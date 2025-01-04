Число раненных при обстреле Горловки выросло до десяти — Приходько - 04.01.2025 Украина.ру
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Число раненных при обстреле Горловки выросло до десяти — Приходько
Число раненных при обстреле Горловки выросло до десяти — Приходько - 04.01.2025 Украина.ру
Число раненных при обстреле Горловки выросло до десяти — Приходько
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о десяти пострадавших в результате обстрела города кассетными боеприпасами
2025-01-04T13:13
2025-01-04T13:13
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Ранее он сообщил о прямом попадании в окно одного из учреждений при обстреле жилмассива "Комсомолец" кассетными боеприпасами ВСУ. Также Приходько опубликовал фотографии последствий обстрела района кассетными боеприпасами"В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Комсомолец" (Никитовский район Горловки) выявлены суббоеприпасы ВФУ типа "колокольчик", — уточнил мэр Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположен химический концерн "Стирол" и предприятия угольной промышленности. Это один из крупнейших населенных пунктов Донецкой Народной Республики, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Также на эту тему: Над пятью регионами России силы ПВО уничтожили 16 беспилотников — Минобороны
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новости, горловка, донецк, донецкая народная республика, приходько, telegram, ракеты, обстрелы, донбасс, раненые, сво, спецоперация, детали
Новости, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Приходько, Telegram, ракеты, обстрелы, Донбасс, раненые, СВО, Спецоперация, детали

Число раненных при обстреле Горловки выросло до десяти — Приходько

13:13 04.01.2025
 
© Приходько РИК/TelegramОбстрел Горловки
Обстрел Горловки
© Приходько РИК/Telegram
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Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о десяти пострадавших в результате обстрела города кассетными боеприпасами
"По актуализированным данным, количество мирных жителей Горловки, пострадавших от обстрела со стороны ВФУ, возросло до десяти", — написал Приходько в Телеграм.
Ранее он сообщил о прямом попадании в окно одного из учреждений при обстреле жилмассива "Комсомолец" кассетными боеприпасами ВСУ. Также Приходько опубликовал фотографии последствий обстрела района кассетными боеприпасами
"В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Комсомолец" (Никитовский район Горловки) выявлены суббоеприпасы ВФУ типа "колокольчик", — уточнил мэр Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположен химический концерн "Стирол" и предприятия угольной промышленности. Это один из крупнейших населенных пунктов Донецкой Народной Республики, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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