Сможет ли Зеленский управлять Украиной из Великобритании? Ищенко об "удалëнке" для политиков - 04.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250104/1060111281.html
Сможет ли Зеленский управлять Украиной из Великобритании? Ищенко об "удалëнке" для политиков
Сможет ли Зеленский управлять Украиной из Великобритании? Ищенко об "удалëнке" для политиков - 04.01.2025 Украина.ру
Сможет ли Зеленский управлять Украиной из Великобритании? Ищенко об "удалëнке" для политиков
Бывший посол киевского режима в Великобритании сообщил, что Офис Зеленского планировал переехать в Англию и управлять Украиной дистанционно. Насколько это возможно в условиях войны и какие риски несло бы принятие такого решения? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко
2025-01-04T16:11
2025-01-04T16:11
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/04/1060111461_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6af70b602b61d212a56ab60ef765a6ad.jpg.webp
великобритания
англия
британия
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/04/1060111461_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1bc5a9c9c8ed35feb23d5307b7be2ed0.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, ростислав ищенко, великобритания, владимир зеленский, англия, британия, украина, посольство, офис президента, украина.ру, власти украины, россия
Видео, Ростислав Ищенко, Великобритания, Владимир Зеленский, управление, Англия, Британия, Украина, война, президент, посольство, Офис президента, правительство, Украина.ру, власти Украины, Россия, политолог

Сможет ли Зеленский управлять Украиной из Великобритании? Ищенко об "удалëнке" для политиков

16:11 04.01.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Бывший посол киевского режима в Великобритании сообщил, что Офис Зеленского планировал переехать в Англию и управлять Украиной дистанционно. Насколько это возможно в условиях войны и какие риски несло бы принятие такого решения? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко
 
Ростислав ИщенкоВладимир ЗеленскийпосольствоОфис президентаУкраина.рувласти УкраиныВеликобританияАнглияБританияУкраинаРоссия
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:05Признаки роевых дронов и fpv-дронов на оптоволокне: Пинчук рассказал, как меняется тактика на поле боя
16:11Сможет ли Зеленский управлять Украиной из Великобритании? Ищенко об "удалëнке" для политиков
16:00"Матрос Чижик" – киевский фильм, снятый немцем и "опричником" Ивана Грозного
15:57Прорыв фронта и Донбасский котел: командир батальона "БАРС-13" рассказал о целях ВС РФ в 2025 году
15:23Отражение "контрнаступа" ВСУ и взятие Авдеевки: полковник запаса назвал главные операции ВС РФ 2024 года
14:44Приднестровье переходит на режим ЧП. Как приднестровцы живут без российского газа
14:23"Чернигов — хорошо прилетело": подполье сообщило о мощных взрывах в районе старого аэродрома
13:13Число раненных при обстреле Горловки выросло до десяти — Приходько
12:37Глава U.S. Steel назвал "позорным" решение Байдена о блокировке сделки по покупке компании
12:25Снайпер "Сова": Я поверил в Бога здесь, на войне
12:03Суд вынесет приговор Трампу по делу порнозвезды за 10 дней до инаугурации — AP
11:24Беженец из ДНР рассказал о немецких военных в Часовом Яре
10:54Чего ждёт Одесса сегодня? Певица Миллена Субботина о спецоперации на Украине и надеждах на 2025 год
10:39Над пятью регионами России силы ПВО уничтожили 16 беспилотников — Минобороны
10:04Представители новой администрации Сирии отказали в рукопожатии главе МИД Германии Бербок
09:30Захарова ответила на призыв главы МИД Германии Бербок отказаться от российских баз в Сирии
08:00Ищенко рассказал, как Путин "на одном квадратном метре" обыграл "Семибанкирщину"
07:44Никто не желает сдаваться. О чем еще говорит сравнение госбюджетов России и Украины на 2025 год
07:36Война систем: Невероятные и уморительные приключения американского гангстера в Одессе
07:24Трамп: два срока – два образа
Лента новостейМолния