Захарова ответила на призыв главы МИД Германии Бербок отказаться от российских баз в Сирии - 04.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250104/1060106246.html
Захарова ответила на призыв главы МИД Германии Бербок отказаться от российских баз в Сирии
Захарова ответила на призыв главы МИД Германии Бербок отказаться от российских баз в Сирии - 04.01.2025 Украина.ру
Захарова ответила на призыв главы МИД Германии Бербок отказаться от российских баз в Сирии
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала в телеграм-канале на призыв главы Министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок избавиться от военных базах в САР
2025-01-04T09:30
2025-01-04T10:08
новости
сирия
россия
германия
мария захарова
анналена бербок
башар асад
мид
иг
базы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103344/45/1033444563_0:26:2833:1620_1920x0_80_0_0_8f406da79a3041874ce9dbd90e65b8d9.jpg
Ранее 3 января немецкий дипломат заявила, что России "пора отказаться от военного контингента в Сирии".С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных городов в Сирии, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.Президент Сирии Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в переговорах не участвовала.Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.Разведки США и Британии поставили задачу командирам ИГ* совершать нападения на российские военные базы в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Службы внешней разведки (СВР) РФ.В пресс-службе уточнили, что уходящая администрация США и руководство Великобритании стремятся не допустить стабилизации обстановки в Сирии, посеять там хаос, но этому мешает военное присутствие в стране России.* "Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация.Также на эту тему — в статье Ростислава Ищенко "Ближний Восток: перспективы и возможности" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241223/1059859227.html
сирия
россия
германия
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103344/45/1033444563_159:0:2676:1888_1920x0_80_0_0_85eea8842c9e3a9df673ab7f513d0b40.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сирия, россия, германия, мария захарова, анналена бербок, башар асад, мид, иг, базы, детали, свр, ближний восток, международные отношения
Новости, Сирия, Россия, Германия, Мария Захарова, Анналена Бербок, Башар Асад, МИД, ИГ, базы, детали, СВР, Ближний Восток, международные отношения

Захарова ответила на призыв главы МИД Германии Бербок отказаться от российских баз в Сирии

09:30 04.01.2025 (обновлено: 10:08 04.01.2025)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала в телеграм-канале на призыв главы Министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок избавиться от военных базах в САР
"И это говорит министр иностранных дел страны, где расположены военные базы США. У меня вопрос: не пора ли, с точки зрения главы МИД ФРГ, ей заявить что-нибудь подобное в адрес Вашингтона?", — написала Захарова в Телеграм.
Ранее 3 января немецкий дипломат заявила, что России "пора отказаться от военного контингента в Сирии".
С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных городов в Сирии, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.
Президент Сирии Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в переговорах не участвовала.
Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.
Разведки США и Британии поставили задачу командирам ИГ* совершать нападения на российские военные базы в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Службы внешней разведки (СВР) РФ.
В пресс-службе уточнили, что уходящая администрация США и руководство Великобритании стремятся не допустить стабилизации обстановки в Сирии, посеять там хаос, но этому мешает военное присутствие в стране России.
* "Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация.
Также на эту тему — в статье Ростислава Ищенко "Ближний Восток: перспективы и возможности" на сайте Украина.ру.
Сирия
23 декабря 2024, 03:58
Курды, турки, арабы, алавиты. Как и зачем создавали СириюСирия – международно признанное на все уровнях государство, с довольно большой историей. Поэтому, для начала, мы специально оговоримся, что никаким образом на отрицаем его право на существование.
 
НовостиСирияРоссияГерманияМария ЗахароваАнналена БербокБашар АсадМИДИГбазыдеталиСВРБлижний Востокмеждународные отношения
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:37Глава U.S. Steel назвал "позорным" решение Байдена о блокировке сделки по покупке компании
12:25Снайпер "Сова": Я поверил в Бога здесь, на войне
12:03Суд вынесет приговор Трампу по делу порнозвезды за 10 дней до инаугурации — AP
11:24Беженец из ДНР рассказал о немецких военных в Часовом Яре
10:54Чего ждёт Одесса сегодня? Певица Миллена Субботина о спецоперации на Украине и надеждах на 2025 год
10:39Над пятью регионами России силы ПВО уничтожили 16 беспилотников — Минобороны
10:04Представители новой администрации Сирии отказали в рукопожатии главе МИД Германии Бербок
09:30Захарова ответила на призыв главы МИД Германии Бербок отказаться от российских баз в Сирии
08:00Ищенко рассказал, как Путин "на одном квадратном метре" обыграл "Семибанкирщину"
07:44Никто не желает сдаваться. О чем еще говорит сравнение госбюджетов России и Украины на 2025 год
07:36Война систем: Невероятные и уморительные приключения американского гангстера в Одессе
07:24Трамп: два срока – два образа
07:20Заход ВС РФ в Днепропетровскую область станет серьезным ударом для Зеленского - Рожин
07:00Андрей Пинчук о том, как загнать ВСУ в Донбасский котел и сделать эффективным новый вид войск в ВС России
06:40"Пока мы уступаем противнику": Садулаев о технике России и Украины в зоне СВО
06:30Обогащались на войне и передавали страну Западу. Чем стал минувший год для украинской элиты
06:20Самойлов объяснил, как ВСУ сформировали ударный кулак для нового наступления
06:10Оружие СВО. Что нового появилось в 2024 году в российской армии
06:05Куда дойдет армия России и как быстро разлагается ВСУ. Что думают украинские военные о ситуации на фронте
06:00"Мы сами облегчили задачу террористам": Монтян о том, почему Кириллова убили посреди дня
Лента новостейМолния