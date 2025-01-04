У ВСУ есть две ключевые задачи: Пинчук объяснил, каких "сюрпризов" нужно ждать от Украины в 2025 году - 04.01.2025 Украина.ру
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У ВСУ есть две ключевые задачи: Пинчук объяснил, каких "сюрпризов" нужно ждать от Украины в 2025 году
У ВСУ есть две ключевые задачи: Пинчук объяснил, каких "сюрпризов" нужно ждать от Украины в 2025 году - 04.01.2025 Украина.ру
У ВСУ есть две ключевые задачи: Пинчук объяснил, каких "сюрпризов" нужно ждать от Украины в 2025 году
Украина находилась на начало СВО на 12-м месте в мире по поставкам вооружения на внешние рынки. У них более двух тысяч предприятий, которые выпускают продукцию ОПК. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир батальона "БАРС-13" (2023-2024), полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, Герой ДНР Андрей Пинчук
2025-01-04T18:33
2025-01-04T18:33
новости
украина
запад
донецкая народная республика
опк
всу
ссср
предприятие
вооружения
мобилизация
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У ВСУ есть две ключевые задачи: восполнить численность личного состава, а для этого понизить мобилизационный возраст, и повысить качество боевого вооружения, сообщил полковник запаса. Он отметил, что не разделяет "телевизионного оптимизма" некоторых спикеров, которые рассказывают о том, какие безрукие украинцы, потому что это "не соответствует действительности".Безусловно, кто-то из них находится в тяжелом положении, но западные военные корпорации организовали ряд совместных предприятий, которые повышают качество вооружения, подчеркнул военный.То есть в серию запущены мины 120-мм и 82-мм, самые дефицитные 155-мм артиллерийские снаряды. Если раньше они поставлялись с Запада, а это дорогие снаряды, каждый стоит 3500-4000 долларов, то сейчас Украина выпускает их в серии, рассказал Пинчук."Они поставили линии по ремонту западной бронетехники. Люди, БК и вооружения — это то, что они будут пытаться наращивать. В этом им будет помогать Запад. Наши наивные ожидания, что Запад устал, не соответствуют действительности", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Пинчука о том, как загнать ВСУ в Донбасский котел и сделать эффективным новый вид войск в ВС России на сайте Украина.ру.О пути, пройденном волонтерским сообществом России в уходящем году и планах на 2025 год, о проблемах, с которыми приходится сталкиваться волонтерам — в материале "Сергей "Лыня" Паршиков о результатах работы волонтеров в минувшем году и планах на следующий" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250103/1060100171.html
украина
запад
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Новости
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новости, украина, запад, донецкая народная республика, опк, всу, ссср, предприятие, вооружения, мобилизация, бронетехника, снаряды, сво, детали, спецоперация
Новости, Украина, Запад, Донецкая Народная Республика, ОПК, ВСУ, СССР, предприятие, вооружения, мобилизация, бронетехника, снаряды, СВО, детали, Спецоперация

У ВСУ есть две ключевые задачи: Пинчук объяснил, каких "сюрпризов" нужно ждать от Украины в 2025 году

18:33 04.01.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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Украина находилась на начало СВО на 12-м месте в мире по поставкам вооружения на внешние рынки. У них более двух тысяч предприятий, которые выпускают продукцию ОПК. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир батальона "БАРС-13" (2023-2024), полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, Герой ДНР Андрей Пинчук
У ВСУ есть две ключевые задачи: восполнить численность личного состава, а для этого понизить мобилизационный возраст, и повысить качество боевого вооружения, сообщил полковник запаса.
Он отметил, что не разделяет "телевизионного оптимизма" некоторых спикеров, которые рассказывают о том, какие безрукие украинцы, потому что это "не соответствует действительности".
"Украина получила 17% всего оборонно-промышленного комплекса СССР. И находилась на начало СВО на 12-м месте в мире по поставкам вооружения на внешние рынки. У них более двух тысяч предприятий, которые выпускают продукцию ОПК", — указал Пинчук.
Безусловно, кто-то из них находится в тяжелом положении, но западные военные корпорации организовали ряд совместных предприятий, которые повышают качество вооружения, подчеркнул военный.
То есть в серию запущены мины 120-мм и 82-мм, самые дефицитные 155-мм артиллерийские снаряды. Если раньше они поставлялись с Запада, а это дорогие снаряды, каждый стоит 3500-4000 долларов, то сейчас Украина выпускает их в серии, рассказал Пинчук.
"Они поставили линии по ремонту западной бронетехники. Люди, БК и вооружения — это то, что они будут пытаться наращивать. В этом им будет помогать Запад. Наши наивные ожидания, что Запад устал, не соответствуют действительности", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Пинчука о том, как загнать ВСУ в Донбасский котел и сделать эффективным новый вид войск в ВС России на сайте Украина.ру.
О пути, пройденном волонтерским сообществом России в уходящем году и планах на 2025 год, о проблемах, с которыми приходится сталкиваться волонтерам — в материале "Сергей "Лыня" Паршиков о результатах работы волонтеров в минувшем году и планах на следующий" на сайте Украина.ру.
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Заголовок открываемого материала
18:33У ВСУ есть две ключевые задачи: Пинчук объяснил, каких "сюрпризов" нужно ждать от Украины в 2025 году
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17:33Противник освоил новую тактику: Герой ДНР о том, как ВСУ комбинируют БПЛА с артиллерией и минометами
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