прежде всего, обрядовые, свадебные.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dovbush Movie
- РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dovbush Movie
Музыку в фильме тоже похвалили одновременно за аутентичность (включая гуцульские народные инструменты) и авангардность: музыкальным оформлением фильма занималась современная харьковская композитор Алла Загайкевич и ее соавтор Александр Черный.
В общем и целом, фильм получился ярким, понравился публике, угодил в скандал (а как мы помним – все, что не некролог, все – пиар), и транслировал довольно таки внезапные идеи и посылы.
Храни меня мой талисман
31 августа, 18:00История
"Храни меня мой талисман": не понятый, но не забытый фильм Романа Балаяна150-летие со дня смерти великого поэта Александра Сергеевича Пушкина советские кинематографисты отметили весьма нетривиально. 31 августа 1986 года на экраны кинотеатров вышла снятая на Киевской киностудии им. Довженко, пожалуй, самая необычная и неоднозначная картина режиссера Романа Балаяна "Храни меня мой талисман"
 
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