Противник освоил новую тактику: Герой ДНР о том, как ВСУ комбинируют БПЛА с артиллерией и минометами - 04.01.2025 Украина.ру
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Противник освоил новую тактику: Герой ДНР о том, как ВСУ комбинируют БПЛА с артиллерией и минометами
Противник освоил новую тактику: Герой ДНР о том, как ВСУ комбинируют БПЛА с артиллерией и минометами - 04.01.2025 Украина.ру
Противник освоил новую тактику: Герой ДНР о том, как ВСУ комбинируют БПЛА с артиллерией и минометами
На коротком участке фронта "Искандеры" или "Хаймарсы" являются ключевым фактором, а на больших участках ключевым является массовость ударных дронов и обеспеченность снарядами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир батальона "БАРС-13" (2023-2024), полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, Герой ДНР Андрей Пинчук
2025-01-04T17:33
2025-01-04T18:26
новости
донецкая народная республика
россия
андрей пинчук
бпла
дроны
беспилотники
снаряды
артиллерия
штурмовик
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Картина боя сейчас сейчас в значительной степени привязана к дронам. Если в начале СВО бойцы могли передвигаться небольшими подразделениями, то сейчас из-за того, что дроны стали основной проблемой на поле боя, работа штурмовых групп и групп закрепления стала практически индивидуальной, отметил военный.То есть сейчас работает один, два, три человека. Более крупные подразделения сразу же вызывают реакцию дронов, указал полковник запаса.Высокоточное оружие не имеет такого критического значения, как повседневные проблемы БПЛА. Эта война позволяет сделать один из ключевых выводов: чем шире поле боя, чем масштабнее боевые действия, тем ниже роль высокоточного оружия, отметил эксперт. "На коротком участке фронта "Искандеры" или "Хаймарсы" являются ключевым фактором, а на больших участках фронта ключевым является массовость ударных дронов и обеспеченность снарядами и минами", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Пинчука о том, как загнать ВСУ в Донбасский котел и сделать эффективным новый вид войск в ВС России на сайте Украина.ру.Также новости на эту тему: Над пятью регионами России силы ПВО уничтожили 16 беспилотников — Минобороны на сайте Украина.ру.
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новости, донецкая народная республика, россия, андрей пинчук, бпла, дроны, беспилотники, снаряды, артиллерия, штурмовик, сво, детали, днр, спецоперация, вооруженные силы украины, вс рф, "искандер"
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Андрей Пинчук, БПЛА, дроны, беспилотники, снаряды, артиллерия, штурмовик, СВО, детали, ДНР, Спецоперация, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, "Искандер"

Противник освоил новую тактику: Герой ДНР о том, как ВСУ комбинируют БПЛА с артиллерией и минометами

17:33 04.01.2025 (обновлено: 18:26 04.01.2025)
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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На коротком участке фронта "Искандеры" или "Хаймарсы" являются ключевым фактором, а на больших участках ключевым является массовость ударных дронов и обеспеченность снарядами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир батальона "БАРС-13" (2023-2024), полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, Герой ДНР Андрей Пинчук
Картина боя сейчас сейчас в значительной степени привязана к дронам. Если в начале СВО бойцы могли передвигаться небольшими подразделениями, то сейчас из-за того, что дроны стали основной проблемой на поле боя, работа штурмовых групп и групп закрепления стала практически индивидуальной, отметил военный.
То есть сейчас работает один, два, три человека. Более крупные подразделения сразу же вызывают реакцию дронов, указал полковник запаса.
"Противник освоил новую тактику: он стал комбинировать БПЛА с артиллерией и минометами. То есть если дрон долго не может поразить тот или иной участок фронта, потому что хорошо работает РЭБ, то туда летит снаряд или мина, которым РЭБ не помеха", — подчеркнул Пинчук.
Высокоточное оружие не имеет такого критического значения, как повседневные проблемы БПЛА. Эта война позволяет сделать один из ключевых выводов: чем шире поле боя, чем масштабнее боевые действия, тем ниже роль высокоточного оружия, отметил эксперт.
"На коротком участке фронта "Искандеры" или "Хаймарсы" являются ключевым фактором, а на больших участках фронта ключевым является массовость ударных дронов и обеспеченность снарядами и минами", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Пинчука о том, как загнать ВСУ в Донбасский котел и сделать эффективным новый вид войск в ВС России на сайте Украина.ру.
Также новости на эту тему: Над пятью регионами России силы ПВО уничтожили 16 беспилотников — Минобороны на сайте Украина.ру.
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НовостиДонецкая Народная РеспубликаРоссияАндрей ПинчукБПЛАдроныбеспилотникиснарядыартиллерияштурмовикСВОдеталиДНРСпецоперацияВооруженные силы УкраиныВС РФ"Искандер"
 
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