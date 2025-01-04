Украина потеряла смысл существования без этой войны: эксперт о том, чем могут закончиться переговоры - 04.01.2025 Украина.ру
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Украина потеряла смысл существования без этой войны: эксперт о том, чем могут закончиться переговоры
Украина потеряла смысл существования без этой войны: эксперт о том, чем могут закончиться переговоры - 04.01.2025 Украина.ру
Украина потеряла смысл существования без этой войны: эксперт о том, чем могут закончиться переговоры
После начала СВО единственной причиной существования Украины является война с Россией. Как только Киев останавливает этот "велосипед", он падает, и Запад перестает давать деньги. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир батальона "БАРС-13" (2023-2024), полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, Герой ДНР Андрей Пинчук
2025-01-04T18:07
2025-01-04T18:07
новости
украина
россия
андрей пинчук
киев
дональд трамп
переговоры
война
мир
территориальные уступки
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Переговоры по Украине возможны, спору нет. Но я считаю невозможным достижение результатов этих переговоров, указал полковник запаса. После начала СВО единственной причиной существования Украины является война с Россией, отметил эксперт.Промышленные предприятия делают дроны, шьют одежду, выпускают программное обеспечение, оружие, чинят бронетехнику. Вся экономика Украины построена вокруг войны, нет войны — нет экономики, указал полковник запаса.Украина потеряла смысл своего существования без этой войны. Поэтому все попытки избранного президента США Дональда Трампа, которые связаны с его стратегическими расчетами в отношении Китая, будут разбиваться о недоговороспособность Киева, констатировал он."Что значит "договориться"? Это не просто прекратить стрелять, это пойти на уступки, согласится с требованиями Москвы по поводу политических условий, из-за которых СВО и началась. Так что переговоры будут, но они ничем не закончатся, как и Стамбульские", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Пинчука о том, как загнать ВСУ в Донбасский котел и сделать эффективным новый вид войск в ВС России на сайте Украина.ру.О пути, пройденном волонтерским сообществом России в уходящем году и планах на 2025 год, о проблемах, с которыми приходится сталкиваться волонтерам — в материале "Сергей "Лыня" Паршиков о результатах работы волонтеров в минувшем году и планах на следующий" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, россия, андрей пинчук, киев, дональд трамп, переговоры, война, мир, территориальные уступки, экономика, всу, бюджет, сво, спецоперация, детали
Новости, Украина, Россия, Андрей Пинчук, Киев, Дональд Трамп, переговоры, война, мир, территориальные уступки, экономика, ВСУ, бюджет, СВО, Спецоперация, детали

Украина потеряла смысл существования без этой войны: эксперт о том, чем могут закончиться переговоры

18:07 04.01.2025
 
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Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
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После начала СВО единственной причиной существования Украины является война с Россией. Как только Киев останавливает этот "велосипед", он падает, и Запад перестает давать деньги. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир батальона "БАРС-13" (2023-2024), полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, Герой ДНР Андрей Пинчук
Переговоры по Украине возможны, спору нет. Но я считаю невозможным достижение результатов этих переговоров, указал полковник запаса. После начала СВО единственной причиной существования Украины является война с Россией, отметил эксперт.
"Как только Украина останавливает этот "велосипед", он падает, то есть солдаты с передовой идут на майдан сносить правительство, западные спонсоры перестают давать деньги, а это половина бюджета Украины. Деньги даются исключительно на войну с Россией. И все народное хозяйство Украины подстроено под войну", — подчеркнул Пинчук.
Промышленные предприятия делают дроны, шьют одежду, выпускают программное обеспечение, оружие, чинят бронетехнику. Вся экономика Украины построена вокруг войны, нет войны — нет экономики, указал полковник запаса.
Украина потеряла смысл своего существования без этой войны. Поэтому все попытки избранного президента США Дональда Трампа, которые связаны с его стратегическими расчетами в отношении Китая, будут разбиваться о недоговороспособность Киева, констатировал он.
"Что значит "договориться"? Это не просто прекратить стрелять, это пойти на уступки, согласится с требованиями Москвы по поводу политических условий, из-за которых СВО и началась. Так что переговоры будут, но они ничем не закончатся, как и Стамбульские", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Пинчука о том, как загнать ВСУ в Донбасский котел и сделать эффективным новый вид войск в ВС России на сайте Украина.ру.
О пути, пройденном волонтерским сообществом России в уходящем году и планах на 2025 год, о проблемах, с которыми приходится сталкиваться волонтерам — в материале "Сергей "Лыня" Паршиков о результатах работы волонтеров в минувшем году и планах на следующий" на сайте Украина.ру.
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Заголовок открываемого материала
18:33У ВСУ есть две ключевые задачи: Пинчук объяснил, каких "сюрпризов" нужно ждать от Украины в 2025 году
18:07Украина потеряла смысл существования без этой войны: эксперт о том, чем могут закончиться переговоры
17:33Противник освоил новую тактику: Герой ДНР о том, как ВСУ комбинируют БПЛА с артиллерией и минометами
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