https://ukraina.ru/20250104/1060111281.html
Сможет ли Зеленский управлять Украиной из Великобритании? Ищенко об "удалëнке" для политиков
Сможет ли Зеленский управлять Украиной из Великобритании? Ищенко об "удалëнке" для политиков - 04.01.2025 Украина.ру
Сможет ли Зеленский управлять Украиной из Великобритании? Ищенко об "удалëнке" для политиков
Бывший посол киевского режима в Великобритании сообщил, что Офис Зеленского планировал переехать в Англию и управлять Украиной дистанционно. Насколько это возможно в условиях войны и какие риски несло бы принятие такого решения? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко
2025-01-04T16:11
2025-01-04T16:11
2025-01-04T16:11
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Сможет ли Зеленский управлять Украиной из Великобритании? Ищенко об "удалëнке" для политиков
Бывший посол киевского режима в Великобритании сообщил, что Офис Зеленского планировал переехать в Англию и управлять Украиной дистанционно. Насколько это возможно в условиях войны и какие риски несло бы принятие такого решения? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко