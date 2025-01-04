Противник освоил новую тактику: Герой ДНР о том, как ВСУ комбинируют БПЛА с артиллерией и минометами
17:33 04.01.2025 (обновлено: 18:26 04.01.2025)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
На коротком участке фронта "Искандеры" или "Хаймарсы" являются ключевым фактором, а на больших участках ключевым является массовость ударных дронов и обеспеченность снарядами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир батальона "БАРС-13" (2023-2024), полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, Герой ДНР Андрей Пинчук
Картина боя сейчас сейчас в значительной степени привязана к дронам. Если в начале СВО бойцы могли передвигаться небольшими подразделениями, то сейчас из-за того, что дроны стали основной проблемой на поле боя, работа штурмовых групп и групп закрепления стала практически индивидуальной, отметил военный.
То есть сейчас работает один, два, три человека. Более крупные подразделения сразу же вызывают реакцию дронов, указал полковник запаса.
"Противник освоил новую тактику: он стал комбинировать БПЛА с артиллерией и минометами. То есть если дрон долго не может поразить тот или иной участок фронта, потому что хорошо работает РЭБ, то туда летит снаряд или мина, которым РЭБ не помеха", — подчеркнул Пинчук.
Высокоточное оружие не имеет такого критического значения, как повседневные проблемы БПЛА. Эта война позволяет сделать один из ключевых выводов: чем шире поле боя, чем масштабнее боевые действия, тем ниже роль высокоточного оружия, отметил эксперт.
"На коротком участке фронта "Искандеры" или "Хаймарсы" являются ключевым фактором, а на больших участках фронта ключевым является массовость ударных дронов и обеспеченность снарядами и минами", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Пинчука о том, как загнать ВСУ в Донбасский котел и сделать эффективным новый вид войск в ВС России на сайте Украина.ру.
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