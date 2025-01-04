У ВСУ есть две ключевые задачи: Пинчук объяснил, каких "сюрпризов" нужно ждать от Украины в 2025 году
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Украина находилась на начало СВО на 12-м месте в мире по поставкам вооружения на внешние рынки. У них более двух тысяч предприятий, которые выпускают продукцию ОПК. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир батальона "БАРС-13" (2023-2024), полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, Герой ДНР Андрей Пинчук
У ВСУ есть две ключевые задачи: восполнить численность личного состава, а для этого понизить мобилизационный возраст, и повысить качество боевого вооружения, сообщил полковник запаса.
Он отметил, что не разделяет "телевизионного оптимизма" некоторых спикеров, которые рассказывают о том, какие безрукие украинцы, потому что это "не соответствует действительности".
Безусловно, кто-то из них находится в тяжелом положении, но западные военные корпорации организовали ряд совместных предприятий, которые повышают качество вооружения, подчеркнул военный.
То есть в серию запущены мины 120-мм и 82-мм, самые дефицитные 155-мм артиллерийские снаряды. Если раньше они поставлялись с Запада, а это дорогие снаряды, каждый стоит 3500-4000 долларов, то сейчас Украина выпускает их в серии, рассказал Пинчук.
"Они поставили линии по ремонту западной бронетехники. Люди, БК и вооружения — это то, что они будут пытаться наращивать. В этом им будет помогать Запад. Наши наивные ожидания, что Запад устал, не соответствуют действительности", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Пинчука о том, как загнать ВСУ в Донбасский котел и сделать эффективным новый вид войск в ВС России на сайте Украина.ру.
О пути, пройденном волонтерским сообществом России в уходящем году и планах на 2025 год, о проблемах, с которыми приходится сталкиваться волонтерам — в материале "Сергей "Лыня" Паршиков о результатах работы волонтеров в минувшем году и планах на следующий" на сайте Украина.ру.