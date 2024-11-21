"У США кишка тонка": Крапивник рассказал, способен ли Запад отправить группировку войск на Украину
© РИА Новости . Александр Имедашвили, STF / Перейти в фотобанкСовместные военные учения вооруженных сил Грузии и США "Достойный партнёр"
Американское общество забыло, что такое реальная война. Даже если США отправят свои войска на Украину, то понесут там серьезные потери, к которым Америка политически не готова. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Ранее глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил, что если бы у русских не было ядерного оружия, "мы уже были бы на Украине и вышвырнули бы их оттуда".
"То есть прямо сейчас Штаты могут собрать и отправить на Украину группировку численностью от 60 до 80 тысяч человек. И даже если отправят, то эти войска все равно понесут серьезные потери, к которым Америка политически не готова", — подчеркнул Крапивник.
По его словам, американское общество забыло, что такое реальная война. Последний раз оно это пережило во время Корейской войны. Даже Вьетнам нельзя считать полноценной войной, потому что там за неделю гибло от 50 до 100 американских военнослужащих, указал эксперт.
"Поэтому у США сейчас кишка тонка. Не готовы они к такой войне, которая будет идти где-то там далеко (американцы вряд ли смогут найти Донбасс на карте), и при этом будет сопровождаться такими потерями", — резюмировал собеседник издания.
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