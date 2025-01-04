Сможет ли Зеленский управлять Украиной из Великобритании? Ищенко об "удалëнке" для политиков

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Бывший посол киевского режима в Великобритании сообщил, что Офис Зеленского планировал переехать в Англию и управлять Украиной дистанционно. Насколько это возможно в условиях войны и какие риски несло бы принятие такого решения? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко