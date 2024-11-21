https://ukraina.ru/20241121/1059072662.html

"У США кишка тонка": Крапивник рассказал, способен ли Запад отправить группировку войск на Украину

"У США кишка тонка": Крапивник рассказал, способен ли Запад отправить группировку войск на Украину - 21.11.2024 Украина.ру

"У США кишка тонка": Крапивник рассказал, способен ли Запад отправить группировку войск на Украину

Американское общество забыло, что такое реальная война. Даже если США отправят свои войска на Украину, то понесут там серьезные потери, к которым Америка политически не готова. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2024-11-21T04:00

2024-11-21T04:00

2024-11-21T04:00

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вьетнам

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Ранее глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил, что если бы у русских не было ядерного оружия, "мы уже были бы на Украине и вышвырнули бы их оттуда".По мнению эксперта, сейчас у США есть боеспособные части: это 802-я и 101-я воздушно-десантные дивизии, которые находятся в Польше и в Румынии. Есть еще 1-я пехотная и 1-я танковая дивизии. В каждой американской дивизии в среднем по 20 тысяч штыков, добавил он.По его словам, американское общество забыло, что такое реальная война. Последний раз оно это пережило во время Корейской войны. Даже Вьетнам нельзя считать полноценной войной, потому что там за неделю гибло от 50 до 100 американских военнослужащих, указал эксперт."Поэтому у США сейчас кишка тонка. Не готовы они к такой войне, которая будет идти где-то там далеко (американцы вряд ли смогут найти Донбасс на карте), и при этом будет сопровождаться такими потерями", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Их мало и они жирные, но политически очень опасны. Станислав Крапивник о том, чего нам ждать от США на сайте Украина.ру.О различных аспектах международной политики — в интервью Дмитрия Бабича: Спаррингу Макрона и Ле Пен пришел конец, а Европа для Зеленского лучше, чем США на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241120/1059034508.html

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новости, сша, украина, америка, станислав крапивник, нато, война, сво, детали, вьетнам, корейская война (1950-1953), потери, донбасс