"Чернигов — хорошо прилетело": подполье сообщило о мощных взрывах в районе старого аэродрома

Андрей Пинчук о том, как загнать ВСУ в Донбасский котел и сделать эффективным новый вид войск в ВС России

У ВСУ есть две ключевые задачи: восполнить численность личного состава, а для этого понизить призывной возраст, и повысить качество боевого вооружения. Я не разделяю телевизионного оптимизма некоторых спикеров, которые рассказывают о том, какие безрукие украинцы, потому что это не соответствует действительности.