"У США кишка тонка": Крапивник рассказал, способен ли Запад отправить группировку войск на Украину - 21.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241121/1059072662.html
"У США кишка тонка": Крапивник рассказал, способен ли Запад отправить группировку войск на Украину
"У США кишка тонка": Крапивник рассказал, способен ли Запад отправить группировку войск на Украину - 21.11.2024 Украина.ру
"У США кишка тонка": Крапивник рассказал, способен ли Запад отправить группировку войск на Украину
Американское общество забыло, что такое реальная война. Даже если США отправят свои войска на Украину, то понесут там серьезные потери, к которым Америка политически не готова. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
2024-11-21T04:00
2024-11-21T04:00
новости
сша
украина
америка
станислав крапивник
нато
война
сво
детали
вьетнам
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101840/94/1018409450_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_89d4fb36ea4b4e7f1d56c969bc4f70b3.jpg
Ранее глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил, что если бы у русских не было ядерного оружия, "мы уже были бы на Украине и вышвырнули бы их оттуда".По мнению эксперта, сейчас у США есть боеспособные части: это 802-я и 101-я воздушно-десантные дивизии, которые находятся в Польше и в Румынии. Есть еще 1-я пехотная и 1-я танковая дивизии. В каждой американской дивизии в среднем по 20 тысяч штыков, добавил он.По его словам, американское общество забыло, что такое реальная война. Последний раз оно это пережило во время Корейской войны. Даже Вьетнам нельзя считать полноценной войной, потому что там за неделю гибло от 50 до 100 американских военнослужащих, указал эксперт."Поэтому у США сейчас кишка тонка. Не готовы они к такой войне, которая будет идти где-то там далеко (американцы вряд ли смогут найти Донбасс на карте), и при этом будет сопровождаться такими потерями", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Их мало и они жирные, но политически очень опасны. Станислав Крапивник о том, чего нам ждать от США на сайте Украина.ру.О различных аспектах международной политики — в интервью Дмитрия Бабича: Спаррингу Макрона и Ле Пен пришел конец, а Европа для Зеленского лучше, чем США на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241120/1059034508.html
сша
украина
америка
вьетнам
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101840/94/1018409450_205:0:2934:2047_1920x0_80_0_0_df397b0e5e5157a51d87e46145309654.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, америка, станислав крапивник, нато, война, сво, детали, вьетнам, корейская война (1950-1953), потери, донбасс
Новости, США, Украина, Америка, Станислав Крапивник, НАТО, война, СВО, детали, Вьетнам, Корейская война (1950-1953), потери, Донбасс

"У США кишка тонка": Крапивник рассказал, способен ли Запад отправить группировку войск на Украину

04:00 21.11.2024
 
© РИА Новости . Александр Имедашвили, STF / Перейти в фотобанкСовместные военные учения вооруженных сил Грузии и США "Достойный партнёр"
Совместные военные учения вооруженных сил Грузии и США Достойный партнёр - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Александр Имедашвили, STF
Перейти в фотобанк
Читать в
Американское общество забыло, что такое реальная война. Даже если США отправят свои войска на Украину, то понесут там серьезные потери, к которым Америка политически не готова. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Ранее глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил, что если бы у русских не было ядерного оружия, "мы уже были бы на Украине и вышвырнули бы их оттуда".
По мнению эксперта, сейчас у США есть боеспособные части: это 802-я и 101-я воздушно-десантные дивизии, которые находятся в Польше и в Румынии. Есть еще 1-я пехотная и 1-я танковая дивизии. В каждой американской дивизии в среднем по 20 тысяч штыков, добавил он.
"То есть прямо сейчас Штаты могут собрать и отправить на Украину группировку численностью от 60 до 80 тысяч человек. И даже если отправят, то эти войска все равно понесут серьезные потери, к которым Америка политически не готова", — подчеркнул Крапивник.
По его словам, американское общество забыло, что такое реальная война. Последний раз оно это пережило во время Корейской войны. Даже Вьетнам нельзя считать полноценной войной, потому что там за неделю гибло от 50 до 100 американских военнослужащих, указал эксперт.
"Поэтому у США сейчас кишка тонка. Не готовы они к такой войне, которая будет идти где-то там далеко (американцы вряд ли смогут найти Донбасс на карте), и при этом будет сопровождаться такими потерями", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Их мало и они жирные, но политически очень опасны. Станислав Крапивник о том, чего нам ждать от США на сайте Украина.ру.
О различных аспектах международной политики — в интервью Дмитрия Бабича: Спаррингу Макрона и Ле Пен пришел конец, а Европа для Зеленского лучше, чем США на сайте Украина.ру.
Геннадий Подлесный интервью
Вчера, 07:58
Геннадий Подлесный: У России появился идеальный шанс вручить Трампу обездвиженную и обесточенную УкраинуМы можем сколько угодно уничтожать те или иные объекты на Украине, но против нас работают 52 государства мира, которые привезут киевскому режиму все необходимое. Это надо прекращать, если мы хотим добиться победы малой кровью и за относительно короткий срок
 
НовостиСШАУкраинаАмерикаСтанислав КрапивникНАТОвойнаСВОдеталиВьетнамКорейская война (1950-1953)потериДонбасс
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:15"Будет мобилизация и объявление войны": Крапивник о том, чем ответит Россия на возможную интервенцию НАТО
05:00Пытаются идти на прорыв и несут потери: Кнутов рассказал об окружении группировки ВСУ в районе Ольговки
04:45Кнутов: разрешение применять ракеты по "старым" территориям означает, что Запад объявляет войну России
04:30Крапивник о том, если ли у Запада ресурсы, чтобы организовать против России интервенцию на Украине
04:15Вышли из строя 64 объекта: эксперт рассказал про цели массированного налета на энергосистему Украины
04:00"У США кишка тонка": Крапивник рассказал, способен ли Запад отправить группировку войск на Украину
03:45Кнутов: ответные меры на разрешение США бить ракетами вглубь России могут быть "очень чувствительными"
03:30"На носу война с Ираном": эксперт о том, что ждет США после прихода к власти "христианских сионистов"
03:15Крапивник: Запад может выставить против России 500-тысячную армию, но массовая мобилизация "не прокатит"
20:31Зеленский потужился в Верховной Раде
19:00Алексей Малинин: Пенсионер Байден дал добро на удары по России, но перед этим заключил договор с Трампом
18:39БРИКС — антидот против мышления Запада. А есть ли детокс от Украины и Зеленского?
18:26На Украине заочно конфисковали имущество российского актёра Машкова
18:16ВСУ впервые запустили британские ракеты Storm Shadow по России - СМИ
18:14Новый пакет помощи: в ФРГ посчитали, сколько уже потратили на Украину и ужаснулись, сколько еще нужно
18:09В украинском Белгород-Днестровском "декоммунизировали" памятник Зое Космодемьянской
18:00В Киеве готовились к обстрелу, ВС РФ продвигаются, у Путина новые БПЛА, у Кулебы — тату. Итоги 20 ноября
17:34Мошенники крадут деньги у участников СВО, но почему-то в гривнах и по киевскому времени
17:26У Путина есть несколько тузов: когда, где и кому он их выложит на стол - Веселовский
17:03G20 отодвинула Украину на задний план − Запад утратил силу и не захотел ссориться из-за России
Лента новостейМолния