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Беженец из ДНР рассказал о немецких военных в Часовом Яре

Беженец из ДНР рассказал о немецких военных в Часовом Яре - 04.01.2025 Украина.ру

Беженец из ДНР рассказал о немецких военных в Часовом Яре

Немцы-артиллеристы были замечены в Часовом Яре в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал в интервью РИА Новости житель города Валерий Дорош

2025-01-04T11:24

2025-01-04T11:24

2025-01-04T11:28

новости

донецкая народная республика

артемовск

сша

днр

иностранные наемники

германия

польша

фрг

часов яр

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В Часовом Яре присутствовали немецкие артиллеристы, рассказал журналистам РИА Новости беженец Валерий Дорош.По словам собеседника РИА Новости, ВСУ размещали натовские орудия рядом с домами мирных жителей. При этом немецкие наемники передвигались на военном автомобиле Hammer, на нем же подвозили боекомплект для орудий."Какие-то пушки, я не знаю, какой там калибр, пушки видно, что не наши, не украинские, я таких раньше пушек не видел. Самоходные орудия видел", — добавил он.Ранее Дорош также сообщил, что польские наемники в Часовом Яре занимались мародерством."Были поляки, тоже лазили, вскрывали дома, к ним подходишь, начинаешь говорить: "Что вы делаете?" Он стоит, как дурак на тебя смотрит, смотрит, а потом начинает по-своему разговаривать. Ты не поймешь, что он вообще тебе рассказывает. <…> Польский был, говор польский, слышно было польскую речь", — рассказал журналистам РИА Новости житель города.Часов Яр расположен в 15 километрах к западу от Артемовска. Город имеет важное оперативно-стратегическое значение — это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной Славянско-Краматорской агломерации в ДНР, а также к населенному пункту Константиновка.Также на эту тему — в интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250102/1060091767.html

донецкая народная республика

артемовск

сша

днр

германия

польша

фрг

часов яр

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, донецкая народная республика, артемовск, сша, днр, иностранные наемники, германия, польша, фрг, часов яр, всу, сво, спецоперация, детали, донбасс, война