"Чернигов — хорошо прилетело": подполье сообщило о мощных взрывах в районе старого аэродрома - 04.01.2025 Украина.ру
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"Чернигов — хорошо прилетело": подполье сообщило о мощных взрывах в районе старого аэродрома
"Чернигов — хорошо прилетело": подполье сообщило о мощных взрывах в районе старого аэродрома - 04.01.2025 Украина.ру
"Чернигов — хорошо прилетело": подполье сообщило о мощных взрывах в районе старого аэродрома
В пятницу 3 января ВС РФ ударили по району старого аэродрома в Чернигове. Об этом сообщил журналистам РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев
2025-01-04T14:23
2025-01-04T14:23
новости
чернигов
сумы
ракеты
ракетный удар
сво
винницкая область
черкасская область
энергетика
детали
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В пятницу 3 января украинское издание "Страна.ua" сообщило о двух взрывах в Черниговской области, один из которых прогремел в областном центре. Еще об одном взрыве в Чернигове передавало "Общественное. Новости".Также глава городской военной администрации Дмитрий Брижинский заявил о взрыве ракеты на окраине Чернигова.В субботу 4 января воздушная тревога была объявлена в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога в указанных регионах была объявлена практически одновременно – около 13.20 мск. Также воздушная тревога звучит в Сумской и Черниговской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Также на эту тему: Над пятью регионами России силы ПВО уничтожили 16 беспилотников — Минобороны читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250104/1059831165.html
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новости, чернигов, сумы, ракеты, ракетный удар, сво, винницкая область, черкасская область, энергетика, детали, спецоперация, сумская область, херсонская область
Новости, Чернигов, Сумы, ракеты, ракетный удар, СВО, Винницкая область, Черкасская область, энергетика, детали, Спецоперация, Сумская область, Херсонская область

"Чернигов — хорошо прилетело": подполье сообщило о мощных взрывах в районе старого аэродрома

14:23 04.01.2025
 
© соцсетиФото: соцсети, Украинские пожарные работают на месте разрушенного склада в Киевской области
Фото: соцсети, Украинские пожарные работают на месте разрушенного склада в Киевской области
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В пятницу 3 января ВС РФ ударили по району старого аэродрома в Чернигове. Об этом сообщил журналистам РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев
"Чернигов — хорошо прилетело. Четыре хороших взрыва, район "Эпицентра", район старого аэродрома", — сказал Лебедев.
В пятницу 3 января украинское издание "Страна.ua" сообщило о двух взрывах в Черниговской области, один из которых прогремел в областном центре. Еще об одном взрыве в Чернигове передавало "Общественное. Новости".
Также глава городской военной администрации Дмитрий Брижинский заявил о взрыве ракеты на окраине Чернигова.
В субботу 4 января воздушная тревога была объявлена в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога в указанных регионах была объявлена практически одновременно – около 13.20 мск. Также воздушная тревога звучит в Сумской и Черниговской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Также на эту тему: Над пятью регионами России силы ПВО уничтожили 16 беспилотников — Минобороны читайте на сайте Украина.ру.
Андрей Пинчук интервью
07:00
Андрей Пинчук о том, как загнать ВСУ в Донбасский котел и сделать эффективным новый вид войск в ВС РоссииУ ВСУ есть две ключевые задачи: восполнить численность личного состава, а для этого понизить призывной возраст, и повысить качество боевого вооружения. Я не разделяю телевизионного оптимизма некоторых спикеров, которые рассказывают о том, какие безрукие украинцы, потому что это не соответствует действительности.
 
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