https://ukraina.ru/20250104/1060111916.html

Украина потеряла смысл существования без этой войны: эксперт о том, чем могут закончиться переговоры

Украина потеряла смысл существования без этой войны: эксперт о том, чем могут закончиться переговоры - 04.01.2025 Украина.ру

Украина потеряла смысл существования без этой войны: эксперт о том, чем могут закончиться переговоры

После начала СВО единственной причиной существования Украины является война с Россией. Как только Киев останавливает этот "велосипед", он падает, и Запад перестает давать деньги. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир батальона "БАРС-13" (2023-2024), полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, Герой ДНР Андрей Пинчук

2025-01-04T18:07

2025-01-04T18:07

2025-01-04T18:07

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андрей пинчук

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Переговоры по Украине возможны, спору нет. Но я считаю невозможным достижение результатов этих переговоров, указал полковник запаса. После начала СВО единственной причиной существования Украины является война с Россией, отметил эксперт.Промышленные предприятия делают дроны, шьют одежду, выпускают программное обеспечение, оружие, чинят бронетехнику. Вся экономика Украины построена вокруг войны, нет войны — нет экономики, указал полковник запаса.Украина потеряла смысл своего существования без этой войны. Поэтому все попытки избранного президента США Дональда Трампа, которые связаны с его стратегическими расчетами в отношении Китая, будут разбиваться о недоговороспособность Киева, констатировал он."Что значит "договориться"? Это не просто прекратить стрелять, это пойти на уступки, согласится с требованиями Москвы по поводу политических условий, из-за которых СВО и началась. Так что переговоры будут, но они ничем не закончатся, как и Стамбульские", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Пинчука о том, как загнать ВСУ в Донбасский котел и сделать эффективным новый вид войск в ВС России на сайте Украина.ру.О пути, пройденном волонтерским сообществом России в уходящем году и планах на 2025 год, о проблемах, с которыми приходится сталкиваться волонтерам — в материале "Сергей "Лыня" Паршиков о результатах работы волонтеров в минувшем году и планах на следующий" на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, андрей пинчук, киев, дональд трамп, переговоры, война, мир, территориальные уступки, экономика, всу, бюджет, сво, спецоперация, детали