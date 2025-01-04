https://ukraina.ru/20250104/1059978454.html

Ищенко рассказал, как Путин "на одном квадратном метре" обыграл "Семибанкирщину"

Ищенко рассказал, как Путин "на одном квадратном метре" обыграл "Семибанкирщину" - 04.01.2025 Украина.ру

Ищенко рассказал, как Путин "на одном квадратном метре" обыграл "Семибанкирщину"

После прихода в Кремль Владимира Путина, перед ним стояла задача получить реальную власть, причем сделать это так, чтобы не встревожить до поры до времени истинных хозяев страны – олигархат. Об этом в своей статье для издания Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко

2025-01-04T08:00

2025-01-04T08:00

2025-01-04T08:00

новости

владимир путин

россия

ростислав ищенко

деолигархизация

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Двадцать с лишним лет назад Путин был один, в окружении людей, давно уже фактически оформившихся в ликвидационную команду России. Этих людей ему еще надо было переиграть, свою команду создать, реальную, а не номинальную, перехватить власть, отметил Ищенко.По его словам, у олигархата была единственная уязвимость, они использовали сомнительную законность приватизации друг против друга, для рейдерских захватов собственности. При этом большинство вполне довольных тем, что у них уже есть олигархов хотело стабильности и смертельно боялось ненасытных Березовского, Гусинского и Абрамовича. Поэтому они радостно согласились с путинским предложением. Оно несло им стабильность. Они думали, что списывают в утиль излишне амбициозных коллег по олигархическому бизнесу, на деле они прощались с олигархическим правлением, только стало это понятно не всем и не сразу, отметил Ищенко.Путин разрушил олигархический консенсус, контролировавший государственную власть и сформировал новый – союзный государственной власти в борьбе против Березовского, Гусинского, Абрамовича, пояснил политолог.Олигархи платили налоги в увеличенном количестве, для победы над своими собратьями. Но за счет этих новых денег (поначалу очень небольших, но экономно и эффективно расходуемых) Путин укрепил силовиков (повысив заодно свой у них авторитет и начав зачистку наиболее одиозных и наиболее коррумпированных руководителей силовых структур), а также впервые за постсоветские годы озаботился социальной сферой, что положило начало формированию уже не олигархического, а общенародного консенсуса, значительно укрепившего позиции власти и личный авторитет Путина, пишет Ищенко.Внезапно олигархи выяснили, что они уже в общем-то и не олигархи – уже не президент зависит от них, а они от президента. Первый, принципиальный этап – получение реальной власти – был пройден, резюмировал он.Мнение Ростислава Ищенко о Владимире Путине - в его статье для издания Украина.ру Только Бог с Россией будет всегда. Три задачи эры Путина.

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новости, владимир путин, россия, ростислав ищенко, деолигархизация