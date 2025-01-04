https://ukraina.ru/20250104/1060109725.html

Число раненных при обстреле Горловки выросло до десяти — Приходько

Число раненных при обстреле Горловки выросло до десяти — Приходько - 04.01.2025 Украина.ру

Число раненных при обстреле Горловки выросло до десяти — Приходько

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о десяти пострадавших в результате обстрела города кассетными боеприпасами

2025-01-04T13:13

2025-01-04T13:13

2025-01-04T13:13

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Ранее он сообщил о прямом попадании в окно одного из учреждений при обстреле жилмассива "Комсомолец" кассетными боеприпасами ВСУ. Также Приходько опубликовал фотографии последствий обстрела района кассетными боеприпасами"В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Комсомолец" (Никитовский район Горловки) выявлены суббоеприпасы ВФУ типа "колокольчик", — уточнил мэр Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположен химический концерн "Стирол" и предприятия угольной промышленности. Это один из крупнейших населенных пунктов Донецкой Народной Республики, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Также на эту тему: Над пятью регионами России силы ПВО уничтожили 16 беспилотников — Минобороны

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донецкая народная республика

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