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Беженец из ДНР рассказал о немецких военных в Часовом Яре
Беженец из ДНР рассказал о немецких военных в Часовом Яре - 04.01.2025 Украина.ру
Беженец из ДНР рассказал о немецких военных в Часовом Яре
Немцы-артиллеристы были замечены в Часовом Яре в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал в интервью РИА Новости житель города Валерий Дорош
2025-01-04T11:24
2025-01-04T11:24
2025-01-04T11:28
новости
донецкая народная республика
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В Часовом Яре присутствовали немецкие артиллеристы, рассказал журналистам РИА Новости беженец Валерий Дорош.По словам собеседника РИА Новости, ВСУ размещали натовские орудия рядом с домами мирных жителей. При этом немецкие наемники передвигались на военном автомобиле Hammer, на нем же подвозили боекомплект для орудий."Какие-то пушки, я не знаю, какой там калибр, пушки видно, что не наши, не украинские, я таких раньше пушек не видел. Самоходные орудия видел", — добавил он.Ранее Дорош также сообщил, что польские наемники в Часовом Яре занимались мародерством."Были поляки, тоже лазили, вскрывали дома, к ним подходишь, начинаешь говорить: "Что вы делаете?" Он стоит, как дурак на тебя смотрит, смотрит, а потом начинает по-своему разговаривать. Ты не поймешь, что он вообще тебе рассказывает. <…> Польский был, говор польский, слышно было польскую речь", — рассказал журналистам РИА Новости житель города.Часов Яр расположен в 15 километрах к западу от Артемовска. Город имеет важное оперативно-стратегическое значение — это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной Славянско-Краматорской агломерации в ДНР, а также к населенному пункту Константиновка.Также на эту тему — в интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250102/1060091767.html
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артемовск
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новости, донецкая народная республика, артемовск, сша, днр, иностранные наемники, германия, польша, фрг, часов яр, всу, сво, спецоперация, детали, донбасс, война
Новости, Донецкая Народная Республика, Артемовск, США, ДНР, иностранные наемники, Германия, Польша, ФРГ, Часов Яр, ВСУ, СВО, Спецоперация, детали, Донбасс, война
Беженец из ДНР рассказал о немецких военных в Часовом Яре
11:24 04.01.2025 (обновлено: 11:28 04.01.2025)
Немцы-артиллеристы были замечены в Часовом Яре в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал в интервью РИА Новости житель города Валерий Дорош
В Часовом Яре присутствовали немецкие артиллеристы, рассказал журналистам РИА Новости беженец Валерий Дорош.
"Немцы были, кричали все время, у них там пушки стояли, они кричали: "Fire, fire" все время, когда стреляли <…> Все время они разговаривали на немецком, и им по рации на немецком все говорили", — сообщил житель города.
По словам собеседника РИА Новости, ВСУ
размещали натовские орудия рядом с домами мирных жителей. При этом немецкие наемники передвигались на военном автомобиле Hammer, на нем же подвозили боекомплект для орудий.
"Какие-то пушки, я не знаю, какой там калибр, пушки видно, что не наши, не украинские, я таких раньше пушек не видел. Самоходные орудия видел", — добавил он.
Ранее Дорош также сообщил, что польские наемники в Часовом Яре занимались мародерством.
"Были поляки, тоже лазили, вскрывали дома, к ним подходишь, начинаешь говорить: "Что вы делаете?" Он стоит, как дурак на тебя смотрит, смотрит, а потом начинает по-своему разговаривать. Ты не поймешь, что он вообще тебе рассказывает. <…> Польский был, говор польский, слышно было польскую речь", — рассказал журналистам РИА Новости житель города.
Часов Яр расположен в 15 километрах к западу от Артемовска
. Город имеет важное оперативно-стратегическое значение — это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной Славянско-Краматорской агломерации в ДНР, а также к населенному пункту Константиновка.