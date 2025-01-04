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Захарова ответила на призыв главы МИД Германии Бербок отказаться от российских баз в Сирии

Захарова ответила на призыв главы МИД Германии Бербок отказаться от российских баз в Сирии - 04.01.2025 Украина.ру

Захарова ответила на призыв главы МИД Германии Бербок отказаться от российских баз в Сирии

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала в телеграм-канале на призыв главы Министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок избавиться от военных базах в САР

2025-01-04T09:30

2025-01-04T09:30

2025-01-04T10:08

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Ранее 3 января немецкий дипломат заявила, что России "пора отказаться от военного контингента в Сирии".С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных городов в Сирии, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.Президент Сирии Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в переговорах не участвовала.Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.Разведки США и Британии поставили задачу командирам ИГ* совершать нападения на российские военные базы в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Службы внешней разведки (СВР) РФ.В пресс-службе уточнили, что уходящая администрация США и руководство Великобритании стремятся не допустить стабилизации обстановки в Сирии, посеять там хаос, но этому мешает военное присутствие в стране России.* "Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация.Также на эту тему — в статье Ростислава Ищенко "Ближний Восток: перспективы и возможности" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241223/1059859227.html

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новости, сирия, россия, германия, мария захарова, анналена бербок, башар асад, мид, иг, базы, детали, свр, ближний восток, международные отношения