Захарова ответила на призыв главы МИД Германии Бербок отказаться от российских баз в Сирии
09:30 04.01.2025 (обновлено: 10:08 04.01.2025)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала в телеграм-канале на призыв главы Министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок избавиться от военных базах в САР
"И это говорит министр иностранных дел страны, где расположены военные базы США. У меня вопрос: не пора ли, с точки зрения главы МИД ФРГ, ей заявить что-нибудь подобное в адрес Вашингтона?", — написала Захарова в Телеграм.
Ранее 3 января немецкий дипломат заявила, что России "пора отказаться от военного контингента в Сирии".
С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных городов в Сирии, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.
Президент Сирии Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в переговорах не участвовала.
Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.
В пресс-службе уточнили, что уходящая администрация США и руководство Великобритании стремятся не допустить стабилизации обстановки в Сирии, посеять там хаос, но этому мешает военное присутствие в стране России.
* "Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация.
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