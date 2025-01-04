Ищенко рассказал, как Путин "на одном квадратном метре" обыграл "Семибанкирщину" - 04.01.2025 Украина.ру
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Ищенко рассказал, как Путин "на одном квадратном метре" обыграл "Семибанкирщину"
Ищенко рассказал, как Путин "на одном квадратном метре" обыграл "Семибанкирщину" - 04.01.2025 Украина.ру
Ищенко рассказал, как Путин "на одном квадратном метре" обыграл "Семибанкирщину"
После прихода в Кремль Владимира Путина, перед ним стояла задача получить реальную власть, причем сделать это так, чтобы не встревожить до поры до времени истинных хозяев страны – олигархат. Об этом в своей статье для издания Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко
2025-01-04T08:00
2025-01-04T08:00
новости
владимир путин
россия
ростислав ищенко
деолигархизация
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Двадцать с лишним лет назад Путин был один, в окружении людей, давно уже фактически оформившихся в ликвидационную команду России. Этих людей ему еще надо было переиграть, свою команду создать, реальную, а не номинальную, перехватить власть, отметил Ищенко.По его словам, у олигархата была единственная уязвимость, они использовали сомнительную законность приватизации друг против друга, для рейдерских захватов собственности. При этом большинство вполне довольных тем, что у них уже есть олигархов хотело стабильности и смертельно боялось ненасытных Березовского, Гусинского и Абрамовича. Поэтому они радостно согласились с путинским предложением. Оно несло им стабильность. Они думали, что списывают в утиль излишне амбициозных коллег по олигархическому бизнесу, на деле они прощались с олигархическим правлением, только стало это понятно не всем и не сразу, отметил Ищенко.Путин разрушил олигархический консенсус, контролировавший государственную власть и сформировал новый – союзный государственной власти в борьбе против Березовского, Гусинского, Абрамовича, пояснил политолог.Олигархи платили налоги в увеличенном количестве, для победы над своими собратьями. Но за счет этих новых денег (поначалу очень небольших, но экономно и эффективно расходуемых) Путин укрепил силовиков (повысив заодно свой у них авторитет и начав зачистку наиболее одиозных и наиболее коррумпированных руководителей силовых структур), а также впервые за постсоветские годы озаботился социальной сферой, что положило начало формированию уже не олигархического, а общенародного консенсуса, значительно укрепившего позиции власти и личный авторитет Путина, пишет Ищенко.Внезапно олигархи выяснили, что они уже в общем-то и не олигархи – уже не президент зависит от них, а они от президента. Первый, принципиальный этап – получение реальной власти – был пройден, резюмировал он.Мнение Ростислава Ищенко о Владимире Путине - в его статье для издания Украина.ру Только Бог с Россией будет всегда. Три задачи эры Путина.
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новости, владимир путин, россия, ростислав ищенко, деолигархизация
Новости, Владимир Путин, Россия, Ростислав Ищенко, деолигархизация

Ищенко рассказал, как Путин "на одном квадратном метре" обыграл "Семибанкирщину"

08:00 04.01.2025
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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После прихода в Кремль Владимира Путина, перед ним стояла задача получить реальную власть, причем сделать это так, чтобы не встревожить до поры до времени истинных хозяев страны – олигархат. Об этом в своей статье для издания Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко
Двадцать с лишним лет назад Путин был один, в окружении людей, давно уже фактически оформившихся в ликвидационную команду России. Этих людей ему еще надо было переиграть, свою команду создать, реальную, а не номинальную, перехватить власть, отметил Ищенко.
"О том, как Путин на одном квадратном метре обыграл "Семибанкирщину", расколов олигархат предложением отказа от пересмотров результатов приватизации в пользу увеличения ими налоговых выплат, должны писать не историки. Эти события достойны пера нового Дюма или Бальзака", - написал автор.
По его словам, у олигархата была единственная уязвимость, они использовали сомнительную законность приватизации друг против друга, для рейдерских захватов собственности. При этом большинство вполне довольных тем, что у них уже есть олигархов хотело стабильности и смертельно боялось ненасытных Березовского, Гусинского и Абрамовича.
Поэтому они радостно согласились с путинским предложением. Оно несло им стабильность. Они думали, что списывают в утиль излишне амбициозных коллег по олигархическому бизнесу, на деле они прощались с олигархическим правлением, только стало это понятно не всем и не сразу, отметил Ищенко.
Путин разрушил олигархический консенсус, контролировавший государственную власть и сформировал новый – союзный государственной власти в борьбе против Березовского, Гусинского, Абрамовича, пояснил политолог.
Олигархи платили налоги в увеличенном количестве, для победы над своими собратьями. Но за счет этих новых денег (поначалу очень небольших, но экономно и эффективно расходуемых) Путин укрепил силовиков (повысив заодно свой у них авторитет и начав зачистку наиболее одиозных и наиболее коррумпированных руководителей силовых структур), а также впервые за постсоветские годы озаботился социальной сферой, что положило начало формированию уже не олигархического, а общенародного консенсуса, значительно укрепившего позиции власти и личный авторитет Путина, пишет Ищенко.
Внезапно олигархи выяснили, что они уже в общем-то и не олигархи – уже не президент зависит от них, а они от президента. Первый, принципиальный этап – получение реальной власти – был пройден, резюмировал он.
Мнение Ростислава Ищенко о Владимире Путине - в его статье для издания Украина.ру Только Бог с Россией будет всегда. Три задачи эры Путина.
 
НовостиВладимир ПутинРоссияРостислав Ищенкодеолигархизация
 
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08:00Ищенко рассказал, как Путин "на одном квадратном метре" обыграл "Семибанкирщину"
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