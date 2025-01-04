Украина потеряла смысл существования без этой войны: эксперт о том, чем могут закончиться переговоры
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
После начала СВО единственной причиной существования Украины является война с Россией. Как только Киев останавливает этот "велосипед", он падает, и Запад перестает давать деньги. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир батальона "БАРС-13" (2023-2024), полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, Герой ДНР Андрей Пинчук
Переговоры по Украине возможны, спору нет. Но я считаю невозможным достижение результатов этих переговоров, указал полковник запаса. После начала СВО единственной причиной существования Украины является война с Россией, отметил эксперт.
"Как только Украина останавливает этот "велосипед", он падает, то есть солдаты с передовой идут на майдан сносить правительство, западные спонсоры перестают давать деньги, а это половина бюджета Украины. Деньги даются исключительно на войну с Россией. И все народное хозяйство Украины подстроено под войну", — подчеркнул Пинчук.
Промышленные предприятия делают дроны, шьют одежду, выпускают программное обеспечение, оружие, чинят бронетехнику. Вся экономика Украины построена вокруг войны, нет войны — нет экономики, указал полковник запаса.
"Что значит "договориться"? Это не просто прекратить стрелять, это пойти на уступки, согласится с требованиями Москвы по поводу политических условий, из-за которых СВО и началась. Так что переговоры будут, но они ничем не закончатся, как и Стамбульские", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Пинчука о том, как загнать ВСУ в Донбасский котел и сделать эффективным новый вид войск в ВС России на сайте Украина.ру.
О пути, пройденном волонтерским сообществом России в уходящем году и планах на 2025 год, о проблемах, с которыми приходится сталкиваться волонтерам — в материале "Сергей "Лыня" Паршиков о результатах работы волонтеров в минувшем году и планах на следующий" на сайте Украина.ру.