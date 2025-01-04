"Чернигов — хорошо прилетело": подполье сообщило о мощных взрывах в районе старого аэродрома
© соцсетиФото: соцсети, Украинские пожарные работают на месте разрушенного склада в Киевской области
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В пятницу 3 января ВС РФ ударили по району старого аэродрома в Чернигове. Об этом сообщил журналистам РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев
"Чернигов — хорошо прилетело. Четыре хороших взрыва, район "Эпицентра", район старого аэродрома", — сказал Лебедев.
В пятницу 3 января украинское издание "Страна.ua" сообщило о двух взрывах в Черниговской области, один из которых прогремел в областном центре. Еще об одном взрыве в Чернигове передавало "Общественное. Новости".
Также глава городской военной администрации Дмитрий Брижинский заявил о взрыве ракеты на окраине Чернигова.
В субботу 4 января воздушная тревога была объявлена в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога в указанных регионах была объявлена практически одновременно – около 13.20 мск. Также воздушная тревога звучит в Сумской и Черниговской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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07:00Андрей Пинчук о том, как загнать ВСУ в Донбасский котел и сделать эффективным новый вид войск в ВС РоссииУ ВСУ есть две ключевые задачи: восполнить численность личного состава, а для этого понизить призывной возраст, и повысить качество боевого вооружения. Я не разделяю телевизионного оптимизма некоторых спикеров, которые рассказывают о том, какие безрукие украинцы, потому что это не соответствует действительности.