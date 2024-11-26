Британия отправила Киеву десятки ракет Storm Shadow — Bloomberg - 26.11.2024 Украина.ру
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Британия отправила Киеву десятки ракет Storm Shadow — Bloomberg
Британия отправила Киеву десятки ракет Storm Shadow — Bloomberg - 26.11.2024 Украина.ру
Британия отправила Киеву десятки ракет Storm Shadow — Bloomberg
Британское правительство отправило на Украину десятки дальнобойных ракет Storm Shadow, применяемых для ударов по России. Об этом сообщило информагентство Bloomberg
2024-11-26T10:33
2024-11-26T10:33
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Storm Shadow были переданы до того, как Лондон официально снял ограничения на их использование для ударов по территории России, сообщило информагентство со ссылкой на анонимные источники."Это первая поставка за время правления премьер-министра Кира Стармера, который пообещал продолжить поддержку войны страны против России, - сказано в публикации. - Поставки, о которых публично не сообщалось, состоялись несколько недель назад и были заказаны после того, как у Киева закончились ракеты большой дальности, сообщили источники, пожелавшие остаться неназванными при обсуждении вопросов безопасности".Информагентство напомнило, что ранее Storm Shadow применялись против Черноморского флота России. Стармер заявлял 20 ноября на саммите G-20 в Бразилии, что его правительство удваивает поддержку Киева.Также известно, что 26 ноября в Брюсселе на специальном заседании Совета НАТО-Украина будут обсуждаться последствия применения Россией новейшей ракеты средней дальности "Орешник" в Днепропетровске. Её применение последовало в ответ на ракетные удары 19 ноября с украинской территории по российским объектам в Курской и Брянской областях. При этом впервые использовались американские ракеты ATACMS и британские Storm Shadow.Президент России Владимир Путин вечером 21 ноября выступил со специальным обращением по применению "Орешника", поразившего днепропетровский "Южмаш". До этого он отмечал, что использование западных дальнобойных ракет – таких, как применённые с украинской территории 19 ноября, невозможно без участия западных специалистов.Ранее в новостях: Не унимается: Байден хочет снабжать Украину оружием бесперебойно Также на эту тему: Песков: Москва ответила "Орешником" на "жажду внутриполитической мести и оголтелости" США
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новости, россия, киев, украина, владимир путин, джо байден, bloomberg, нато, черноморский флот вмф россии, сво, военная эскалация, британия, военная помощь, storm shadow , ракеты
Новости, Россия, Киев, Украина, Владимир Путин, Джо Байден, bloomberg, НАТО, Черноморский флот ВМФ России, СВО, военная эскалация, Британия, военная помощь, Storm Shadow , ракеты

Британия отправила Киеву десятки ракет Storm Shadow — Bloomberg

10:33 26.11.2024
 
© commons.wikimedia.org / David Monniaux Storm Shadow
Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© commons.wikimedia.org / David Monniaux
Читать в
Британское правительство отправило на Украину десятки дальнобойных ракет Storm Shadow, применяемых для ударов по России. Об этом сообщило информагентство Bloomberg
Storm Shadow были переданы до того, как Лондон официально снял ограничения на их использование для ударов по территории России, сообщило информагентство со ссылкой на анонимные источники.
"Это первая поставка за время правления премьер-министра Кира Стармера, который пообещал продолжить поддержку войны страны против России, - сказано в публикации. - Поставки, о которых публично не сообщалось, состоялись несколько недель назад и были заказаны после того, как у Киева закончились ракеты большой дальности, сообщили источники, пожелавшие остаться неназванными при обсуждении вопросов безопасности".
Информагентство напомнило, что ранее Storm Shadow применялись против Черноморского флота России. Стармер заявлял 20 ноября на саммите G-20 в Бразилии, что его правительство удваивает поддержку Киева.
Также известно, что 26 ноября в Брюсселе на специальном заседании Совета НАТО-Украина будут обсуждаться последствия применения Россией новейшей ракеты средней дальности "Орешник" в Днепропетровске. Её применение последовало в ответ на ракетные удары 19 ноября с украинской территории по российским объектам в Курской и Брянской областях. При этом впервые использовались американские ракеты ATACMS и британские Storm Shadow.
Президент России Владимир Путин вечером 21 ноября выступил со специальным обращением по применению "Орешника", поразившего днепропетровский "Южмаш". До этого он отмечал, что использование западных дальнобойных ракет – таких, как применённые с украинской территории 19 ноября, невозможно без участия западных специалистов.
Ранее в новостях: Не унимается: Байден хочет снабжать Украину оружием бесперебойно
Также на эту тему: Песков: Москва ответила "Орешником" на "жажду внутриполитической мести и оголтелости" США
 
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