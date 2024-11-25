https://ukraina.ru/20241125/1059146997.html

Геннадий Подлесный: Запад даст Киеву ядерное оружие, но Россия встретит его на море, в воздухе и на земле

Геннадий Подлесный: Запад даст Киеву ядерное оружие, но Россия встретит его на море, в воздухе и на земле - 25.11.2024 Украина.ру

Геннадий Подлесный: Запад даст Киеву ядерное оружие, но Россия встретит его на море, в воздухе и на земле

Раньше Запад говорил, что Украина должна победить. Теперь он говорит, что Украина не должна проиграть. Если Украина не должна проиграть, она должна быть вооружена так же, как и Россия. У России есть ядерное оружие. Следовательно, такое же оружие должно быть у Украины. Для США важно то, что ядерные удары будут наноситься на территории Европы.

2024-11-25T05:50

2024-11-25T05:50

2024-11-25T05:50

интервью

украина

европа

сша

владимир путин

вооруженные силы украины

украина.ру

ядерное оружие

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный.После удара по Украине новой ракетой средней дальности "Орешник" некоторые чиновники в Европе и США выдвинули идею возвращения Украине ядерного оружия, сообщает "Нью-Йорк Таймс".- Геннадий Иванович, насколько вероятен такой сценарий?- Я еще полгода назад говорил, что этот сценарий вполне вероятен.Раньше Запад говорил, что Украина должна победить. Теперь он говорит, что Украина не должна проиграть. Если Украина не должна проиграть, она должна быть вооружена так же, как и Россия. У России есть ядерное оружие. Следовательно, такое же оружие должно быть у Украины.Это не мое личное мнение. Я отвечаю на ваш вопрос, исходя из логики, которой руководствуется Запад.Для США в этой ситуации важно то, что ядерные удары будут наноситься на территории Европы, а Европа для них не в приоритете. Поэтому они готовы пойти на передачу ядерного оружия Украине. В частности, они могут разрешить киевскому режиму создать грязную бомбу и применить ее.Как военный человек я считаю, что основная наша проблема в случае ядерных ударов – защита атомных станций: Курской и Воронежской.Сейчас из шести обычных ракет ATACAMS мы сбиваем пять, а одна повреждается. А если киевский режим запустит 12 ракет с ядерным боезарядом, то две ракеты точно попадут на Курскую АЭС, у которой нет защитного купала, способного выдержать такое попадание. Нам реально угрожает ядерная катастрофа.Поэтому нам надо делать все, чтобы не допустить поставок на Украину ядерного оружия. Пророссийские морские "пираты" должны топить корабли, которые везут военные грузы. Пророссийские воздушные "пираты" должны сбивать самолеты, которые доставляют оружие.А самое главное – нужно уничтожить точки входа из Европы на Украину на железнодорожных путях.Если мы это не сделаем, мы рано или поздно встанем перед необходимостью принимать экстраординарные меры, чтобы предотвратить массированные удары по нашим АЭС.- Неоднократно в интервью нашему изданию вы высказывали мнение о необходимости тотального уничтожения транспортной инфраструктуры Украины. Исходя из тактико-технических характеристик новой ракеты, насколько легче нам будет сделать это теперь?- Давайте уточним термин. Тотальное – значит, полное. Я не сказочник и понимаю, что полностью уничтожить всю железнодорожную инфраструктуру мы физически не можем. А точечно уничтожить станции, где на границе происходит смена колесных пар мы можем. Их не так много, менее десяти.У нас есть ракеты, которые могут влететь в Бескидский тоннель, где нескончаемым потоком идут военные грузы, и взорваться там. А если рассчитать, что ракета взорвется, когда там будет идти очередной состав со снарядами для ВСУ, то для устранения последствий потребуется минимум полгода.Достаточно уничтожить электросеть, которая питает железные дороги Украины. Восстановить ее будет невозможно, если уничтожить трансформаторные подстанции. Это приведет к коллапсу на железных дорогах.А запуск тепловозов и даже паровозов из резерва не решит вопрос, потому что они имеют гораздо меньшую тяговую силу, чем электровозы. Параллельно должна уничтожаться инфраструктура узловых жд станций.- Некоторые эксперты утверждают, что логистика ВСУ не железнодорожная, а автомобильная. Это сильно усложнит задачу?- Автомобильная логистика сильно уступает по пропускной способности железнодорожной. Чтобы перевезти один эшелон, потребуется большое количество большегрузных автомобилей.Наши ударные средства могут быть привлечены для уничтожения автодорог и переходов на границе с той же Польшей. Уничтожение пограничных пунктов перехода не вызовет ядерную войну или другие последствия, сравнимые с ударами по Курской АЭС.Путин четко заявил, что мы будем действовать в соответствии с угрозами, которые будут появляться. Если появится угроза того, что с территории Польши будут ввезены ракеты для уничтожения наших инфраструктурных объектов, в том числе АЭС, то удары будут наноситься по территории государств, где находятся пункты погрузки. Тот же Жешув или другие узлы транспортировки и хранения вооружения для ВСУ. Но Россия действует гуманно, и мы будем предупреждать о ракетном ударе. Дальше, как в известной поговорке: кто не спрятался, я не виноват.- Если предположить, что тактическое ядерное оружие попадет на Украину, как оно повлияет на ход боевых действий, или удары будут наноситься по тыловым объектам?- На поле боя оно может применяться, но это нецелесообразно. Артиллерийские снаряды с ядерным наполнением примерно эквивалентны нашему ОДАБ-3000. ОДАБ-3000 применяется, уничтожается опорный пункт, но кардинально ничего на фронте не меняется. ВСУ продолжают биться. Массовой сдачи в плен не будет, пока не рухнет фронт.Условия, при которых "Орешник" полетит на США и Европу, в интервью изданию Украина.ру назвал военный историк и писатель Михаил Поликарпов: Если США не перестанут наглеть, следующие "Орешники" прилетят по Киеву и по Жешуву.

https://ukraina.ru/20241122/1059140523.html

https://ukraina.ru/20241122/1059136871.html

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Денис Рудометов

интервью, украина, европа, сша, владимир путин, вооруженные силы украины, украина.ру, ядерное оружие